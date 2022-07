Holocaust-Überlebende: Wenn die Ära der Zeitzeugen endet

Sie haben unermessliches Leid und Grausamkeit erfahren - und doch überlebt. Als Zeitzeugen und auch als Mahner erfüllen sie in Deutschland seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs eine wichtige Rolle. Nun sterben die letzten Holocaust-Überlebende eines natürlichen Todes und die Verantwortung über ihr Vermächtnis wandert nach und nach in die Hände verschiedener Institutionen. Das ist kein einfacher Prozess: Zeitzeuginnen und Zeitzeugen bieten zwar nur eine von vielen Perspektive auf die Geschichte an, und doch können als Korrektiv wirken und als wichtige Mahner - von Mensch zu Mensch.

"Nie wieder!" - dieser Schwur ist auf in verschiedenen Sprachen in der Gedenkstätte des früheren Konzentrationslagers Dachau in Stein gemeißelt. Es ist zentrale Leitlinie deutscher Innen- und Außenpolitik: um Antisemitismus entgegen zu treten, das Existenzrecht des Staates Israels zu verteidigen, um zu erinnern an die grausamen Entscheidungen und Taten der Nationalsozialisten, und an die Vielen, die sie unterstützen.

Zeitzeuge sein: nie ohne Kontext

Die Ausstellung "Ende der Zeitzeugenschaft" in der Neuen Synagoge in Berlin widmet sich der Frage, wie Museen, Gedenkstätten und andere Institutionen mit den literarischen Zeugnisse und Videointerviews der Überlebenden verantwortungsvoll umgehen können. Sie ist aus einer Kooperation des Jüdischen Museums Hohenems und der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg in Zusammenarbeit mit der Stiftung Neue Synagoge Berlin entstanden. Die Ausstellung stellt die Zeitzeugen zudem in einen historischen Kontext: In Deutschland kamen die Überlebenden erst in den 1980er-Jahren verstärkt zu Wort.

Ausstellungsansicht "Ende der Zeitzeugenschaft?" in der Neue Synagoge Berlin

Holocaust-Überlebende im Zeugenstand

Nicht immer waren Zeitzeuginnen und Zeitzeugen so sehr in der Öffentlichkeit präsent wie in den letzten Jahren: Die junge Anita Lasker-Wallfisch etwa sprach 1945 in einem Interview mit der BBC als eine von nur wenigen Holocaust-Überlebenden. Sehr wichtige Grundlagenarbeit leistete rund um das Kriegsende die Zentrale Jüdische Kommission, die 1944 in Lodz gegründet wurde: Sie führte zwischen 1944 und 1947 hunderte Interviews mit Überlebenden und erstellte zudem Anleitungen und Fragebögen für den Umgang mit den traumatisierten Gesprächspartnern.

Dokumentiert wurde das Grauen der Konzentrationslager in Osteuropa in erster Linie durch die Rote Armee, die Streitkräfte der ehemaligen Sowjetunion, die unter anderem das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau befreite. Auch einige westliche Fotojournalisten trugen wichtige Bilddokumente bei. Sehr bekannt sind etwa die Fotos nach der Befreiung des KZ Buchenwald, die von Eric Schwab und Meyer Levin für die französische Nachrichtenagentur Agence France Presse gemacht wurden.

Schreckliche Bilder: Der KZ-Arzt Fritz Klein, der an Häflingen Experimente vornahm, in einer großen Grube mit Leichen im KZ Bergen-Belsen, April 1945.

Doch Zeitzeugen und ihre Berichte waren bis weit in die 1960er-Jahre hinein vor allem Teil der juristischen Beweisführung: Ob bei den Nürnberger Prozessen von 1945-1949, dem Majdanek-Prozess von 1944-1981, den Prozessen von Jerusalem 1961 oder den Auschwitz Prozessen in Frankfurt am Main von 1963 bis 1968.

Karte mit Lage der Konzentrationslager im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess

Zeitzeugen als moralische Instanzen

Während in den 1970er-Jahren ein großer Fokus auf den Tätern lag - etwa auf dem ehemaligen Marineoffizier Karl Dönitz, einer der Angeklagten im Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher -, stieß erst die US-amerikanische TV-Serie "Holocaust - die Geschichte der Familie Weiß" ab 1979 eine breite gesamtgesellschaftliche Debatte in Deutschland an.

