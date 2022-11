Lagarde will die Zinsen weiter anheben

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird laut Präsidentin Christine Lagarde auf ihrem Zinserhöhungskurs im Kampf gegen die hohe Inflation nicht nachlassen. Dabei müsse die EZB womöglich in Kauf nehmen, dass durch die Schritte die Wirtschaftsaktivität gedämpft werde, sagte sie am Freitag auf dem European Banking Congress in Frankfurt.

"Wir gehen davon aus, dass wir die Zinsen weiter anheben - und die Konjunkturförderung zu entziehen ist womöglich nicht ausreichend." Wie weit die EZB dabei gehen werde und mit welchem Tempo, werde durch den Inflationsausblick bestimmt.

Die Notenbank werde dafür sorgen, dass sich die zu hohe Inflation nicht in den Inflationserwartungen festsetzt. Die nächste Zinssitzung der Währungshüter - zugleich die letzte in diesem Jahr - ist für den 15. Dezember geplant.

Wie weiter mit der Geldpolitik der EZB? Hauptgebäude in Frankfurt am Main

Zinsen gegen die Inflation

Die Inflation im Euro-Raum ist angefeuert durch den Preisschub bei Energie mittlerweile zweistellig. Im Oktober lag die Teuerung bei 10,6 Prozent - das höchste Niveau seit Gründung der Währungsunion 1999. "Wir gehen davon aus, dass wir die Zinsen weiter auf das Niveau anheben werden, das nötig ist, um sicherzustellen, dass die Inflation rechtzeitig zu unserem mittelfristigen Ziel von zwei Prozent zurückkehrt", sagte Lagarde.

Die EZB hat im Kampf gegen den anhaltenden Inflationsschub innerhalb weniger Monate die Zinsen bereits dreimal erhöht. Im September und Oktober hatte die EZB die Schlüsselsätze sogar um jeweils besonders kräftige 0,75 Prozentpunkte nach oben gesetzt.

Neutraler Bereich fast erreicht

Dadurch liegt der Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank bekommen und der am Finanzmarkt als der wichtigste Zins gilt, inzwischen bei 1,5 Prozent. Noch im Juni hatte dieser bei minus 0,5 Prozent gelegen - was Strafzinsen für die Institute bedeutete.

Mit einem Niveau von 1,5 Prozent liegt der Satz inzwischen bereits am Rand des sogenannten neutralen Zinses, der eine Volkswirtschaft weder bremst noch anfeuert. Denn die meisten Schätzungen von Ökonomen für den neutralen Zins liegen zwischen 1,5 und 2,0 Prozent.

Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing lobte Lagarde für das Umsteuern: "Ich möchte Sie zu der Art und Weise beglückwünschen, wie es Ihnen gelungen ist, die Geldpolitik umzukrempeln."

Deutsche--Bank-Chef Christian Sewing lobt Lagartde und fordert eine höhere Wettbewerbsfähigkeit

Wettbewerbsfähigkeit stärken

Über den Kampf gegen die Inflation hinaus sieht Christian Sewing dringenden Bedarf, den europäischen Kapitalmarkt wettbewerbsfähiger zu machen. Europa müsse "dringend umsteuern, wenn wir die Zukunft Europas nicht in erster Linie von ausländischen Banken finanzieren lassen wollen", mahnte der Deutsche Bank-Chef, der auch Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB) ist.

"Wir brauchen eine Agenda 2030 für Europa. Und der allererste Schritt muss sein, dass wir endlich einen echten europäischen Heimatmarkt schaffen", forderte Sewing. Ohne eine deutliche Steigerung privater Investitionen könne Europa nicht wettbewerbsfähig sein. "Wir werden weder die nachhaltige Transformation meistern noch technologisch mithalten können", warnte Sewing. "Deshalb ist es so wichtig, die Kapitalmarktunion endlich voranzutreiben, um einen liquiden und attraktiven Markt für in- und ausländische Investoren zu schaffen."

Notenbank auf Normalisierungskurs

Lagarde machte in ihrer Rede zudem klar, dass die EZB auch den Abbau ihrer durch die jahrelangen Kaufprogramme angeschwollenen Anleihebestände in Angriff nehmen wird. "Die Zinsen sind das Hauptwerkzeug für die Anpassung unserer geldpolitischen Ausrichtung und werden das auch bleiben", sagte die Notenbankchefin. Die EZB müsse aber auch ihre anderen Instrumente anpassen und auf diese Weise die geldpolitischen Impulse durch die Zinspolitik verstärken. So sei es angemessen, die Notenbankbilanz maßvoll und in einer vorhersehbaren Weise zu normalisieren.

Im Dezember werde die EZB dazu wichtige Weichenstellungen beschließen, sagte Lagarde. Die Euro-Notenbank hat zunächst die Bondbestände aus dem älteren Anleihenkaufprogramm APP im Blick, mit dem sie in den Jahren ab 2015 die Konjunktur und die Inflation anschieben wollte.

