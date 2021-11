Berners-Lee, Tim

Sir Timothy „Tim“ John Berners-Lee, geboren am 8. Juni 1955 in London, ist ein britischer Physiker und Informatiker. Weltweite Bekanntheit erlangte er als Erfinder des World Wide Web.

Berners-Lee begründete den Ursprung des WWW's während seiner Tätigkeit am europäischen Kernforschungszentrum CERN im Jahr 1989. Außerdem hat er die Internetsprache HTML (Hypertext Markup Language) entwickelt. Tim Berners Lee ist Vorsitzender des World Wide Web Consortiums (W3C), Professor am Massachusetts Institute of Technology (MIT) und hat einen Lehrstuhl an der Universität Southampton inne.