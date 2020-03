Coronavirus: Chinas Umgang mit der Verantwortung

In der Not hilft man sich, das gilt als Selbstverständigkeit. Zu Beginn der Corona-Krise im Januar schickte die Europäische Union in kürzester Zeit 50 Tonnen Schutzbekleidung und medizinische Ausrüstung in die Provinz Wuhan, wo das Virus erstmals auftauchte.

Mittlerweile liegt das Hauptkampfgebiet gegen das Corona-Virus - um die Kriegsrhetorik vieler Staatsmänner zu bemühen - in Europa, das keine wirklich überzeugende Figur abgibt. Seit geraumer Zeit schickt China daher dringend benötigtes Material nach Italien, Spanien, Griechenland und in einige andere europäische Länder außerhalb der EU.

Diese Hilfe aus China ist sehr willkommen in Zeiten, wo vielerorts die medizinische Versorgung an ihre Belastungsgrenze stößt oder diese bereits überschritten ist. Es sind Zeiten, in denen viele Staaten im nationalen Alleingang Grenzen dicht gemacht haben und die Solidarität auf eine harte Probe gestellt wird. Zeiten, in denen Tausende sterben, Millionen Existenzen zerstört oder bedroht werden. Zeiten, in den rund um den Globus Millionen Menschen drastische, bis dato unvorstellbare Einschnitte in ihre persönliche Freiheiten erdulden müssen. Und selbst wenn dieses Virus erfolgreich eingedämmt wurde, wird es Jahre dauern, bis sich die Welt von diesem Corona-Schock erholt hat.

Mehr dazu: Coronavirus: Masken aus Peking, Geld aus Brüssel

Video ansehen 02:02 Teilen Hoffnung in der Corona-Krise Versenden Facebook google+ Tumblr VZ Xing Newsvine Digg Permalink https://p.dw.com/p/3Zqls Corona-Krise: Hoffnungsschimmer aus China

Propagandaschlacht der Supermächte

Angesichts des Gesundheitsnotstands seien "Solidarität und Zusammenarbeit die mächtigste Waffe, die wir haben", sagte Chinas Staatsführer Xi. Hilfe als Waffe. Auch das macht deutlich, wie diese solidarischen Hilfsleistungen in Zeiten von Handelskonflikten und Nationalismus zu einem zentralen Bestand eines Propaganda-Krieges geworden sind.

"Peking inszeniert sich als Retter in der Not. Die Corona-Pandemie verschiebt die Machtbalance: China will die USA als 'Weltkümmerer' ablösen", schreibt etwa das Handelsblatt.

In der Weltpolitik habe eine neue Ära begonnen, in der ausgerechnet das Land, in dem die Pandemie ihren Ursprung nahm, die globale Führungsrolle beansprucht. "Chinas Hilfsbereitschaft ruft in Europa auch Misstrauen hervor. Seit Jahren versucht Peking, seinen Einfluss auszuweiten, jetzt sieht es seine Chance. Die Hilfslieferungen sollen nicht nur Leben retten, sondern auch Partnerschaften begründen – und die Geschichte der Pandemie umschreiben", so das Handelsblatt.

Polemik statt gemeinsames Krisenmanagement

In der Tat reagierte China sehr gereizt auf die polemischen Äußerungen von US-Präsident Trump, der immer wieder von chinesischen Versäumnissen und von dem "chinesischen Virus" sprach.

Ein Fotograf hielt sogar fest, dass Trump in einem Redemanuskript handschriftlich den Begriff "Corona-Virus" in "Chinese Virus" abänderte. Erst als dies vermehrt zu Übergriffen auf asiatsich-stämmige US-Bürger führte, stoppte Trump seine rassistische Polemik.

Peking wiederum reagierte scharf auf die Kritik. Wer China beschuldige, könne ja in der Corona-Krise auf Schutz-Equipment aus China verzichten, so Außenamtssprecher Geng. Schmerzlich kriegen die USA und die Europäer vor Augen geführt, wie abhängig sie inzwischen nicht nur wirtschaftlich von der aufstrebenden Supermacht China sind. Zhao Lijian, der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, ging noch einen Schritt weiter und unterstellte den USA sogar in mehreren Tweets, dass das US-Militär das neuartige Virus nach Wuhan gebracht habe.

