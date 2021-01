COVID-19: Der lange Weg des Impfstoffes

Als bekannt wurde, dass eine deutsche Firma als eine der ersten weltweit einen Impfstoff gegen die durch das Coronavirus hervorgerufene Lungenkrankheit COVID-19 entwickelt hatte, war die Erleichterung groß. Und auch ein gewisser patriotischer Stolz schwang mit: BioNTech ist schließlich eine Firma aus Mainz.

Doch schnell mischten sich Stolz und Erleichterung mit Skepsis, denn schon bei der Zulassung des Impfstoffes taten sich viele Fragen auf: Wer sollte zuerst geimpft werden? In welcher Reihenfolge würde es weitergehen und vor allem Dingen: Könnte überhaupt rechtzeitig ausreichend Impfstoff zur Verfügung stehen?

Eine Firma kaufen reicht nicht

Rolf Hömke, Forschungssprecher des Verbandes forschender Arzneimittelhersteller (VFA), in dem fast 50 deutsche Pharmafirmen organisiert sind, beantwortet diese Frage nicht direkt. Er verweist im Gespräch mit DW aber auf eine grundlegende Schwierigkeit "Es ist eine Sache, in einem kleinen Maßstab zu produzieren, es ist eine andere Sache, wenn sie auf einmal hochskalieren müssen."

BioNTech reagierte auf diese Herausforderung, in dem es in Marburg eine zusätzliche Produktionsstätte vom Konkurrenten Novartis übernahm: Ein voll ausgerüsteter Produktionsstandort mit einer gut ausgebildeten Belegschaft, Zwar hatte das Werk, so Rolf Hömke, "Anlagen zur Vermehrung von Bakterien und auch Reinigungsanlagen. Aber nichts passte eben genau auf diese Aufgaben."

Und auch in Marburg muss das Personal erst auf die neuen Aufgaben vorbereitet werden: Rolf Hömke dazu: "Technik ist das Eine. Sie brauchen aber auch erfahrenes Personal und das mussten sie erst wieder schulen." Die Produktion soll nach BioNTech-Angaben wahrscheinlich schon im Februar anlaufen.

Einer der beiden Gründer von BioNTech und Mitentwickler des Impfstoffes, Ugur Şahin bestätigt das. Dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel sagte der Forscher: "Die Herstellung von mRNA-Impfstoffen in Arzneimittelqualität ist alles andere als trivial. Da kann man nicht einfach umschalten, sodass statt Aspirin oder Hustensaft plötzlich Impfstoff hergestellt wird. Der Prozess braucht jahrelange Expertise und eine entsprechende bauliche und technologische Ausstattung ."

Biontech-Mitgründer und Impfstoffentwickler Sahin warnt: "Es entsteht ein Loch, weil weitere zugelassene Impfstoffe fehlen."

Die Technik ist da

"Bauliche und technologische Ausstattung" ist in diesem besonderen Fall aber in der Regel nicht mit Investitionen in Produktionsmittel, sondern mit Anpassung und Erweiterung verbunden. Neue Maschinen jedenfalls braucht es offensichtlich nicht. Das bestätigt eine Nachfrage beim Verband der Anlagen- und Maschinenbauer (VDMA) in Frankurt am Main. Dort bestätigte der Verband der DW, dass es keine erhöhte Nachfrage nach neuen Maschinen gebe.

Weder die Mitgliedsverbände aus der Medizinsparte, noch die klassischen Zulieferbetriebe der Pharmaindustrie oder die Speditionsunternehmen, an die mit dem Impfstofftransport besondere Anforderungen gestellt werden, würden, so der VDMA, derzeit einen besonderen Bedarf melden.

Dr. Rolf Hömke vom VDA: "Sie sind in der Pharmaindustrie immer auf Zulieferer angewiesen"

Aber alleine geht gar nichts

Einen neuen Arzneiwirkstoff oder einen Impfstoff zu entwickeln ist eine Aufgabe für ein kleines Team spezialisierter Forscher. Die bekommen, mit Hilfe von Förderern oder größeren Forschungseinrichtungen, auch die Herstellung von ausreichenden Mengen für die klinische Erprobung oder die Zulassung hin.

Geht es jedoch darüber hinaus, kann das kein Forscherteam mehr leisten. Auch große Unternehmen kommen allein nicht weiter, so VFA-Sprecher Rolf Hömke: "Sie sind in der Pharmaindustrie immer auf Zulieferer angewiesen. Wir fangen ja nicht immer beim Erdöl an."

Erdöl ist als Basisstoff für die Pharmaindustrie tatsächlich unverzichtbar, wird aber stets bereits raffiniert angeliefert. Nach kurzer Überlegung zählt Hömke noch weitere Stoffe auf. Etwa "Bakterienkulturen und Nährmedien dafür. Dann eine ganze Reihe von Spezialchemikalien. Dann wird die mRNA in kleine Bläschen eingeschlossen, und für die brauchen sie ebenfalls Zutaten. Ja, man braucht einige Zulieferer."