Filmstill aus der US-Serie "Holocaust" von Fritz Weaver, die 1979 im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wurde

Fortan fanden Zeitzeuginnen und Zeitzeugen mehr Gehör - in der Öffentlichkeit, aber auch in der Geschichtsschreibung. Dabei ging es auch darum, einer falschen Historisierung des Holocausts durch rechte Kreise entgegen zu wirken. Gleichzeitig erhoben Überlebende wie Margot Friedländer,Anita Lasker-Wallfisch oder Esther Bejerano ihr Wort - und wurden zu moralischen Autoritäten.

Zehn wichtige Zeitzeugen des Holocaust Esther Bejarano (*1924) Esther Bejarano hält bis heute die Erinnerung an den Holocaust wach. Sie erzählt ihre Geschichte in Schulklassen, singt für Toleranz und gegen Rassismus. Im Mädchenorchester von Auschwitz spielte sie Akkordeon - obwohl sie das Instrument noch nie in der Hand hatte. Die damals 19-Jährige wusste: "Ich muss in dieses Orchester, sonst bin ich erledigt." Und so rettete ihr die Musik das Leben.

Zehn wichtige Zeitzeugen des Holocaust Die Schwestern Renate Lasker-Harpprecht (*1924) und Anita Lasker-Wallfisch (*1925) Ihre Eltern wurden 1942 deportiert und ermordet, die älteste Schwester konnte fliehen, Renate (li) und Anita Lasker kamen erst nach Auschwitz, dann nach Bergen-Belsen. Doch sie überlebten - nicht zuletzt weil Anita als Cellistin im Mädchenorchester von Auschwitz Privilegien genoss. Heute leben die beiden in Frankreich und England und sprechen in der Öffentlichkeit immer wieder über den Holocaust.

Zehn wichtige Zeitzeugen des Holocaust Inge Deutschkron (*1922) Im Januar 1943 tauchten Inge Deutschkron und ihre Mutter in Berlin ab. Nichtjüdische Freunde versteckten sie - und bewahrten sie so vor dem Tod. In ihrer Autobiografie "Ich trug den gelben Stern" (1978) erzählt die deutsch-israelische Autorin von dieser Zeit. Mit ihrer Literatur aber auch Schulbesuchen leistet Deutschkron einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Erinnerung an die Nazi-Gräuel.

Zehn wichtige Zeitzeugen des Holocaust Yehuda Bacon (*1929) In Theresienstadt begegnete der damals 13-jährige Yehuda Bacon dem Künstler Peter Kien, dem es gelungen war, dort eine Zeichenstube aufzubauen. Es war der Beginn von Bacons Künstlerkarriere. Nach der Befreiung 1945 malte er zunächst Porträts von Mithäftlingen, später auch Abstraktes. Als Überlebender sah er sich in der Verantwortung, künftige Generationen durch seine Geschichte zu lehren.

Zehn wichtige Zeitzeugen des Holocaust Saul Friedländer (*1932) Als israelischer Historiker und Autor hat Saul Friedländer zahlreiche einschlägige Werke über die Shoah, die jüdische und seine ganz persönliche Geschichte verfasst. Auch mit seinen Vorträgen, wie hier 2019 bei der Gedenkstunde des Deutschen Bundestags für die Opfer des Nationalsozialismus, hält der emeritierte Professor die Erinnerung an den Holocaust am Leben.

Zehn wichtige Zeitzeugen des Holocaust Philomena Franz (*1922) Ein Jahr vor Kriegsende wurde Philomena Franz nach Auschwitz-Birkenau deportiert, von dort weiter ins KZ Ravensbrück - weil sie Sinti ist. Überlebt habe sie, um der Nachwelt von ihren Erlebnissen zu erzählen. 1985 brachte sie ihre Autobiografie "Zwischen Liebe und Hass" heraus. Auch in Medien und Schulen erinnert sie immer wieder an die im Zweiten Weltkrieg rund 500.000 ermordeten Sinti und Roma.

Zehn wichtige Zeitzeugen des Holocaust Ruth Klüger (1931-2020) Erst mit 60 Jahren brach sie das Schweigen und schrieb in "weiter leben - eine Jugend" (1992) ihre Erinnerungen auf. Auch die Gedichte, mit denen Ruth Klüger die Zeit im KZ durchgestanden hatte, sind darin gesammelt. Als eine von wenigen Holocaust-Überlebenden erzählte sie von ihrem Trauma. Am 6. Oktober 2020 ist die österreichisch-amerikanische Autorin und Literaturwissenschaftlerin gestorben.

