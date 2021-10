FCB-Frauen gegenüber Wolfsburg im Vorteil

Am Ende war es dann ein halbes Dutzend: Weil Aufsteiger 1. FC Köln den amtierenden Meisterinnen des FC Bayern München immer nur zu Beginn der beiden Halbzeiten etwas entgegenzusetzen hatten, fiel der Sieg der FCB-Frauen in Köln mit 6:0 (4:0) letztlich deutlich aus. Maximiliane Rall (18./27.), Saki Kumagai (21.) und Linda Dallmann (44.) sorgten schon in der ersten Hälfte für klare Verhältnisse. Glodis Viggosdottir (73.) und Viviane Asseyi (75.) legten nach der Pause nach. Die Münchnerinnen schafften damit im vierten Ligaspiel den vierten Sieg und haben bei 21:0 Toren noch keinen Gegentreffer kassiert.

VfL Wolfsburg lässt Punkte liegen

Anders als die Bayern konnten die Frauen des VfL Wolfsburgs nicht zum vierten Mal in Folge gewinnen. Beim SC Freiburg kamen die Pokalsiegerinnen nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus. Zwar brachte Tabea Waßmuth die "Wölfinnen" bereits nach drei Minten in Führung, doch der Sportclub drehte das Spiel durch Treffer von der erst 17-jährigen Mia Büchele (30.) und Hasret Kayikci (50.). Mehr als der Ausgleich zum 2:2-Endstand durch die niederländische Europameisterin Dominique Janssen (54.) gelang Wolfsburg aber nicht mehr. Die VfL-Frauen haben in der Tabelle damit nun zwei Zähler Rückstand auf den FC Bayern. Für die Freiburgerinnen war es der erste Punktgewinn der Saison.

Das Verfolgerduell gegen Eintracht Frankfurt entschied die TSG 1899 Hoffenheim für sich. Durch einen 2:1 (1:1)-Sieg zogen die TSG-Frauen an der Eintracht vorbei und mit Wolfsburg gleich. Den Siegtreffer für Hoffenheim erzielte in der 54. Spielminute die Fußballerin des Jahres, Nicole Billa. Zuvor hatte Jana Feldkamp (34.) das 1:0 von Frankfurts Camilla Küver (24.) ausgeglichen. In der Nachspielzeit vergab Laura Freigang die große Ausgleichchance für Frankfurt.

Potsdam zündet die Turbine noch rechtzeitig

Für Turbine Potsdam war das Spiel gegen die SGS Essen beim Stand von 0:2 nach 53 Spielminuten bereits fast verloren, da drehten die Potsdamerinnen doch noch auf und erkämpften sich mit einem 3:2 (0:1)-Sieg eindrucksvoll drei Punkte. Die Esserinnen waren durch Tore von Jill Baijings (6.) und Maike Berentzen (53.) komfortabel in Führung gegangen. Doch fast umgehend gelang Turbine der Anschlusstreffer durch Sophie Weidauer (55.). Eine Viertelstunde später fiel der 2:2-Ausgleich durch Selina Cerci (70.), und die 21-Jährige war es auch, die in der Schlussphase erneut traf und das Spiel endgültig drehte.

Aufsteiger FC Carl Zeiss Jena trennte sich vom SC Sand torlos 0:0. Schlusslicht nach vier Spieltagen sind die Frauen des SV Werder Bremen, die zu Hause gegen Bayer 04 Leverkusen mit 0:3 (0:1) verloren. Die Schweizerin Irina Pancho traf doppelt (17./79.). Das zwischenzeitliche 2:0 für die Leverkusenerinnen steuerte Verena Wieder bei (62.)