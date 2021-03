Cornelia Funke kehrt aus den USA zurück

Die in Kalifornien lebende Autorin ist eine Meisterin des phantastischen Erzählens. Ihre Geschichten wandern auf dem schmalen Grat zwischen Phantasie und Realität. "Die Realität ist phantastisch", sagte sie einmal im Gespräch mit der DW, "und die einfachste Art, der Wirklichkeit näher zu kommen, ist, phantastisch zu schreiben." Nun tauscht die Bestseller-Autorin ihre Avocadofarm in Malibu gegen eine Olivenfarm in der Toskana: Sie kehrt den USA den Rücken und kommt zurück nach Europa.

"Wenn alles klappt, ziehe ich im August in die Nähe von Volterra in der Toskana", verriet die 62-jährige der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Sie sei gerade dabei, in Italien ein Haus mit Gästewohnungen auf einem Hügel mit Olivenbäumen zu kaufen. Und warum nicht in Deutschland? "Da war ich ja schon", so Funke im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung, "ich brauche immer etwas Neues."

Cornelia Funkes fantastische Welten Vom Illustrieren zum Schreiben Seit einem Vierteljahrhundert erschafft Cornelia Funke immer wieder neue Fantasiewelten. Angefangen hat die Schriftstellerin als Illustratorin von Kinderbüchern. Die Idee zur Geschichte der Nixen Lilli und Flosse kam ihr beim Malen von Unterwasserbildern mit versunkenen Schiffen, Schatzkisten und Meereswesen. "Lilli, Flosse und der Seeteufel" war eines ihrer ersten Werke.

Cornelia Funkes fantastische Welten "Die Feder eines Greifs" Auch in diesem Fantasy-Roman beschreibt die erfolgreiche Kinder- und Jugendbuchautorin eine phantastische Welt voller Drachen, Kobolde und Trolle. Ben und sein Silberdrachen Lung brechen nach Indonesien auf, um die bedrohten Pegasusse zu retten. Alle Illustrationen stammen aus Funkes eigener Feder.

Cornelia Funkes fantastische Welten Weltweiter Erfolg Mehr als 50 Bücher hat Cornelia Funke mittlerweile veröffentlicht. Der internationale Durchbruch gelang ihr im Jahre 2000 mit dem "Herrn der Diebe", einer Verfolgungsjagd durch die Gassen und Kanäle von Venedig. Ihre größten Erfolge - allen voran die "Tintenherz"-Trilogie und die jüngste "Reckless"-Reihe - wurden in mehr als drei Dutzend Sprachen übersetzt.

Cornelia Funkes fantastische Welten Wandeln durch die Welten Eine Ausstellung in Lübeck, "Cornelia Funke. Eine andere Welt", zeigte 2015 die vielen Facetten ihres Schaffens: Im Zentrum standen rund 60 Originalzeichnungen, aus denen sie Inspiration schöpfte und ihre Geschichten entwickelte. Daneben waren auch Tonaufnahmen ebenso wie Filminstallationen zu sehen und zu hören.

Cornelia Funkes fantastische Welten Auch für Erwachsene Die Lübecker Ausstellung zeigte auch zahlreiche unveröffentlichte Illustrationen von Cornelia Funke. So zum Beispiel diese drei ursprünglichen Cover-Entwürfe für "Tintenherz", die verworfen wurden, weil sie zu kindlich wirkten. Der Verlag war überzeugt, mit der Geschichte nicht nur junge, sondern auch erwachsene Leser zu erreichen.

Cornelia Funkes fantastische Welten Herz, Blut und Tod Im "erwachseneren" Titelbild finden sich einige ursprüngliche Motive wie die Schattengestalten im Flammenmeer wieder. Cornelia Funke erzählt die Geschichte einer Familie, die in die Fantasiewelt eines magischen Buches gesogen wird. Auf "Tintenherz" (2003) folgten bald die Fortsetzungen "Tintenblut" (2005) und "Tintentod" (2007).

Cornelia Funkes fantastische Welten Durch die "Tintenwelt" Wie soll man sich in den fantastischen Gefilden der "Tintenherz"-Trilogie zurechtfinden? Diese Landkarte hat Cornelia Funke nicht nur für ihre jungen Leser gezeichnet: Sie wollte ihren eigenen künstlerischen Schaffensprozess beflügeln.