Immer wieder sorgen Zoonosen für Infektionskrankheiten

Im Krieg ist die Wahrheit das erste Opfer, das zeigt diese Propagandaschlacht einmal mehr.

Spätestens die schon jetzt rund 70.000 Infizierten und 1000 Toten in den USA belegen, dass dieses SARS CoV-2 Virus selbstverständlich nicht in irgendeinem US-Labor entstanden ist, sondern durch eine Zoonose.

Das sind Tierkrankheiten, die von tierischen Wirten auf Menschen übertragen werden. Meistens werden sie von Säugetieren übertragen, unseren nächsten Verwandten im Tierreich. Das war bei AIDS so, bei Ebola, bei SARS und jetzt eben auch bei COVID-19.

Wie die Pest! - Wenn Tiere krank machen Träger der Pest In Flöhen sind die Gesundheitsbehörden von zwei Countys in Arizona fündig geworden: Yersinia pestis - der Erreger der Beulenpest. Der Floh kann das Bakterium vom Nagetier auf den Menschen übertragen. Dort müssen die Menschen nun besondere Vorsicht walten lassen: sich von Wildtieren fernhalten und ihre Haustiere mit Medikamenten vor den Parasiten schützen.

Wie die Pest! - Wenn Tiere krank machen Nicht ganz ungewöhnlich In den USA sind Pestfälle zwar selten, jedes Jahr kommen aber durchschnittlich sieben Infektionen beim Menschen vor. Erst im Juni hatten sich in New Mexico drei Menschen angesteckt. Medizinisch hat die Pest in entwickelten Ländern ihren Schrecken verloren. Mit Antibiotika lässt sie sich gut behandeln. Bleibt sie indes unbehandelt, verläuft sie oft tödlich.

Wie die Pest! - Wenn Tiere krank machen Vorsicht, auch wenn sie niedlich aussehen! Im Yosemite-Nationalpark waren 2015 zwei Besucher an der Pest erkrankt. Übertragen wurden die Bakterien wahrscheinlich von solchen süßen Streifenhörnchen oder von Eichhörnchen. Mitte August sperrte die Parkbehörde einen Campingplatz, nachdem in zwei toten Eichhörnchen Pesterreger gefunden wurden. Weltweit gibt es jedes Jahr etwa 300 Pestfälle - die meisten in Madagaskar, der DR-Kongo und Peru.

Wie die Pest! - Wenn Tiere krank machen Nicht nur die Pest ist gefährlich Es gibt viele andere Krankheiten, die vom Tier auf den Menschen übertragen werden können - sogenannte Zoonosen. Vor allem kleine Kinder, ältere und kranke Menschen und Schwangere sind durch Infektionen mit Viren, Bakterien, Pilzen oder Parasiten gefährdet. Deshalb sollten Haustiere regelmäßig mit den nötigen Medikamenten behandelt werden.

Wie die Pest! - Wenn Tiere krank machen Fieber dank Miezekatze Katzen und Hunde - die besten Freunde des Menschen - können zum Beispiel das Bakterium "Campylobacter jejuni" übertragen, das Durchfall verursacht. Katzen geben zudem verschiedene Bartonella-Bakterien weiter, die Fieber und Entzündungen hervorrufen können. Und eine Toxoplasmose, ausgelöst durch den Parasiten Toxoplasma gondii, kann bei einer Schwangerschaft zu gefährlichen Komplikationen führen.

Wie die Pest! - Wenn Tiere krank machen Infektionsweg über mehrere Tiere Eine Virusinfektion, die fast nur auf dem Lande vorkommt, sind die Kuhpocken. Mäuse, die auf Kuhweiden leben, nehmen die Viren aus dem Kot der Rinder auf. Dann fressen Katzen die Mäuse und spielen abends mit den Menschen. Setzt es beim Raufen mal einen Kratzer infiziert sich der Mensch.

