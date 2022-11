Bollywood-Star Shah Rukh Khan verzaubert die Massen

Näher als an eines seiner Haare bin ich dem Bollywood-Star Shah Rukh Khan (bisher) nicht gekommen. Eine Reporterkollegin hatte es in ihren Notizblock unter sein Autogramm geklebt - und ich durfte es anfassen. "Du hast ein Haar von ihm genommen?!", fragte ich meine komplett in ihn vernarrte Kollegin, die nach dem Interview mit Khan triumphierend ins Büro zurückkehrt war und das Haar wie eine Trophäe herumtrug.

Wir schrieben das Jahr 2001, und SRK - wie der Schauspieler von seinen Fans weltweit (geschätzt 3,5 Milliarden) genannt wird - war in meiner Heimat Malaysia, um in und außerhalb der Hauptstadt Kuala Lumpur Szenen für seinen Film "Der Babysitter-Cop - One 2 Ka 4" zu drehen.

Der König aller Liebesfilme

Wo immer er auftauchte, verfolgten ihn Medien und Fans gleichermaßen, denn sein Ruf als unumstrittener "König der Romanze" war längst besiegelt. Er spielte in einer ganzen Reihe von Filmen die männliche Hauptrolle, die immer dem gleichen Muster folgten: Ein Junge überwindet alle Hindernisse, um ein Mädchen zu bekommen. Alles begann mit dem Blockbuster "Dilwale Dulhania Le Jayenge" - auf Deutsch: "Wer zuerst kommt, kriegt die Braut" - wobei die Übersetzung eigentlich "Der mit dem großen Herzen bekommt die Braut" lauten müsste.

Wenn Shah Rukh Khan vom Drehbuch abweicht Begleiterscheinungen des Ruhms "Ich stelle keine Schecks mehr aus, weil ich sie am Ende doch wieder mit mit 'In Liebe, Shah Rukh' unterschreibe." Der Schauspieler war schon immer sehr direkt, wenn es um seinen Erfolg ging. Anfangs unterstellte man ihm Arroganz. Doch er hat immer wieder betont, dass Menschen, die hart arbeiten, nicht davor zurückschrecken sollten, die Früchte ihrer Arbeit zu genießen.

Wenn Shah Rukh Khan vom Drehbuch abweicht Rassismus am Flughafen "Wenn ich das Gefühl habe, zu arrogant zu sein, reise ich in die USA. Die Einwanderungsbehörde lässt einen schnell vergessen, dass man ein Star ist." 2010 spielte der Schauspieler in dem Film "My Name is Khan" mit, in dem es um den Umgang mit Muslimen nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 geht. Khan wurde selbst an US-Flughäfen festgehalten. Sein Kommentar: "Es ist wirklich zum Kotzen."

Wenn Shah Rukh Khan vom Drehbuch abweicht Wie man zukünftige Schwiegereltern beeindruckt "Sie redeten alle auf Punjabi, also sah ich sie an und sagte: Okay Gauri, zieh deine Burka an. Lass uns jetzt das Namaz (Stundengebet der Muslime, Anm. d. Red.) lesen!" Die Familie von Khans Hindu-Frau Gauri hatte ursprünglich Einwände gegen die Hochzeit, weil sie befürchtete, er würde sie zwingen, zu konvertieren. Doch dieser Spruch brach das Eis.

Wenn Shah Rukh Khan vom Drehbuch abweicht Wenn ein Star in die Jahre kommt "Mir wurde zunehmend bewusst, dass ich langsam wie eine Wachsfigur von Madame Tussauds aussehe. In diesem Moment der Erkenntnis stellte ich mir die für die Menschheit und für mich wichtigste Frage: Muss ich mein Gesicht operieren lassen?" Dieser Satz brachte sein Publikum zum Lachen - er zeigt aber auch, dass das Älterwerden für viele ein Problem ist, insbesondere in der Welt der Prominenten.