Cornelia Funkes fantastische Welten Monster aller Art Die Mehrzahl ihrer Bücher hat Cornelia Funke für jüngere Kinder geschrieben und illustriert. Gruselige Wesen und fremde Welten finden sich auch hier zuhauf, zum Beispiel in den "Monstergeschichten" (1993). In einer der Kurzgeschichten zeigt sie übrigens, dass auch Menschen Monster sein können - zum Beispiel in den Augen von Gobo vom Planeten Galabrazolus.

Cornelia Funkes fantastische Welten Und immer lockt das Buch Im Jahre 1996 ließ Cornelia Funke den "Mondscheindrachen" (1996) durch Buchseiten steigen - Sinnbild für eine immer wiederkehrende Botschaft in ihren Werken: Die Literatur ist ein Tor zu anderen Welten. Autorin/Autor: Klaus Dahmann



Rückkehr nach Europa

Dass sie nach fast 16 Jahren in den USA das Land wieder verlässt, hat aber offenbar mehrere Gründe. Zum einen macht sich Funke Sorgen über den Klimawandel, der die Waldbrände in Kalifornien zu einer ständigen Gefahr hat werden lassen. "In diesem Winter war die Dürre wieder ganz brutal. Wir hatten kaum Regen und dann auch noch Feuer im Januar!", so Funke. Zum anderen machen die steigenden Bodenkosten der Autorin Sorgen.

Ausschlaggebend für den Wegzug sei allerdings ein überraschendes Kaufangebot gewesen. Das Nachbargrundstück gehört einer Firma, die dort ein Natur-Farming-Projekt für Stadtkinder umsetzen will und Funkes idyllisches Grundstück mit den kleinen Gästehäusern einbeziehen möchte. "Die Alternative wäre gewesen, dass ich in ein paar Jahren sage: Steuern, Wasser, Feuergefahr, ich kann diesen gewaltigen Ort als Kinderbuchautorin einfach nicht mehr finanzieren", so Funke im SZ-Interview, "und dann müsste ich an jemanden verkaufen, der hier sein dickes, fettes Haus hinbaut und seinen Pool. Das will ich nicht."

Begnadete Erzählerin

Dass Cornelia Funke sich ihren Traum vom Leben in Kalifornien überhaupt erfüllen konnte, verdankt die 1958 im nordrhein-westfälischen Dorsten geborene Autorin einem überbordenden Schreib- und Zeichentalent. Als Kind las sie gegen die Kleinstadtlangeweile an, verschlang, wie sie einmal erzählte, Tolkiens "Herr der Ringe", Mark Twains

"Tom Sawyer" oder auch Robert Louis Stevensons "Schatzinsel". Das habe ihr ganz neue Welten eröffnet. Doch mit dem eigenen Schreiben begann Cornelia Funke erst 1986. Da war sie bereits ausgebildete Sozialarbeiterin - und studierte Buchillustratorin.

Exportschlager: die chinesische Version von "Herr der Diebe"

Als begnadete Erzählerin erschafft sie seither magische Traumwelten - und schrieb sich so in die Herzen kleiner und großer Leserinnen und Leser, viele ihrer Werke illustriert sie auch. Ihre Bücher wie "Die wilden Hühner", "Drachenreiter", "Herr der Diebe" und die "Tintenwelt"-Trilogie wurden in über 50 Sprachen übersetzt und mehr als 26 Millionen Mal verkauft. Viele ihrer Werke kamen als Hörbuchfassung heraus. Es gibt Theateradaptionen und inzwischen auch zehn

Verfilmungen. Und in hoher Taktzahl legt Funke nach: Im Mai 2021 erscheint ihr neuer "Drachenreiter"-Band.

Künstlerin und Geschäftsfrau

Deutschlands erfolgreichste Kinder- und Jugendbuchautorin ist aber, wie sie selbst sagt, auch Geschäftsfrau. "Das schulde ich meinen Büchern, die sind ja alle meine gedruckten Kinder. Man muss gerade als Künstlerin auch Geschäftsfrau sein, sonst wird man übervorteilt", so Funke in der SZ. "Ich bin selbst von Verlagen, die ich sehr liebe, über den Tisch gezogen worden." Diese verträten ihre eigenen Interessen. "Also muss ich wissen, wie ich die meinen vertrete!" Doch selbst mit 62 und all ihrer Erfahrung falle sie immer noch ab und zu auf die Nase - etwa bei Filmprojekten, denen sie zugestimmt habe.