Eine Welt ohne Bienen?

Bienen bevölkern die Erde seit über 100 Millionen Jahren. Es gibt 20.000 verschiedene Arten, die für die Bestäubung aller möglichen Pflanzen sorgen. Seit Jahren beobachten Forscher ein globales Bienensterben.

Was sind die Ursachen und können sie bekämpft werden? Es gibt viele verschiedene Lösungsansätze. Einige sind bereits weit verbreitet und andere muten futuristisch an. Bei einer Reise um die Welt, kommen unterschiedlichste Menschen zu Wort, die sich der Rettung der Bienen verschrieben haben.