Wenn Shah Rukh Khan vom Drehbuch abweicht Über deutsche Fans "Es ist berührend. Ich habe deutsche Fans, die überhaupt kein Hindi sprechen, gefragt, warum sie unsere Filme lieben. Sie antworteten, dass es in Deutschland Knöpfe gebe, um Autos, Kaffeemaschinen und Aufzüge zu starten. Aber keinen Knopf zum Weinen. Den haben Sie uns geschenkt." Khan hat sich in Interviews immer wieder überrascht gezeigt, dass er so viele deutschsprachige Fans hat.

Wenn Shah Rukh Khan vom Drehbuch abweicht Auf die Frage: Beeinflusst Ihre Vaterschaft ihr Spiel auf der Leinwand? "Ja, ich behandle jetzt alle meine Heldinnen wie Kinder. Ich nehme sie in den Arm, ich kuschle mit ihnen, ich nenne sie 'Baby'." Dem Schauspieler wurde davon abgeraten, früh zu heiraten, darunter könne sein Image als Held leiden. Er tat es trotzdem und bekam drei Kinder. Der Schwarm aller Frauen ist er trotzdem geblieben, sowohl in seinem Heimatland Indien als auch im Rest der Welt.

Wenn Shah Rukh Khan vom Drehbuch abweicht Mit beiden Füßen auf der Erde "Als Schauspieler und Performer muss man sich selbst kennen. Ich weiß, was ich bin: sexy, cool, gutaussehend, klug, gewitzt - und natürlich bescheiden", witzelte Shah Rukh Khan über sich selbst. Autorin/Autor: Brenda Haas (suc)



Kein Film lief in der Geschichte des indischen Kinos so lange wie "DDLJ", so der Kurztitel der Romanze. 27 Jahre nach der Uraufführung ist er immer noch im Programm des Maratha Mandir Kinos in Indiens Filmhauptstadt Mumbai. Es war auch der erste Film mit Shah Rukh Khan, der in Deutschland gezeigt wurde - und hier ebenfalls eine SRK-Mania auslöste.

In diesem Film nimmt er zum ersten Mal eine ganz bestimmte Pose ein - mit ausgebreiteten Armen und einem einladenden, verschmitzten Lächeln.

Viele, darunter auch der US-Talkmaster David Letterman, der ihn 2019 in seiner Netflix-Show interviewte, haben - vergeblich - versucht, das zu imitieren. Im Juni dieses Jahres wurde daraus sogar ein Twitter-Hashtag, bei dem #ShahRukhKhan von einem Zeichen verfolgt wird, das diese ikonische Pose einnimmt.

Auch SRKs Bollywood-Kollege Aamir Khan (die beiden sind nicht verwandt) hat in seinem letzten Film, einer Bollywood-Version von Tom Hanks' "Forrest Gump" mit dem Titel "Laal Singh Chaddha", die derzeit auf Netflix läuft, eine ironische Anspielung darauf gemacht.

Aber zurück zu diesem Haar: Meine Kollegin ließ es sich im Geschäft einrahmen und erzählte dem verwunderten Ladenbesitzer, dass es von ihrem verstorbenen Ehemann sei - wahrscheinlich um nicht als durchgeknallter Fan dazustehen. Um eins klarzustellen: Sie hatte die Erlaubnis von SRK, das Haar von seiner Jacke zu zupfen.

Romantiker mit Kussverbot

Shah Rukh Khan wurde am 2. November 1965 in Neu-Delhi geboren. Eigentlich wollte er Sportler werden, doch eine Verletzung im Teenager-Alter ließ diesen Traum platzen. Später zog er nach Mumbai und gab sich ein Jahr Zeit, um in der indischen Filmindustrie Fuß zu fassen. Kein leichtes Unterfangen, da dort Schauspieler aus Filmdynastien mit berühmten Nachnamen bevorzugt werden.

Zunächst verkörperte er im Fernsehen Anti-Helden-Rollen, da die Regisseure fanden, er sehe nicht gut genug aus. Doch schon bald stieg er zum Star auf - heute ist sein Name ein Synonym für den Begriff "Bollywood". Und für Romantik natürlich.

