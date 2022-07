Biodiversität: Die Natur nachhaltig zu nutzen ist existenziell

Um wilde Arten vor dem Aussterben zu retten und für den Menschen existenziellen Ökosysteme zu erhalten sind "transformative Veränderungen” nötig, das stellen die Autoren eines neuen Berichts des Weltbiodiversitätsrats (IPBES) heraus.

Die Studie ist die bisher ausführlichste wissenschaftliche Zusammenfassung über den Nutzen wilder Pflanzen- und Tierarten für das Leben auf Erde.

"Fast die Hälfte der Weltbevölkerung ist mehr oder weniger stark auf die Nutzung wildlebender Arten angewiesen. Das ist viel umfassender, als die meisten Menschen denken”, sagt John Donaldson, Co-Vorsitzender des Weltbiodiversitätsrats.

An dem Bericht zur nachhaltigen Nutzung wild lebender Arten waren knapp 300 Experten und Wissenschaftler, sowie Vertreter indigener Gemeinschaften beteiligt. Sie werteten mehr als 6.200 wissenschaftliche Quellen aus. Die Kurzfassung des Berichts wurde diese Woche von 139 Mitgliedsstaaten verabschiedet.

Waldflächen und die darin leben wilden Arten werden in Indonesien massenweise für Palmölplantagen zerstört

Das sechste Massensterben bedroht Ökosysteme weltweit

Derzeit sind weltweit etwa eine Millionen Arten vom Aussterben bedroht. Die Gesundheit der Ökosysteme verschlechtert sich schneller als je zuvor und mit dramatischen Auswirkungen, ob an Land, in den Wäldern oder in den Meeren. Das untergräbt die Basis unserer Wirtschaft und unseres Wohlstands, schadet der Gesundheit und mindert die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Erde.

Arten die nur in ganz bestimmten Gebieten vorkommen sind besonders vorm Aussterben bedroht

Durch den menschengemachten Klimawandel steuert die Erde derzeit auf eine Erwärmung von 2,7 Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu. Schon jetzt sind einige vom Aussterben bedrohten Arten in den am stärksten gefährdeten Gebieten oder einem zehnfach höheren Risiko ausgesetzt als unter normalen Bedingungen. Einige Forscher sprechen bereits vom sechsten Massensterben in der Geschichte unseres Planeten. Der neue Bericht baut auf diesen Erkenntnissen auf.

Denn alle wilde Arten, Fische in Meeren und Flüssen, ebenso wie Insekte, Pilze, Algen, wilde Früchte, Wälder und Vögel - haben eine überragende Bedeutung für die Ökosysteme und für den Menschen. Sie nachhaltig zu nutzen ist eine wichtige Aufgabe künftiger Generationen, so die Autoren.

Was nutzen wilde Arten den Menschen?

Wilde Arten zu schützen und sie so zu nutzen, dass ihre Existenz und die ihres Ökosystems erhalten bleibt, bedeutet gleichzeitig die Sicherung der Lebensgrundlage von Millionen von Menschen.

So ist etwa die Lebensmittelproduktion von zwei Drittel aller Nutzpflanzen von meist wilden Bestäubern abhängig. Wilde Pflanzen, Pilze und Algen sind ein wichtiger Teil der Nahrung für ein Fünftel der Weltbevölkerung. Und ein Großteil der der einkommensarmen Menschen ist direkt von wilden Arten abhängig.

Vor allem Menschen im globalem Süden sind direkt abhängig von wilden Arten

Weltweit ist die Nutzung wilder Baumarten eine wichtige Einkommensquelle. Gleichzeitig brauchen über zwei Milliarden Menschen Feuerholz zum Kochen. Doch die Holzindustrie ist zum größten Teil nicht nachhaltig. Jedes Jahr gehen durch Abholzung rund fünf Millionen Hektar Wald verloren.

Aber auch der Nutzen von wilden Arten, die nicht von Menschen geerntet, gegessen oder verarbeitet werden ist groß. Durch Naturtourismus, wie zum Beispiel Tauchen, Vogelbeobachtung, Fotosafaris oder andere Erlebnisse in der Natur, bei denen die Beobachtung wilder Arten im Fokus steht, wurde 2018 mehr als120 Milliarden Dollar umgesetzt. Nationalparks und Naturschutzgebiete zogen vor der Pandemie weltweit jährlich acht Milliarden Besucher an, dabei wurden rund 600 Milliarden US-Dollar pro Jahr erwirtschaftet.

