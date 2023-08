Benzinas Hidschab - Wirkung über die WM hinaus?

Marokko hat in Australien mehrfach Geschichte geschrieben. Als erste arabische Nation, die an einer Frauen-WM teilnahm. Zudem trug Nouhaila Benzina als erste WM-Spielerin einen Hidschab.

Sie stand aufrecht. Sie stand für ihr Land und ihre Kultur ein. Und sie stand für ihre Religion ein gegen die Nation Frankreich, die Fußballerinnen, die einen traditionellen muslimischen Hidschab tragen, ausschließt. Mit ihrem roten Kopftuch mag Nouhaila Benzina bei Marokkos Achtelfinal-Aus gegen Frankreich sportlich unterlegen gewesen sein. Aber die Symbolik ihrer Kleidung könnte eine größere Wirkung haben als jedes Ergebnis auf dem Spielfeld.

Marokko ist die erste arabische Nation, die an einer Frauen-Weltmeisterschaft teilgenommen hat, und die 25-Jährige Benhzina ist die erste Frau, die bei einer Fußball-Weltmeisterschaft einen Hidschab trug. "Das ist großartig, es wird so viele Mädchen auf der Welt inspirieren, nicht nur in Marokko, und ihnen zeigen, dass sie sein und tun können, was sie wollen", sagte Benzinas Teamkollegin Rosella Ayane der DW. "Ich freue mich so sehr für sie. Sie hat bei diesem Turnier wirklich gut gespielt, und sie hat es verdient."

Nouhaila Benzina spielte gegen Frankreich, ein Land, in dem der Hidschab im Fußball verboten ist Bild: Pauline FIGUET/Sports Press Photo/IMAGO

Benzina hatte einen großen Anteil an Marokkos gutem Abschneiden bei dieser Weltmeisterschaft. Nach der 0:6-Auftaktniederlage gegen Deutschland hatte man eigentlich erwartet, dass die Marokkanerinnen in der Gruppenphase nur "Kanonenfutter" sein würden. Doch die Siege gegen Südkorea und Kolumbien ebneten den Weg in die K.o.-Runde. Und Innenverteidigerin Benzina sorgte dafür, dass das Team zweimal in Folge ohne Gegentreffer blieb.

Was nach dem Turnier-Aus bleibt: Benzina hat die FIFA in die Pflicht genommen. Der Weltfußballverband hatte den Hidschab zuvor aus Gesundheits- und Sicherheitsgründen verboten, diese Regelung aber 2013 auf Druck der Vereinten Nationen wieder aufgehoben. Dennoch hat die FIFA keinen Druck auf den Französischen Fußballverband (FFF) ausgeübt, seine Politik zu ändern.

Einspruch gegen FFF-Richtlinie abgelehnt

Denn die FFF verbietet Fußballspielerinnen und -spielern bei Spielen "Symbole oder Kleidungsstücke, die ihre politischen, philosophischen, religiösen oder gewerkschaftlichen Ansichten offenkundig zum Ausdruck bringen."

Eine Gruppe von Aktivistinnen, die sich selbst als "Hijabeuses" bezeichnen und zu denen auch muslimische Fußballspielerinnen zählen, hatte gegen diese Regelung geklagt und sich an das höchste Verwaltungsgericht des Landes gewandt. Der Verfassungsrat bestätigte jedoch im Juni, nur wenige Wochen vor der Weltmeisterschaft, die Regelung.

Hätte das Turnier wie 2019 in Frankreich stattgefunden, hätte Benzina nicht mit ihrem Kopftuch antreten dürfen. In Frankreich gibt es aufgrund der kolonialen Vergangenheit des Landes eine große marokkanische Gemeinschaft. Und im aktuellen französischen Kader stehen mehrere muslimische Spielerinnen - darunter Kenza Dali, die das zweite Tor für Frankreich erzielte. "Ich respektiere die Entscheidung des Verbands, sie haben natürlich ihre Gründe. Aber ich persönlich glaube nicht, dass es irgendjemanden stört, dass sie [Benzina - Anm. d. Red.] den Hidschab trägt", sagte Dali der DW.

Marokkanische Fans stolz auf Benzina

Für die marokkanischen Fans im Hindmarsh-Stadion in Adelaide war es jedoch ein bedeutsames Ereignis, Benzina den Hidschab tragen zu sehen. "Es ist nicht nur ein großer Schritt auf dem Weg der religiösen Integration in den Sport, sondern auch dafür, alle Aspekte der eigenen Herkunft im Sport zu akzeptieren. Das ist ein Sprungbett, und hoffentlich wird auch Frankreich es nutzen", sagte ein Fan der DW.

"Freiheit sollte für alle gelten. Jeder sollte das Recht haben, das zu tragen, was ihm passt, besonders Frauen", sagte ein anderer Fan.

Der in Frankreich geborene marokkanische Trainer Reynald Pedros wollte sich nicht zu Benzina äußern Bild: RICHARD WAINWRIGHT/IMAGO

Nationaltrainer Reynald Pedros verglich den Erfolg seiner Mannschaft sogar mit dem Halbfinaleinzug des marokkanischen Männer-Teams bei der WM in Katar, während Mittelfeldspielerin Ayane glaubt, dass dies erst der Anfang einer längeren Reise ist.

"Wenn wir uns zurücklehnen und darüber nachdenken, werden wir sehr stolz auf das sein, was wir in diesem Turnier erreicht haben", sagte Ayane. "Wir haben so viel Geschichte geschrieben. Wir haben wahrscheinlich viele junge Mädchen in Marokkoinspiriert, und das ist für mich ein Gewinn. Denn man fördert den Glauben der Nation an die Frauen."

Die Marokkanerinnen sind nicht die einzigen, die junge Mädchen bei dieser Weltmeisterschaft inspiriert haben. Aber Benzinas historischer Auftritt im Hidschab wird einer der denkwürdigsten Momente des Turniers bleiben.

Dieser Text wurde aus dem Englischen adaptiert.