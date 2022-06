Biosprit fürs Auto: Gut für die Klimazukunft oder nein danke?

Was ist Biosprit und wofür wird er verwendet?

Weltweit kommt in Autos mit Verbrennungsmotoren rund vier Prozent Biosprit in den Tank. Mineralölkonzerne mischen es dem erdölbasierten Diesel und Benzin bei, in der EU sind das zwischen fünf und 10 Prozent.

Damit soll der Verbrauch von Erdöl und damit der CO2-Ausstoß gesenkt werden. Denn die Pflanzen binden CO2 aus der Luft, das erst bei der Verbrennung im Motor wieder freigesetzt wird. Komplett klimaneutral ist Biosprit allerdings nicht, weil in der industriellen Landwirtschaft Klimagase entstehen und für den Anbau auch Urwälder abgeholzt werden zum Beispiel für die Produktion von Palmöl.

Hergestellt werden kann Biosprit praktisch aus allen Pflanzen und Abfällen. Am häufigsten werden Mais, Zuckerrohr und Getreide verwendet, daraus wird vor allem Bioethanol hergestellt. Dieses kann mit herkömmlichem Benzin aus Erdöl gemischt werden.

Biodiesel wird dagegen zumeist aus Ölpflanzen wie Raps, Sonnenblumen und Soja und den Früchten der Ölpalme gewonnen.

Biokraftstoffe aus Pflanzen herzustellen ist meist etwas teurer als bei Benzin oder Diesel aus Erdöl, in Europa liegt der Preisunterschied bei 20 bis 70 Prozent.

Die größten Mengen von Biosprit produzieren weltweit die USA (36%) und Brasilien (26%), danach folgen Indonesien (7%), Deutschland (3%), China (3%) und Indien (2%).

Bedroht Biosprit den Anbau von Nahrungsmitteln?

Seit der Weizenknappheit durch den Ukrainekrieg kommt auch der Biosprit in den Fokus. Denn durch fehlende Weizenexporte aus der Ukraine stiegen die Weltmarktpreise und in vielen Ländern wird das Brot teurer. Darum sagen Umweltverbände, dass Biosprit nicht aus Pflanzen für Lebensmittel hergestellt werden sollte und vorzugsweise nur aus Pflanzenresten und Biomüll.

Insgesamt ist Biosprit jedoch nicht das größte Problem bei den Anbauflächen. Auf mehr als zwei Drittel der weltweiten Ackerflächen (71 %) werden derzeit Viehfutter für die Fleischproduktion angebaut, auf 18 Prozent der Flächen sind es Nahrungsmittel. Nur auf vier Prozent der weltweiten Äcker wachsen Energiepflanzen.

Die wachsende Nachfrage nach Viehfutter treibt den weltweit Bedarf an Ackerflächen und Wälder werden abgeholzt.

Um den globalen Druck auf die Ackerflächen zu reduzieren, fordern Experten vor allem eine Ernährungsumstellung in den Industrieländern, mit mehr Pflanzenkost und weniger tierischem Eiweiß, sowie einen Stopp der Lebensmittelverschwendung. Laut der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) landet derzeit ein Drittel der weltweit produzierten Nahrungsmittel auf dem Müll.

Sollten Autos weiter mit Biosprit fahren?

Langfristig nein. Biosprit kann zwar Benzin und Diesel aus Erdöl ersetzen. Doch um alle Verbrenner-Fahrzeuge komplett mit Biokraftstoff zu versorgen, bräuchte die Welt viel zu viele Ackerflächen. Das würde die Abholzungen von Wäldern weiter fördern, mit schädlichen Folgen für die Umwelt.

