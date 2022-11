Bundeskanzler Scholz von Staatspräsident Xi empfangen

Bei seinem ersten Besuch als Kanzler in China ist Olaf Scholz vom chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping empfangen worden. Bei den Gesprächen in der Großen Halle des Volkes in Peking sollte es vor allem um die bilateralen Beziehungen, die geopolitischen Umwälzungen durch den Ukraine-Krieg und die Spannungen um Taiwan gehen. Präsident Xi sagte, der Besuch des Kanzlers werde "die praktische Zusammenarbeit" vertiefen, wie chinesische Staatsmedien berichteten. Die Visite werde zur "Vertrauensbildung" und zur Weiterentwicklung der deutsch-chinesischen Beziehungen "in der nächsten Phase" beitragen.

Ziel des Kanzlers - ein guter Austausch mit China

Der Bundeskanzler betonte die Wichtigkeit des persönlichen Austausches auch mit der chinesischen Führung. Es sei "gut, dass wir einen ganz intensiven Austausch haben werden über alle Fragen" sagte er. Dies gelte insbesondere, da sein Besuch in eine Zeit falle, "die "von großen Spannungen geprägt ist ganz besonders durch den russischen Krieg gegen die Ukraine", sagte Scholz. Dabei werde es "selbstverständlich" auch um die Fragen gehen, "wo wir unterschiedliche Perspektiven verfolgen". Das sei "das Ziel eines guten Austausches".

Aktuell ist das Verhältnis Deutschlands zu China von erheblichen Differenzen geprägt. Sorge bereiten der Bundesregierung etwa die chinesische Unterstützung Russlands trotz des Ukraine-Kriegs, die Drohungen Pekings mit militärischer Gewalt gegen Taiwan, die Lage der Menschenrechte sowie Markt- und Handelshemmnisse für westliche Unternehmen.

Am Nachmittag steht ein Gespräch mit Ministerpräsident Li Keqiang auf dem Programm. Danach will der Kanzler an einem Runden Tisch mit Unternehmern aus Deutschland und China teilnehmen. Scholz wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet, der etwa ein Dutzend Manager angehören, darunter die Vorstandschefs von Volkswagen, BASF, Siemens und der Deutschen Bank.

Besuch dauert nur elf Stunden

Der Besuch des Kanzlers ist in mehrerlei Hinsicht besonders. Er wird wegen strikter Corona-Maßnahmen in China mit rund elf Stunden so kurz ausfallen, wie keine andere Kanzler-Reise in das bevölkerungsreichste Land der Welt zuvor. Zudem ist Scholz der erste westliche Staatsgast seit Beginn der Pandemie vor mehr als zwei Jahren, der in dem abgeschotteten Land empfangen wird. So begrüßte Xi Jinping den Kanzler zwar ohne Maske - es gab aber keinen Handschlag. Die beiden saßen sich auch an zwei langgezogenen Tischen mit Abstand gegenüber. Scholz und seine Delegation bewegen sich in einer hermetisch abgeriegelten "Blase". Deswegen ist die Visite mit elf Stunden auch so kurz.

Wegen der strengen Corona-Auflagen fanden die Gespräche an einem riesigen Tisch statt

Er ist damit auch der erste Regierungschef aus dem Westen, der den chinesischen Präsidenten Xi trifft, nachdem dieser vor zwei Wochen auf dem Parteitag der chinesischen KP seine Alleinherrschaft gefestigt hat. Der Zeitpunkt der Reise ist umstritten. Chinesische Dissidenten und der Weltkongress der Uiguren hatten sogar eine Absage gefordert.

Keine Scheu vor kontroversen Themen

Kurz vor seiner Abreise kündigte Scholz in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" einen neuen Umgang mit China an. "Das China von heute ist nicht mehr dasselbe wie noch vor fünf oder zehn Jahren", schrieb er. "Es ist klar: Wenn sich China verändert, muss sich auch unser Umgang mit China verändern."

Bereits vor seiner Ankunft in Peking erklärte Scholz, bei seinen Gesprächen mit der chinesischen Führung "schwierige Themen" nicht ausklammern zu wollen. "Hierzu zählt die Achtung bürgerlicher und politischer Freiheitsrechte sowie der Rechte ethnischer Minderheiten etwa in der Provinz Xinjiang." Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen wirft Peking die Unterdrückung der überwiegend muslimischen Uiguren in Xinjiang vor.

Beunruhigt äußerte sich Scholz mit Blick auf die angespannte Lage rund um Taiwan und warnte China indirekt vor einer Invasion. "Wie die USA und viele andere Staaten verfolgen wir eine Ein-China-Politik. Dazu gehört aber, dass eine Veränderung des Status quo nur friedlich und in gegenseitigem Einvernehmen erfolgen darf." Sorge bereiten der Bundesregierung ferner die chinesische Unterstützung Russlands trotz des Ukraine-Kriegs sowie Markt- und Handelshemmnisse für westliche Unternehmen.

