Bundeshaushalt: Wer soll das bezahlen?

Der Bundestag bekommt demnächst Post von der Bundesregierung, mit dem die Parlamentarier kaum zufrieden sein dürften. Es ist der Entwurf für den Haushalt 2022, der in zentralen Punkten längst überholt ist. 99,7 Milliarden Euro neue Schulden sieht der Entwurf vor. Eine unrealistische Annahme, das weiß man auch im Bundesfinanzministerium.

Was weitgehend fehlt, sind die Kosten, die der russische Überfall auf die Ukraine für Deutschland mit sich bringen werden. Weder sind die finanziellen Auswirkungen der steigenden Energiepreise berücksichtigt noch die Folgekosten der Sanktionen gegen Russland. Kosten für humanitäre Hilfe in der Ukraine sind in dem Zahlenwerk zwar zu finden, nicht aber für die Versorgung der Menschen, die aus der Ukraine nach Deutschland flüchten.

Tausende Menschen fliehen vor dem Krieg auch nach Deutschland

Fahren auf Sicht

Derzeit lasse sich einfach nicht verlässlich abschätzen, ob und in welcher Höhe weitere Schulden nötig seien, heißt es aus dem Ministerium. "Da fahren wir auf Sicht." Vorgelegt wird zunächst ein "Kernhaushalt", den das Bundeskabinett am Mittwoch verabschieden und auf den parlamentarischen Weg bringen will. Er sieht Ausgaben von 457,6 Milliarden Euro vor.

Während der Bundestag sich mit diesem Kernhaushalt beschäftigt, was absehbar bis Ende Juni dauern wird, hat das Finanzministerium Zeit, die weiteren Kosten zu kalkulieren und einen sogenannten Ergänzungshaushalt aufzustellen und nachzureichen. Die Oppositionsparteien CDU/CSU rechnen damit, dass sich die Kreditaufnahme am Ende auf bis zu 150 Milliarden Euro belaufen könnte.

Sondervermögen Bundeswehr kommt im Sommer

Im Kernhaushalt nicht enthalten sind die 100 Milliarden Euro, die Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigt hat, um die Bundeswehr in den nächsten Jahren aufzurüsten. Die Bundesregierung hat sich ausdrücklich dafür entschieden, dafür ein Sondervermögen einzurichten. Das heißt, das Geld wird zwar über Kredite beschafft, doch das Sondervermögen gehört nicht zum jährlichen Haushalt und belastet auch nicht die Schuldenquote.

Video ansehen 01:01 Scholz kündigt 100 Milliarden zusätzlich für Bundeswehr an

Eine große Unsicherheit im sogenannten Kernhaushalt betrifft die Berechnung der Einnahmen, die sich vor allem darauf gründet, wie die Wirtschaft läuft. Im Finanzministerium wurde mit Konjunkturprognosen aus dem Januar gerechnet, also aus der Zeit vor dem Krieg. Die Steuerschätzung ist sogar noch älter, sie stammt aus dem November 2021. Neuere Zahlen lägen leider noch nicht vor, heißt es dazu lapidar.

Finanzieller Schwebezustand

Doch warum hat der Bundesfinanzminister einen Haushalt vorgelegt, der die tatsächlichen Kosten nicht abbildet? Christian Lindner steht unter Druck. Wegen des Regierungswechsels ist 2021 kein Etat für das Folgejahr beschlossen worden. Seit dem 1. Januar arbeiten Ministerien, Behörden und alle Institutionen, die vom Bundeshaushalt abhängen, mit vorläufiger Haushaltsführung. Sie wissen also nicht, was sie ausgeben dürfen.

Als Lindner nach seinem Amtsantritt Anfang Dezember das Finanzministerium übernahm, fand er in einen Haushaltsentwurf seines Vorgängers vor, der noch vor dem Ausbruch der Omikron-Welle in der Corona-Pandemie geschrieben wurde. Knapp 100 Milliarden Euro neue Schulden waren in dem Entwurf für 2022 vorgesehen.