Wie die Pest! - Wenn Tiere krank machen Krank durch Kriechtiere Amphibien und Reptilien dagegen sollen für eine Vielzahl von sporadischen Salmonellen-Infektionen bei ihren Besitzern verantwortlich sein. Rund elf Prozent dieser Infektionen bei Patienten unter 21 Jahren gehen einer Studie zufolge auf Tiere wie Leguane, Echsen, Schlangen oder Frösche zurück.

Wie die Pest! - Wenn Tiere krank machen Papageienkrankheit Die Papageienkrankheit ist eine Zoonose, die vor allem für Kinder und geschwächte Personen gefährlich werden kann. Auslöser ist eine Chlamydien-Art. Sie trifft vor allem Papageie, Wellensittiche und Tauben. Der Mensch infiziert sich damit meist über den eingetrockneten Kot der Tiere. Der wird mit dem Staub in der Luft aufgewirbelt.

Wie die Pest! - Wenn Tiere krank machen Krankheiten vorbeugen Für gesunde Menschen ist das Risiko jedoch gering, solange die Tiere geimpft und entwurmt werden und Hygiene-Regeln beachtet würden, betonen die Forscher. Trotzdem sollte sich jeder nach einer ausgiebigen Streicheleinheit die Hände waschen, oder beim Reinigen von Käfig oder Terrarium Handschuhe tragen.

Wie die Pest! - Wenn Tiere krank machen Stechende Gefahr Aber nicht nur unsere Haustiere sind ansteckend. So kann es zum Beispiel passieren, dass gefährliche Tiere aus den Tropen versehentlich mit Handelswaren, meist auf Schiffen, auch in gemäßigte Zonen gelangen. Die asiatische Tigermücke überträgt beispielsweise das Dengue-Fieber.

Wie die Pest! - Wenn Tiere krank machen Reineke Fuchs Bis zum Jahr 2008 gab es sie auch in Deutschland: Tollwut, übertragen vor allem von Füchsen. Durch großangelegte Impfaktionen aber ist diese gefährliche Krankheit ausgerottet. Für Menschen, die sich mit dem Tollwutvirus infiziert hatten, endete die Krankheit tödlich. Deutschland gilt heute als tollwutfrei.

Wie die Pest! - Wenn Tiere krank machen Entwarnung Im Allgemeinen - das betonen die Forscher - überwiegen die positiven Effekte, die die Beziehung zu einem Tier mit sich bringt. So sollen Kleinkinder, die mit einem Hund oder einem Vogel aufwachsen, seltener an Allergien und Atemwegsinfektionen erkranken. Außerdem sorgen Hunde dafür, dass wir uns mehr bewegen - und auch für die Psyche sind unsere tierischen Freunde gut. Autorin/Autor: Gudrun Heise, Fabian Schmidt



Wie der Evolutionsbiologe Jared Diamond und der Virologe Nathan Wolfe gerade noch einmal anschaulich in einem Gastbeitrag für die Süddeutsche Zeitung erläutert haben, lief die Übertragung bei SARS und sehr wahrscheinlich auch bei dem neuen Coronavirus Sars CoV-2 über die Wildtiermärkte in China, wo eben solche Wildtiere für den Verzehr oder für die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) verkauft werden.

Nachvollziehbare Übertragungswege

Bei SARS war ein Larvenroller, eine fleischfressende Schleichkatze das Wirtstier, das sich zuvor bei Fledermäusen mit SARS infiziert hatte. Bei COVID-19 sollen Schuppentiere das Wirtstier sein, berichtet jetzt die Fachzeitschrift Nature.

Die Schuppen der Säugetiere gelten in der TCM quasi als Wundermittel. In dichtbesiedelten Städten, in einer globalisierten Welt dauert es dann nicht lange, bis sich eine solche lokale Zoonose dann zur weltweiten Pandemie entwickelt.