Die Alternative für Autos im Straßenverkehr ist vor allem die Elektromobilität. E-Motoren verbrauchen im Vergleich zum Verbrenner nur ein Drittel der Energie. Zudem erzeugen etwa Solarmodule pro Quadratmeter rund 20-mal mehr Energie als für Biosprit verwendete Pflanzen. Das heißt: Zur Energieerzeugung brauchen Solarmodule viel weniger Platz. Zusätzlich kann unter Solardächern wie bei der Agro-Photovoltaik und auch unter Windkraftanlagen weiterhin Landwirtschaft betrieben werden.

Oben Strom unten Ackerbau. Auch durch den Schatten hat die Kombination in vielen Regionen Vorteile.

Braucht die Welt in Zukunft überhaupt noch Biosprit?

Ja. Die Produktion von Biosprit als Erdölersatz empfehlen Experten in der Zukunft besonders für Schiffe und Flugzeuge. Verkehrsflugzeuge etwa sollen in der EU und den USA künftig E-Fuels und auch Biosprit tanken, das gilt auch für Hochseeschiffe.

Dabei könnten vor allem Biomüll, alte Frittieröle und Reste, die in der Landwirtschaft anfallen, für eine nachhaltige Produktion von Biokraftstoffen genutzt werden. So könnten etwa 40 Prozent des Strohs aus der Getreideernte zu Biosprit umgewandelt werden. Gleichzeitig könnte die chemische Industrie statt Erdöl für Plastik mehr Ölpflanzen für klimafreundliche Kunststoffe nutzen.

Ölpflanzen haben noch weitere Vorteile. In sehr trockenen Regionen kann der gezielte Anbau von Ölpflanzen wie Jatropha sinnvoll sein, um gegen Verwüstung zu helfen, sagen Experten.

Damit könnten Brachflächen aufgeforstet werden, auch um neue Äcker für Nahrungsmittel zur gewinnen. "Der nachhaltige Anbau von Jatropha ist ein wirkungsvolles Instrument zur Bekämpfung von Klimaveränderung, Wüstenbildung, Armut und Migration", sagt Hans-Josef Fell, Präsident der Energy Watch Group.

"Mit einem guten Mix an Öl- und Lebensmittelpflanzen erzeugen wir Biokraftstoffe Eiweiß und Lebensmittel. Zudem binden wir so Kohlenstoff im Boden und Ölpflanzen blühen. Dann kommen die Bienen und Schmetterlinge, das erhöht die Artenvielfalt", so Fell. "Solche Biokraftstoffproduktionen sind überall möglich und das ohne Konkurrenz zur Produktion von Lebensmitteln."

Welche Fortbewegung hat Zukunft? Klimaneutral Mobil Ganz locker geht es den Berg hinauf. Mit E-Mountainbikes lässt sich die Natur spielend leicht erkunden. Die Kombination aus Elektromotor und Batterie macht viele Verkehrsmittel mit Ökostrom klimafreundlich, ist sehr effizient, günstig und macht hier auch noch Spaß.

Welche Fortbewegung hat Zukunft? Mehr Lebensqualität Der Platz in den Städten ist begrenzt. In den letzten 100 Jahren wurden Radfahrer und Fußgänger zunehmend an den Rand gedrängt. Autos verstopfen die Straßen und verschmutzen die Luft. Das wollen immer mehr Städte verändern, mehr Lebensqualität mit Platz für Radfahrer, Fußgänger, Cafés und öffentlichem Verkehr und weniger Autos wie hier in Amsterdam.

Welche Fortbewegung hat Zukunft? Renaissance der Straßenbahn Straßenbahnen fahren günstig und sauber mit Strom. Bequem und zügig fährt dieses beliebte Verkehrsmittel durch die Stadt wie hier in Porto (Portugal). Die erste Straßenbahn fuhr 1832 New York, ab 1927 wurden weltweit Strecken aufgegeben, auch durch den Einfluss der Autoindustrie. Seit einigen Jahren gibt es in einigen Städten eine Renaissance.