Zehn wichtige Zeitzeugen des Holocaust Leslie Schwartz (1930-2020) 1944, die Wehrmacht hatte inzwischen Ungarn besetzt, wurden Leslie Schwartz und seine Familie nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Von dort gelang er weiter ins Arbeitslager Birkenau und schließlich ins KZ Dachau. In "Durch die Hölle von Auschwitz und Dachau. Ein Junge erkämpft sein Überleben" (2007) berichtet er von der Schreckenszeit. Auch in Lesungen und Vorträgen erinnerte er sich immer wieder.

Zehn wichtige Zeitzeugen des Holocaust Judith Kerr (1923-2019) Im Jahr 1933 musste Judith Kerrs Familie aus Deutschland fliehen. Die Flucht führte sie über die Schweiz nach Frankreich und schließlich nach London. Für sie als Kind ein Riesenabenteuer. In ihrem Buch "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" (1971) verarbeitete Judith Kerr das Emigranten-Schicksal ihrer jüdischen Familie und erhielt dafür 1974 den Deutschen Jugendliteraturpreis.

Zehn wichtige Zeitzeugen des Holocaust Coco Schumann (1924-2018) Er liebte den Jazz und Swing - Musikrichtungen, die den Nationalsozialisten als "undeutsch" galten. 1943 wurde Coco Schumann, der Jude war, ins Ghetto Theresienstadt deportiert, ein Jahr später nach Auschwitz-Birkenau. Bis ins hohe Alter wollte der Musiker nicht über seine Lagerzeit sprechen. Bis ihm klar wurde: Wer, wenn nicht die, die es erlebt haben, sollen erzählen, was passiert ist? Autorin/Autor: Bettina Baumann



Neue Verantwortung für Institutionen im Umgang mit Zeitzeugnissen

Historikerinnen und Historiker wissen um die großen Herausforderungen bei der Auswertung von Zeitzeugnissen: Sie bergen wertvolle Informationen, wichtige Einordnungen, aber auch einige Stolperfallen. So stimmt faktisches Wissen mit den Erinnerung der Zeugen manchmal nicht überein.

An diesen Stationen können die neuen Interviews mit Holocaust-Überlebenden gehört werden

Um Missbrauch entgegenzuwirken, ist ein breiteres Wissen vonnöten. Auch deswegen widmet sich die Ausstellung der Frage, welche Rolle den Überlebenden seitens der Öffentlichkeit, der Zuhörenden oder den Institutionen zugeschrieben wurde. Sie blickt auf die Absichten der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen und hinterfragt gleichzeitig die "Gemachtheit" der Interviews, die Rolle der Interviewenden und die gesellschaftliche Erwartungshaltung.

Für die Ausstellung wurden auch neue Interviews mit Holocaust-Überlebenden geführt: Neben ausgewählten Tönen ist es auch möglich, die Interviews ungeschnitten in kompletter Länge und im Originalton zu hören. Auch so versucht die Ausstellung, ein Bewusstsein schaffen, dass Ausschnitte eben nicht für das Ganze stehen können - und stark von der jeweiligen Intention der Einsatzes abhängen.

Und was passiert danach?

Diese Antwort kann auch die Ausstellung nicht geben. Sie macht aber deutlich, wie sehr Erinnerung und ihre jeweiliger gesellschaftlicher Kontext zusammenhängen. Das heutige Erinnern an die Schoah wird aus ganz unterschiedlichen Perspektiven gespeist, von denen auch die Ausstellung einige aufzeigt. Unter anderem lässt sie junge Menschen in Interviews zu Wort kommen. Der 31-jährige aus Tadschikistan stammende Berliner Artur Bakaev kritisiert beispielsweise, dass Juden auch heutzutage noch als Opfer dargestellt würden. Das Erinnern werde instrumentalisiert: "Es soll einen Zweck erfüllen, irgendwie Deutschland zu entlasten oder was auch immer zu machen, und es wird gar nicht richtig hingeguckt oder zugehört, was es eigentlich für Leute sind, um die es geht." Damit weist die Ausstellung auch in eine ungewisse Zukunft: Neue Generationen werden die Stimmen der Verstorbenen zwar hören, aber trotzdem eigene Antworten finden müssen.