Laut EZB-Vizechef Luis de Guindos will die Notenbank im kommenden Jahr mit dem Abschmelzen beginnen. Mit den flexiblen Reinvestitionen beim Pandemie-Kaufprogramm PEPP will die EZB weiter fortfahren, wie Lagarde sagte. Für dieses Kaufprogramm stellt die EZB bislang in Aussicht, dass auslaufende Anleihen bis mindestens Ende 2024 wieder vollständig ersetzt werden.

Inflation: Wenn alles teurer wird Energie wird knappes Gut Größter Treiber der Teuerung ist der massive Anstieg bei den Energiepreisen. Nach Angaben des Vergleichsportals Check24 haben die im Jahresvergleich um 58 Prozent zugelegt. Angesichts der nach wie vor unsicheren Lage dürfte da keine Entspannung in Sicht sein. Das belastet Industrie und Verbraucher gleichermaßen.

Inflation: Wenn alles teurer wird Der Preis der Wärme Verbraucher müssen sich auf einen teuren Winter einstellen, zumindest laut den offiziellen Zahlen der Regierung: Die zeigen, dass Heizöl im Juni 2022 bereits 89 Prozent teurer ist als im Juni letzten Jahres. Laut Statista war Heizöl mit rund 123 Cent pro Liter so teuer wie noch nie in Deutschland. Zum Vergleich: Noch vor sechs Jahren kostete der Liter 49 Cent.

Inflation: Wenn alles teurer wird Auch Autofahrer leiden Auch herkömmliche Kraftstoffe sind stark betroffen: Diesel kostete im März 2,14 Euro - ein historisches Hoch. Der Anstieg der Spritpreise belastet Verbraucher direkt und trägt zur Teuerung vieler Importgüter bei, da oft in Dollar bezahlt werden muss. Für etwas Entlastung an der Zapfsäule sorgt der "Tankrabatt", aber nur noch bis Ende August.

Inflation: Wenn alles teurer wird Stromaufwärts Auch Strom wird immer mehr zum Luxusgut. Laut dem Vergleichsportal Verivox legten die Stromkosten innerhalb eines Jahres um 32 Prozent zu auf 40,64 Cent pro Kilowattstunde. Maßnahmen, wie die Abschaffung der sogenannten EEG-Umlage, entlasten Verbraucher zwar kurzzeitig, werden aber vom steigenden Grundpreis praktisch aufgefressen.

Inflation: Wenn alles teurer wird Volle Schränke, leere Geldbörsen Auch in den Supermärkten ist die Inflation angekommen - mit bedenklichen Folgen vor allem für Menschen mit schmalem Geldbeutel. Insgesamt kosten Lebensmittel laut dem Statistischen Bundesamt ca. 12,7 Prozent mehr als im letzten Jahr. Obwohl es Anzeichen gibt, dass die Teuerungswelle in den nächsten Monaten wieder abnimmt, hält sich Optimismus derzeit noch in Grenzen.

Inflation: Wenn alles teurer wird Butter-Krise So mancher muss sich In den kommenden Monaten auf Brot ohne Butter einstellen. Denn viele Buttermarken knacken die Drei-Euro-Marke. Milchbauern leiden unter den Folgen des Ukraine-Kriegs, der Importkosten für Futter und auch sonstige Herstellungskosten stark in die Höhe treibt. Verbraucher greifen daher verstärkt zu den Eigenmarken der Discounter.

Inflation: Wenn alles teurer wird Die kleine Ölkrise Nicht nur Erdöl wird durch den Ukraine-Krieg knapp: Weltweit kommen 65 Prozent des Sonnenblumenöls aus der Ukraine und Russland. Durch die russische Invasion ist der Transport vor allem aus den Häfen am Schwarzen Meer stillgelegt. Mit merkbaren Folgen: allein von April bis Mai wurden Sonnenblumen- und Rapsöle um 23,2 Prozent teurer.

Inflation: Wenn alles teurer wird Ohne Mehl kein Brot Auch Weizenmehl ist von der Teuerungswelle betroffen. Und da gehen Preise besonders senkrecht in die Höhe: Ein Kilo Weizenmehl kostet zum Halbjahr 2022 um die 93 Cent - eine Steigerung um ganze 127 Prozent zum Vorjahr. Damit ist zu erwarten, dass viele andere Waren, vor allem Brot, sich ebenfalls weiter verteuern werden.

Inflation: Wenn alles teurer wird Das gibt's billiger! Ist denn wirklich alles teurer geworden? Nein, Bahnfahren ist, dank des zeitlich befristeten 9-Euro-Tickets, günstiger geworden, nach Angaben des Statischen Bundesamtes um zehn Prozent. Sogenannte "kombinierte Personenbeförderungsleistungen" wurden sogar um 62 Prozent günstiger. Autorin/Autor: Nicholas Merl