Welche Fortbewegung hat Zukunft? Trend zum E-Bus Elektromotoren brauchen im Vergleich zum Dieselmotor nur ein Drittel der Energie. Zudem sind sie leise und mit Ökostrom sauber unterwegs. Dieser E-Bus in Nantes (Frankreich) fährt hier mit Strom aus der Batterie. Auf einer anderen Strecke fährt er unter einem Stromabnehmer und lädt die Batterie auf. Diese Kombination ist günstig und wird zunehmend praktiziert.

Welche Fortbewegung hat Zukunft? Nutzen statt besitzen Ein Fahrzeug leihen, wenn man es braucht. Das ist oft günstiger als der Besitz und spart viel Platz. Städte wie Berlin fördern deshalb die Sharingmobilität. Hier sind alle Leihfahrzeuge elektrisch. Immer mehr Menschen leihen sich Fahrzeuge, vor allem sind dies junge Menschen in Städten.

Welche Fortbewegung hat Zukunft? Schnell und Klimafreundlich Schnellzüge fahren über 300 Kilometer pro Stunde in China (Foto), Japan und der EU. Dank Elektromotor und des geringen Roll- und Luftwiderstands brauchen Züge wenig Energie, 30-mal weniger als ein Flugzeug, fünfmal weniger als ein LKW und etwas weniger als ein Schiff. Für die klimafreundliche Mobilität ist der Schienenverkehr deshalb wichtig.

Welche Fortbewegung hat Zukunft? Transportbikes im Trend Große Paketfahrzeuge verstopfen oft die Straßen in Städten. Das sorgt für Ärger und lässt sich mit einem intelligenten und umweltschonenden Transportservice wie hier in München vermeiden. Mit Lastenbikes werden immer mehr Pakete in Innenstädten transportiert.

Welche Fortbewegung hat Zukunft? Mobil in der Sonne Dieser StreetScooter schafft mit Solarenergie rund 5000 Kilometer pro Jahr in Norddeutschland. Beim Betrieb im sonnenreichen Spanien sind sogar 10.000 Kilometer möglich. Fahrzeuge mit Solarzellen in der Karosserie werden von Herstellern in den nächsten Jahren angeboten. Der gespeicherte Strom kann auch für andere Fahrzeuge oder die Stromversorgung im Haus genutzt werden.

Welche Fortbewegung hat Zukunft? Revolution im Ferntransport Dieser vollelektrische Lastwagen von einem Schweizer Logistikunternehmen hat eine Batteriekapazität von 900 Kilowattstunden und kann vollbeladen bis zu 500 Kilometer fahren. Zwar kostet dieser E-Trucker rund 2,5 Mal so viel in der Anschaffung wie mit einem Dieselmotor, dafür ist er im Betrieb deutlich günstiger.

Welche Fortbewegung hat Zukunft? Fähren werden elektrisch Diese vollelektrische Autofähre pendelt auf dem Ontariosee in Kanada zwischen Kingston und Wolfe Island. 20 Minuten dauert die Überfahrt, dann wird in nur 10 Minuten die Batterie (Leistung: 4600 kWh) nachgeladen. Für Hochseeschiffe eignen sich Batterien jedoch nicht, die Leistung ist zu klein. Der klimaneutrale Transport ist nur mit synthetischen Kraftstoffen (E-Fuels) aus Ökostrom möglich.

Welche Fortbewegung hat Zukunft? Luftfahrt braucht Klimakurs Normale Verkehrsflugzeuge könnten klimaschonend mit synthetisch erzeugtem Kerosin fliegen. Dieses lässt sich aus Ökostrom herstellen, die Produktion muss jedoch noch aufgebaut werden. Flugzeuge erzeugen zudem sehr klimaschädliche Wolken. Mit klimaoptimierten Flugrouten lassen sich auch diese Schäden weitgehend vermeiden. Bis Flugzeuge klimaneutral fliegen, werden wohl noch einige Jahre vergehen. Autorin/Autor: Gero Rueter