Shah Rukh Kahn, hier mit Filmpartnerin Aishwarya Rai in "Devdas - Flamme unserer Liebe", bezeichnet sich selbst als schüchtern

Aber was ist das Geheimnis dieses Schauspielers, der 42 Millionen Follower auf Twitter und Facebook und 31,3 Millionen auf Instagram hat? Warum hat er Fanclubs in so unterschiedlichen Ländern wie Tansania, Kanada, Griechenland, China, Peru und Deutschland?

"Bollywood wurde wegen der Liebesgeschichten berühmt, und die werden offenbar vor allem von Frauen konsumiert. Aber das romantische Fach ist eigentlich eines der schwierigsten Genres, um Erfolg zu haben - es sei denn, man hat einen Schauspieler, dessen Chemie bei allen stimmt und der trotzdem den Eindruck vermitteln kann, als ob nur eine die Richtige für ihn ist", so Vera Wessel, Chefredakteurin von Ishq, einem deutschsprachigen Bollywood-Magazin, gegenüber der DW.

Kein echter Bollywood-Film kommt ohne Tanzszenen aus

"Shah Rukh Khan ist das Beste aus beiden Welten: Er kann wunderbar herumschäkern, aber wenn es darum geht, eine Beziehung einzugehen, hört er irgendwann auf zu scherzen - und wir alle verfallen ihm", fügt Wessel hinzu.

Die Weltbank-Ökonomin Shrayana Bhattacharya hat 2021 ein Buch mit dem Titel "Desperately Seeking Shah Rukh: India's Lonely Young Women and the Search for Intimacy and Independence" ("Shah Rukh verzweifelt gesucht: Indiens einsame junge Frauen und die Suche nach Intimität und Unabhängigkeit") geschrieben. Darin führt sie aus, dass SRKs Darstellung sensibler Charaktere - ob als Liebhaber, Held, Ehemann, Muslim oder Bösewicht - und seine tränenreiche Performance auf der Leinwand ihn bei Fans so beliebt macht.

Shah Rukh Khan im Kreis von Kolleginnen und Kollegen beim Kalkutta-Filmfestival

Der Star selbst spielt seinen Status als Frauenschwarm oft herunter und betont, dass er "sehr schüchtern" sei. Im Jahr 2010 erklärte er gegenüber Jonathan Ross von der BBC, dass er in seinen Verträgen eine "Kussverbotsklausel" habe, weil er sich beim Küssen unwohl fühle. Seitdem hat er in einigen seiner späteren Filme - wenn auch sehr sparsam - doch mal die ein oder andere Partnerin geküsst.

Humorvoll und offenherzig

SRK ist bei seinen Fans und den Medien auch wegen seines messerscharfen Witzes und selbstironischen Humors beliebt. Einen Vortrag mit dem Titel "Gedanken über Menschlichkeit, Ruhm und Liebe", den er 2017 im kanadischen Vancouver hielt, begann er zum Beispiel mit den Worten: "Zu Hause in Indien verkaufe ich Träume und Liebe an Millionen von Menschen, die annehmen, dass ich der beste Liebhaber der Welt bin. Wenn ihr es niemandem weitersagt, verrate ich euch, dass ich es nicht bin. Das habe ich aber nie durchsickern lassen."

"Ich habe nichts zu verbergen", scheint Shah Rukh Khan zu sagen

Mit Ausnahme seiner drei Kinder, die er über alles liebt und beschützt, scheint für ihn kein Thema in der Öffentlichkeit tabu zu sein: sei es das Älterwerden, floppende Filme oder gelegentliche Diskussionen über sein Sexleben. Zur Erinnerung: Khan, der Muslim ist, und seine hinduistische Frau Gauri sind seit 31 Jahren verheiratet.

30 Jahre auf der Leinwand

Im Laufe seiner Karriere hat Shah Rukh Khan, der im Juni sein 30-jähriges Jubiläum in der indischen Filmindustrie feierte, in mehr als 80 Filme mitgespielt. Wegen Corona pausierte er fast drei Jahre, doch 2023 werden drei neue Filme mit ihm ins Kino kommen. Den Reaktionen der Fans im Netz nach zu urteilen, versteht es SRK immer noch, die Massen mit seinem Charme zu begeistern.

Adaption aus dem Englischen: Suzanne Cords.