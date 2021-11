Kommentar: Der Klimawandel und die Katastrophe von Norilsk

Die eigentliche Ursache für die Umweltkatastrophe mit 20.000 Tonnen ausgelaufenem Diesel in Sibirien ist das Tauen des Permafrost wegen der Erderwärmung. Aber kaum jemand in Russland will das hören, meint Andrey Gurkov.