Produktion vom Impfstoff-Gläschen bei Schott in Mainz

Auch das Glas kommt aus Mainz

Einige dieser Zulieferer schreiben ihrerseits eine (deutsche) Erfolgsgeschichte. Zum Beispiel bei den Gläsern. Um Medizin oder auch Impfstoffe aufzubewahren, kann man nicht irgendein Glas nehmen. Das muss nämlich besondere Eigenschaften erfüllen: Beispielsweise muss es (zurzeit besonders wichtig für das BioNTech-Vakzin) sehr temperaturbeständig sein. Uns es darf mit dem Stoff, mit dem es in Berührung kommt, nicht reagieren.

Ein solches Glas, das sogenannte Borosilicatglas, stellt Mainzer Firma Schott bereits seit 1887 her. Heute ist Schott eine der drei Firmen, die den Weltmarkt für Borosilikatglas dominieren. Die beiden anderen sind die italienische Firma Stevenato und das deutsche Unternehmen Gerresheim aus Düsseldorf.

Deutscher Mittelstand global

Die Gerresheimer AG ist aus der Gerresheimer Glashütte hervorgegangen, die vor rund 120 Jahren zu den größten Glasproduzenten der Welt zählte. Zwar ist die Firma nach dem Düsseldorfer Stadtteil Gerresheim benannt, doch ihrer Heimat ist sie längst entwachsen.

Inzwischen produziert sie vorzugsweise dort, wo ihre Kundschaft zu Hause ist: In zwei Werken in den USA und Mexiko werden Impffläschchen für Nordamerika hergestellt, für die Abnehmer in Asien gibt es ein Werk in Indien und drei in China. Für Europa wird im französischen Chalon und im polnischen Boleslawiec produziert. Die Gläser für den deutschen Markt werden im nordrhein-westfälischen Bünde geblasen.

Die Londoner Financial Times hat für den deutschen Erfolg bei der Impfstoffentwicklung gegen das Coronavirus noch eine andere Erklärung: die Struktur der Wirtschaft in Deutschland, deren Rückgrat der Mittelstand bildet. Diese verhältnismäßig kleinen Firmen würden schneller und flexibler reagieren können als große Konzerne. Forschung und Entwicklung einerseits und Produktion andererseits seien relativ eng verzahnt. Und die internationale Ausrichtung des Mittelstandes, der sich der Globalisierung angepasst hat, sei ebenfalls hilfreich.

Ein Impfzentrum in Hamburg: Der Impfstoff wird gerade gebracht, doch wo bleiben die Hauptdarsteller: die Patienten?

Auf dem Weg zur Massenproduktion

Entscheidend für die Menge der Impfdosen, die ausgeliefert werden, und für die Geschwindigkeit, in der das geschehen kann, wird aber nicht allein die Ausweitung der Herstellungskapazitäten sein. Wie schnell eine Bevölkerung ausreichend geimpft werden kann, hängt laut Rolf Hömke daran, "wie schnell jetzt weitere Anbieter dazukommen." Für den VFA-Sprecher ist völlig klar: "Keine einzige Firma kann für den Weltbedarf die Produktionskapazität in realistischen Zeiträumen schaffen. Das geht einfach nicht."

Mit dieser Einschätzung steht er nicht allein da. Auch der Impfstoffentwickler Ugur Şahin, dessen Firma ja umso mehr Geld verdienen kann, je mehr Impfdosen sie herstellt und verkauft, sieht das so. Er nimmt die Konkurrenz und die Behörden in die Pflicht, wenn er warnt: "Es entsteht ein Loch, weil weitere zugelassene Impfstoffe fehlen."

Trotz allem eine Erfolgsgeschichte

Die deutsche Forschung, vor allem sichtbar am Mainzer Unternehmen BioNTech, hat international aufhorchen lassen. Das kann man mit der Qualität des Wissenschafts- und Forschungsstandort Deutschland erklären, mit der organisatorischen und logistischen Diversifizierung der beteiligten Firmen und womöglich auch mit den Eigenheiten des deutschen Mittelstandes.

Rolf Hömke vom Verband der forschenden Arzneimittelhersteller weist aber darauf hin, dass man über die bestehenden Probleme die bisherigen Leistungen nicht vergessen sollte. Denn von der Produktion kleiner Mengen für klinische Studien zur Produktion in dem Maßstab, den wir jetzt schon sehen, sei bemerkenswert: "Da müssen unglaublich viele Stunden von sehr erfahrenen Leuten reingegangen sein, um das überhaupt hinzukriegen."

Angesprochen auf die jetzt von allen Seiten laut werdende Kritik und den Vorwürfen, es seien nicht genug Impfdosen bestellt worden, hat der Forschungssprecher des VFA eine eindeutige Meinung: "Es ist nicht die Liefermenge der begrenzende Faktor, sondern die Geschwindigkeit, in der der Impfstoff verimpft wird."