Zwar wurde der Wildtiermarkt in Wuhan nach Auftreten des neuen Corona-Virus umgehend geschlossen, aber an den Wildtierhandel an sich traut sich auch die übermächtig erscheinende Kommunistischen Partei Chinas nicht heran. Zu wichtig sind die tierischen Bestandteile und Pulver für die TCM.

Auf dem Lebensmittelmarkt in Wuhan sind Mensch und Tier sich sehr nahe gekommen.

Fester Glaube an die Traditionelle Chinesische Medizin

Gerade erst hat die Nationale Gesundheitskommission Chinas empfohlen, Tan Re Qing, eine Injektion mit Bärengalle, zur Behandlung schwerer und kritischer COVID-19-Fälle einzusetzen.

Seit mindestens dem achten Jahrhundert werde die aus der Galle gewonnene Ursodeoxycholsäure zur Behandlung von Gallensteinen und Lebererkrankungen verwendet.

Und letzte Woche titelte die staatliche Medienagentur Xinhua: "Traditionelle chinesische Medizin bietet orientalische Weisheit im Kampf gegen das neuartige Coronavirus". Und weiter heißt es dort: "Die TCM hat in der gesamten chinesischen Geschichte keinen einzigen Kampf gegen Epidemien versäumt. Die TCM-Klassiker haben genügend Beweise dafür geliefert, wie die TCM in den letzten tausend Jahren epidemische Krankheiten wie die Pocken geheilt hat. Der Kampf gegen SARS im Jahr 2003 war ein aktuelles Beispiel. Die TCM bot rechtzeitige und wirksame Lösungen für die Behandlung und Genesung von SARS-Patienten."

Idealerweise sollten bei einer solch gefährlichen Infektion beide medizinischen Denkschulen zusammenwirken, sagen chinesische Akademiker: "Die westliche Medizin bietet wichtige lebenserhaltende Maßnahmen wie Unterstützung der Atmung und des Kreislaufs, während die TCM sich auf die Verbesserung der körperlichen Bedingungen und der Immunfunktion der Patienten konzentriert. Sie ergänzen sich gegenseitig", so Zhang Boli von der Chinesischen Akademie der Ingenieurwissenschaften.

Mehr dazu: Nepal geht gegen mutmaßlich kriminelle Chinesen vor

Video ansehen 03:12 Teilen Wildtierhandel - Was tun gegen das kriminelle Geschäft? Versenden Facebook google+ Tumblr VZ Xing Newsvine Digg Permalink https://p.dw.com/p/3KETU Infofilm: Wildtierhandel - Was tun gegen das kriminelle Geschäft?

Es geht nicht um Schuldzuweisungen, sondern um Verantwortung

Die traditionelle Chinesische Medizin und den Wildtierhandel als ihr Rohstofflieferant wird es auch nach der jüngsten Corona-Krise wahrscheinlich weiter geben, so wie es sich nach der SARS-Epidemie weiter gab. Traditionelle Medizin spielt in China und in vielen anderen Teilen der Welt eine zentrale Rolle. Ihre Verfechter können auch durchaus auf Behandlungserfolge im Vergleich zur klassischen westlichen Schulmedizin verweisen. Diese ignoriere weitgehend den ganzheitlichen Aspekt und kuriere eher Symptome als Ursachen, sagen sie.

Entsprechend sollten wir uns mitten in der derzeitigen Krise bereits auf die nächste Pandemie vorbereiten, sagen der Evolutionsbiologe Jared Diamond und der Virologe Nathan Wolfe. Unwissenheit oder Ignoranz werden auch in Zukunft dazu führen, dass Tierkrankheiten auf den Menschen überspringen. Es gehe dabei nicht um Schuldzuweisungen, sondern um Verantwortung. Auch wenn es kaum durchzusetzen ist, könnte ein weltweites Verbot des Wildtierhandels aber das Risiko einer tödlichen Zoonose zumindest reduzieren.

Mehr dazu: Das oft zwielichtige Geschäft mit wilden Tieren und Pflanzen - 6 wissenswerte Dinge