Ohne wilde Arten wäre nicht nur der Planet zerstört auch für Naturtouristen gäbe es nichts mehr zu sehen

Vom Sushi-Hype zur Erholung der Thunfischpopulation

"Wenn man es richtig angeht, wird nicht nur die Nachhaltigkeit verbessert, sondern dann ist auch eine Erholung der Bestände möglich, die bisher übernutzt wurden”, so Donaldson. Er nennt das Beispiel des Blaufflossen-Thunfischs, der durch einen Sushi-Hype seit den 80er Jahren kurz vor dem Aussterben stand.

Durch das Engagement von Nichtregierungsorganisationen, der Verkürzung der Fangsaison, einer Anhebung der Mindestgröße, besseren Instrumenten zur Überwachung und Kontrolle des Fangs, sowie einer starke Reduzierung der jährlichen Fangquoten haben sich die Bestände heute erholt.

Nachhaltiger Fischerei bedeutet nur so viel zu fischen, dass die Bestände erhalten bleiben

Technologischer Fortschritt ist für die Nachhaltigkeit jedoch ein zweischneidiges Schwert, so die Wissenschaftler. Denn bessere Technologie werde die künftige Ausbeutung von natürlichen Ressourcen schneller und intensiver machen. Gleichzeitig gäbe es ein Potenzial, Produkte effizienter herzustellen und weniger Abfall dabei zu erzeugen, neue Techniken bei der Überwachung von Waldgebieten einzusetzen oder den Ressourcenverbrauch in der Landwirtschaft zu reduzieren. Dies hätte wiederum positive Effekte auf wilde Arten.

Bei der Holzwirtschaft empfehlen die Wissenschaftler den Aufbau von funktionierenden Zertifizierungssystemen, ein Ende illegaler Abholzung, starke staatliche Institutionen zur Regulierung sowie eine Forstwirtschaft, die Landrechte der indigener Gemeinschaften respektiert und auf wilde Arten statt auf Monokulturen setzt.

Der Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass der nachhaltige Umgang mit wilden Arten fundamental zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen beitragen würde. Dazu gehört auch die Bekämpfung von Armut und Hunger.

Illegale Abholzung zerstört immer mehr Teil des Regenwalds im Amazonasgebiet

Beitrag indigener Gemeinschaften "unterbewertet”

Indigene Gemeinschaften könnten eine bedeutende Rolle dabei spielen, Ökosysteme besser zu schützen und nutzten, das hebt der Bericht deutlich hervor. Ausdrücklich waren auch indigene Experten direkt daran beteiligt.

Durch die lange Tradition und Erfahrungen indigener Gemeinden mit nachhaltigen Lebensweisen kann die Artenvielfalt erhalten oder sogar erhöht werden. Dazu gehört das Respektieren von Ruhephasen für Nutzpflanzen und Tiere und das Verbot, bestimmte Arten während sensibler Jahreszeiten zu ernten oder zu jagen.

Es sei Teil ihrer Kultur, nicht mehr aus der Natur zu nehmen als gebraucht wird, Müll zu vermeiden und Ernten gerecht aufzuteilen, so die Wissenschaftler. Wo indigene Gemeinschaften leben, kommt es auch zu weniger Abholzung.

Dort wo indigene Völker leben, geht es der Natur oft besser. Doch sie werden häufig vertrieben und bedroht.

Bisher wurde der Beitrag von indigenen Gemeinschaften für eine nachhaltige Nutzung von natürlichen Ressourcen zu wenig genutzt und ist "unterbewertet", stellen die Wissenschaftler fest.

Diese Anerkennung "ist ein Fortschritt”, freut sich Viviana Figueroa vom International Indigenous Forum on Biodiversity, einem Zusammenschluss indigener Vertreter, Wissenschaftler und Aktivisten zu Umweltfragen. Denn "indigene Menschen machen die wirkliche Arbeit beim Artenschutz, ohne dafür bezahlt zu werden.”

Doch trotz dieses umfangreichen Beitrags für den weltweiten Artenschutz werden viele Gemeinschaften durch immer massivere Menschenrechtsversletzungen bedroht, und sind Landvertreibung, Gewalt und Diskriminierung ausgesetzt.

Was die Gemeinschaften bräuchten seien Regierungen "die uns bei der Erhaltung und nachhaltigen Nutzung von Wildtierarten unterstützen. Das wollen wir. Und zwar nicht nur auf dem Papier. Wir wollen, dass dieser Bericht dabei hilft auch reale Maßnahmen auf lokaler Ebene zu unterstützen,” so Figueroa.

Das Wissen lokaler Gemeinschaften und die Möglichkeit ihr Land selbst zu nutzen und zu vermarkten sei ein Schlüsselelement für die Nachhaltigkeit, so Donaldson vom IPBES. "Einige der wichtigsten Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, ist, dass es dort besser funktioniert, wo eine Bewirtschaftung stattfindet, bei der eine Verbindung zwischen lokaler und nationaler Ebene oder sogar internationaler Regulierung besteht.”