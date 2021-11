Ihre phantasiereichen Geschichten haben Cornelia Funke zu Deutschlands erfolgreichster Kinder- und Jugendbuchautorin gemacht.

Ob "Herr der Diebe", "Tintenwelt"-Trilogie oder "Die wilden Hühner" - Funkes Bücher sind längst Jugendbuch-Klassiker. Ihre phantastischen Geschichten haben eine weltweite Fangemeinde, erschienen mit einer Gesamtauflage von 20 Millionen Exemplaren und wurden in 37 Sprachen übersetzt. Cornelia Funke, Jahrgang 1958, stammt aus Dorsten in Nordrhein-Westfalen, ist gelernte Erzieherin und Buchillustratorin. Sie lebt in den USA.