Christine Lagarde ist eine französische Politikerin. Seit Juli 2011 ist sie die Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF). Zuvor war sie Wirtschafts- und Finanzministerin im französischen Kabinett.

Sie war die erste Frau, die dieses zentrale Ministerium in Paris übernahm, die erste Wirtschaftsministerin in der Runde der G8-Staaten und ist auch die erste Frau an der Spitze des Internationalen Währungsfonds. Jetzt ist sie designierte Direktorin der EZB.