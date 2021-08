Bahnvierer: Deutsche Frauen rasen zu Gold

Lisa Brennauer stemmte ihr Gold-Rad in die Höhe, Lisa Klein schlug ungläubig die Hände vors Gesicht. Der Frauen-Express ist bei den olympischen Bahnrad-Wettbewerben in Izu mit der nächsten Weltrekord-Show zu Gold in der Mannschaftsverfolgung gerauscht. Franziska Brauße, Lisa Brennauer, Lisa Klein und Mieke Kröger haben olympische Geschichte geschrieben.

Das deutsche Quartett siegte im atemberaubenden Finale auf der Hochgeschwindigkeitsbahn in der Weltrekordzeit von 4:04,249 Minuten gegen Großbritannien und sorgte für den ersten deutschen Olympia-Triumph im Bahn-Ausdauerbereich der Frauen seit Petra Rossner 1992 in Barcelona.

Und den Weltrekord nahm der Frauen-Vierer auch mit nach Hause. In 4:06,166 Minuten wurden Brennauer und Co. bereits im Halbfinale gestoppt. Damit hielt die britische Bestmarke aus dem Lauf davor keine zehn Minuten. Im Finale ging es dann gegen chancenlose Britinnen noch einmal schneller. "Wir dachten uns, wir lassen uns nicht so einfach den Rekord von den Britinnen wegnehmen", sagte Brauße.

Erste Turn-Medaille: Dauser holt Silber am Barren

Lukas Dauser sorgt für Edelmetall für den Deutschen Turnerbund

Am letzten Wettkampftag hat Lukas Dauser (28) dem Deutschen Turner-Bund (DTB) am Barren die erste Medaille in Tokio beschert. Dauser, der aus Unterhaching kommt, holte mit 15,700 Punkten Silber. Gold ging an den Chinesen Zou Jingyuan (16,233), Bronze gewann Arican Ferhat (Türkei/15,633). Damit verhinderte Dauser die ersten medaillenlosen Spiele für den DTB seit Sydney vor 21 Jahren. In Rio 2016 in Rio hatten die Kunstturner noch zweimal Edelmetall gefeiert. Fabian Hambüchen gewann Gold am Reck, dazu turnte Sophie Scheder zu Bronze am Stufenbarren.

Malaika Mihambo springt im letzten Versuch zu Gold

Malaika Mihambo saß am Rand der Weitsprung-Grube und schlug die Hände vor das Gesicht. Sie konnte die Spannung kaum aushalten. Es dauerte schließlich nur noch ein paar Sekunden, bis die Entscheidung feststehen sollte. Entweder würde die 27 Jahre alte Deutsche Gold gewinnen - oder die US-Amerikanerin Brittney Reese. Mihambos Konkurrentin trat also an - und schaffte die zuvor von der Deutschen im sechsten Versuch vorgelegte Marke von genau sieben Metern nicht. Mihambo hatte tatsächlich Gold gewonnen, vor dem letzten Versuch hatte sie noch auf dem dritten Platz gelegen.

Mihambos Freude war unüberhörbar, ihr liefen die Tränen über den wohl größten Erfolg ihre Karriere über die Wangen. 21 Jahre nach Heike Drechsler hat Deutschland wieder eine Weitsprung-Olympiasiegerin. "Der Wettkampf hört erst nach dem sechsten Versuch auf. Wichtig war, den Glauben nicht zu verlieren. Ich wusste, ich kriege noch eine allerletzte Chance", sagte Mihambo, die in einer Hitzeschlacht bei 36 Grad am Vormittag in Tokio ein unglaubliches Auf und Ab erlebte, im ZDF. Silber ging an Reese (USA) mit 6,97 Meter vor der weitengleichen Ese Brume aus Nigeria aufgrund des besseren zweiten Versuchs.

Brendel/Hecker gewinnen Bronze im Canadier-Zweier

Sebastian Brendel (l.) und Tim Hecker kämpfen sich zu einer Bronzemedaille

Sebastian Brendel hat mit seinem Partner Tim Hecker Bronze im Canadier-Zweier gewonnen. Das Duo aus Potsdam und Berlin landete im Finale über 1000 Meter hinter den Booten aus Kuba sowie China und sorgte damit für die erste Medaille der Rennsport-Kanuten auf dem Sea Forest Waterway. "Wir sind echt glücklich mit der Bronzemedaille. Unser Rennen war stark, wir haben das umgesetzt, was wir wollten", sagte Brendel: "Nichtsdestotrotz würden wir auch gerne ganz oben stehen. Aber wir sind stolz." Für den dreimaligen Olympiasieger Brendel ist es nach Gold in London 2012 und dem doppelten Triumph in Rio die vierte Olympia-Medaille. Im Einer hofft der "Canadier-König" ab Freitag ebenfalls auf einen Erfolg. Brendel könnte als erster Athlet zum dritten Mal in Folge Olympiasieger im C1 werden.