Die FDP hatte die Finanzen im Wahlkampf fest im Blick

Ein Kreditrahmen, den Lindner, der auch FDP-Parteichef ist, unbedingt einhalten wollte. Als die Liberalen noch in der Opposition waren, hatten sie vehement darauf gedrängt, dass der Staat weniger Schulden machen solle. Doch das wird 2022 wohl nicht gelingen. Teuer wird vor allem die Energieversorgung. Die Preise für Gas und Heizöl steigen weiter, an den Tankstellen kostet der Liter Benzin und Diesel inzwischen weit über zwei Euro.

Krisenrabatt für Autofahrer?

In den Haushaltsentwurf eingerechnet ist ein Heizkostenzuschuss für Bedürftige, für Gasreserven sind 1,5 Milliarden eingeplant. Doch wenn die Preise weiter steigen, wird das nicht ausreichen.

Der FDP-Politiker Lindner will außerdem die Autofahrer entlasten und schlägt einen zeitlich befristeten Krisenrabatt für Tankkunden vor. Pro Liter soll an der Kasse ein bestimmter Betrag abgezogen werden. Die Staatskasse würden schon zehn Cent pro Liter in einem Monat mit 550 Millionen Euro belasten. "Es wird, wenn es nach mir geht, mehr als zehn Cent und mehr als ein Monat sein müssen", sagte Lindner nach einer Sitzung des FDP-Präsidiums.

Der grüne Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck hält nichts von Rabatten an Tankstellen

In der Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP stößt der Vorschlag auf wenig Gegenliebe. Der grüne Bundeswirtschaftsminister mahnt "Effizienzmaßnahmen" und "Anreize" an, um den Verbrauch insgesamt zu reduzieren und schlägt ein Tempolimit vor.

2023 ohne neue Schulden

Streit könnte es auch beim Thema Schuldenbremse geben. Christian Lindner und seine FDP wollen schon ab 2023 nur noch so viel ausgeben, wie der Staat auch einnimmt. Das sei keine "politische Forderung oder ein Wunsch" von ihm, betont Christian Lindner. "Das ist die Realität. Die Schuldenbremse steht in der Verfassung und ich sehe nicht, dass es eine verfassungsändernde Mehrheit im Bundestag und im Bundesrat dafür gäbe, sie aufzuweichen."

Aufnahme aus dem Juli 2021 - inzwischen sind die Schulden weiter gewachsen

Eine Ausnahme von der Schuldenbremse erlaubt das Grundgesetz nur in Notlagen. "Wir wollen alle hoffen, dass so eine Notlage, wie sie während der Corona-Pandemie galt, uns erspart bleibt", sagt Lindner, der für 2023 nur noch mit 7,5 Milliarden Euro Schulden plant - das ist exakt die Summe, die die Verfassung erlaubt. Um damit auszukommen, müssten alle Ausgaben auf den Prüfstand und strikt Prioritäten gesetzt werden, heißt es im Ministerium.

Was kann sich die Regierung noch leisten?

In der vorläufigen Finanzplanung für die kommenden Jahre tauchen einige im Koalitionsvertrag vereinbarte Projekte, wie die Einführung eines Elterngeldes, einer Kindergrundsicherung und eines Pflegegeldes tatsächlich nicht auf. Man könne nicht leichtfertig für alle möglichen Projekte in die Verschuldung gehen, heißt es dazu aus dem Finanzministerium. Ob die Koalitionäre aus den anderen Parteien das ähnlich sehen?

In der SPD rumort es bereits. Der linke Flügel fordert eine Aussetzung der Schuldenbremse auch 2023 und höhere Steuern für Vermögende. Doch das lehnt die FDP strikt ab. Das einzige Zugeständnis des Finanzministers betrifft die Rückzahlung der in der Corona-Pandemie aufgehäuften Schulden. Statt 2026 soll die Frist erst 2028 anlaufen und sich dann über 30 Jahre hinziehen.