Segeln: Erste Medaillen seit Sydney 2000

Für die deutschen Seglerinnen gewinnen Tina Lutz (r.) und Susann Beucke die erste Medaille seit 21 Jahren

Die deutschen Segler haben zum ersten Mal seit Sydney 2000 mehr als eine Medaille eingefahren. Erst gewannen Tina Lutz und Susann Beucke im 49erFX vor Enoshima Silber, im Anschluss sicherten sich Erik Heil und Thomas Plößel durch Platz zwei im Medaillenrennen wie in Rio 2016 Bronze im 49er. Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer krönten den Tag für den Deutschen Segler-Verband (DSV) mit dem dritten Platz im Nacra17.

Lutz/Beucke belegten im abschließenden Medaillenrennen den fünften Platz und landeten in der Gesamtwertung der olympischen Regatta nur hinter den Brasilianerinnen Martina Grael/Kahena Kunze (Brasilien) und noch vor Annemiek Bekkering/Annette Duetz (Niederlande). Das Hamburger Duo Heil/Plößel zog durch ein starkes Rennen noch am spanischen Boot vorbei. Gold sicherte sich das britische Duo Dylan Fletcher/Stuart Bithell. Die Rio-Olympiasieger Peter Burling und Blair Tuke aus Neuseeland holten Silber.Den Tag veredelten Kohlhoff/Stuhlemmer. Das Kieler Duo verteidigte seinen dritten Platz in der Gesamtwertung trotz eines Fehlers vor dem Start mit dem achten Platz im Medaillenrennen. Nur Ruggero Tita und Caterina Banti (Italien) und die Weltmeister John Gimson/Anna Burnet (Großbritannien) waren besser.

Deutsche Basketballer chancenlos gegen Slowenien - und raus

Slowenien ist für die deutschen Basketballer eine Nummer zu groß

Deutschlands Basketballer sind im olympischen Viertelfinale am übermächtigen Europameister Slowenien um NBA-Superstar Luka Doncic gescheitert. Durch das 70:94 (37:44) in Saitama verpasste das Team von Bundestrainer Henrik Rödl die erstmalige Qualifikation für ein Halbfinale bei Sommerspielen. Während die Slowenen am Donnerstag gegen Frankreich oder Italien um den Einzug ins Endspiel kämpfen, endete für die Auswahl des Deutschen Basketball Bunds der insgesamt gute Sommer mit einer Enttäuschung. Bester Werfer war Maodo Lo mit elf Punkten. Doncic kam auf 20 Zähler und glänzte mit elf Vorlagen als Ballverteiler.

"Wenn man so ein Spiel verliert, ist man erst mal enttäuscht. Es dauert aber nicht lange, bis man sich zurücklehnen kann und sagt: das war ein ganz besonderer Sommer", sagte Rödl und musste trotzdem anerkennen: "Das war ein Gegner, den wir am Ende nicht unter Kontrolle bekommen konnten."

Norweger Karsten Warholm läuft "verrückten" Fabelweltrekord

Der Norweger Karsten Warholm kann seinen Weltrekordlauf selbst nicht fassen

Karsten Warholm konnte es selbst kaum fassen und fasste sich an den Kopf. Der 25-Jährige war gerade in einer Fabelweltrekordzeit zum Olympiasieg über die 400 Meter Hürden gelaufen. Der zweifache Weltmeister rannte in schier unglaublichen 45,94 Sekunden zum Triumph vor dem US-Amerikaner Rai Benjamin (46,17). Bronze sicherte sich Alison dos Santos (46,72) aus Brasilien. "Das ist verrückt", sagte Warholm. "Ich habe wie ein Irrer trainiert und habe dem meine ganze Zeit gewidmet. Jetzt muss ich mir neue Ziele setzen, weil ich noch nicht fertig bin."

Warholm hatte beim Diamond-League-Meeting in Oslo am 1. Juli schon den Uralt-Weltrekord gebrochen. Bei seinem Heimspiel im Bislett-Stadion hatte er in 46,70 Sekunden gewonnen. Der Welt- und Europameister war damit acht Hundertstelsekunden unter der fast 29 Jahre alten Traumzeit des US-Amerikaners Kevin Young bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona geblieben.

Positive Dopingprobe bei georgischem Kugelstoßer

Wenige Stunden vor der Qualifikation im Kugelstoßen (13.40 Uhr MESZ) ist der Georgier Benik Abramjan positiv auf drei verbotene Substanzen getestet worden. Dies gab die International Testing Agency (ITA) am Dienstag bekannt. Der 36-jährige Abramjan, der im Mai den nationalen Rekord auf 21,11 Meter verbessert hatte, wurde bis zur Klärung der Angelegenheit in Übereinstimmung mit dem Welt-Anti-Doping-Code und den Anti-Doping-Regeln des IOC vorläufig suspendiert. In einer Trainingskontrolle vom 31. Juli wurden durch das WADA-akkreditierte Labor in Tokio die anabolen Steroide Dehydrochlormethyltestosteron und Metandienon sowie der Hormon- und Stoffwechsel-Modulator Tamoxifen gefunden. Abramjan kann die Verhängung der vorläufigen Suspendierung vor der Ad-hoc-Abteilung des Internationalen Sportgerichtshofes CAS anfechten. Auch hat er das Recht, die Öffnung der B-Probe zu verlangen.