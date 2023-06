Aktuell: Lebenszeichen von Prigoschin

Der Wagner-Chef bestreitet jedweden Umsturzversuch in Russland. In Litauen findet ein NATO-Manöver statt. Bundesverteidigungsminister Pistorius verspricht dem baltischen Staat deutsche Unterstützung. Ein Überblick.

Das Wichtigste in Kürze:

Prigoschin dementiert Umsturzversuch gegen Putin

Verteidigungsminister Pistorius in Litauen

Litauischer Präsident verlangt Stärkung der NATO-Ostflanke

EU-Außenminister beschließen weitere Ukraine-Hilfen

Berichte über Schäden durch Wagner-Vormarsch

Selenskyj: Russland schadet sich zunehmend selbst

Der Anführer der Wagner-Truppe, Jewgeni Prigoschin, hat sich zum ersten Mal seit seinem abgebrochenen Aufstand vom Wochenende wieder gemeldet. Er habe die russische Führung nicht stürzen wollen, erklärt er in einer elfminütigen Audiobotschaft, in der er seinen Aufenthaltsort nicht preisgibt. Ziel der Aktion sei es gewesen, seine Truppe zu retten, die durch eine Eingliederung in die reguläre russische Armee bedroht war.

Prigoschin kritisiert, dass seine Truppen auf dem Weg nach Moskau beschossen worden seien. Er bedauere, dass im Gegenzug Flugzeuge der russischen Luftwaffe abgeschossen wurden. Man sei letztlich umgekehrt, um ein Blutvergießen zu vermeiden. Allerdings habe sein Vormarsch erhebliche Sicherheitsmängel in Russland aufgedeckt.

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin lässt sich am Samstag in der russischen Stadt Rostow am Don von Zivilisten feiern Bild: Alexander Ermochenko/REUTERS

Prigoschin war mit seinen schwerbewaffneten Soldaten von der ukrainischen Grenze nach Moskau vorgerückt. Der Wagner-Chef sagt nun in seiner Audiobotschaft, die Militärkolonne seiner Truppe sei 780 Kilometer in Russland vorangekommen und sei bis rund 200 Kilometer vor Moskau gekommen. Wagner habe "die gesamte Militärinfrastruktur blockiert" einschließlich Luftwaffenstützpunkten entlang der Strecke. Zivilisten in Städten an der Strecke hätten seine Leute unterstützt, behauptet Prigoschin.

Bundeswehr-Brigade für Litauen

Deutschland will nach den Worten von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius rund 4000 Bundeswehr-Soldaten zusätzlich nach Litauen zu schicken, um dort die Ostflanke der NATO zu stärken. "Deutschland ist bereit, dauerhaft eine robuste Brigade in Litauen zu stationieren", sagte er bei einem Besuch in der litauischen Hauptstadt Vilnius.

Verteidigungsminister Boris Pistorius in Vilnius Bild: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Pistorius sieht sich eine Übung der Bundeswehr mit der litauischen Armee an. Bei dem Manöver "Griffin Storm", für das 1000 Soldaten der Panzergrenadierbrigade 41 "Vorpommern" nach Litauen verlegt wurden, wird die Verteidigung der NATO-Ostflanke trainiert. Das Übungsgelände in Pabrade ist keine 200 Kilometer von der russischen Exklave Kaliningrad entfernt.

Staatspräsident Gitanas Nauseda erklärte, Litauen wolle bis 2026 die militärische Infrastruktur zur Stationierung der deutschen Soldaten fertigstellen. Sollte es bereits 2025 klappen, werde er nicht böse sein, sagte er nach einem Treffen mit Pistorius und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Pabrade. "Wir haben in Litauen eine starke politische Bereitschaft, die notwendigen finanziellen Ressourcen zu finden, um den Bedarf an Infrastruktur finanzieren zu können", betonte Nauseda. Dies gehe mit der Modernisierung der litauischen Streitkräfte einher, die auch eine "sehr wichtige Priorität" sei.

Grenze zwischen Litauen und Belarus Bild: DW

Am Abend nehmen Pistorius und Stoltenberg an der Verleihung der Manfred-Wörner-Medaille teil, die vom Bundesverteidigungsministerium an Persönlichkeiten verliehen wird, die sich um Frieden und Freiheit in Europa verdient gemacht haben. Die Laudatio für die diesjährige Preisträgerin, die frühere litauische Präsidentin Dalia Grybauskaite, hält Stoltenberg.

"Sicherheit der Ostgrenze muss erhöht werden"

Nauseda hatte nach dem Aufstand der russischen Privatarmee Wagner gegen die Führung in Moskau eine weitere Stärkung der NATO-Ostflanke gefordert. Sollte Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin mit unklaren Absichten im Exil in Belarus landen, müsse die Sicherheit der Ostgrenze erhöht werden, sagte das Staatsoberhaupt des baltischen EU- und NATO-Landes.

Gitanas Nauseda bei einem Gespräch mit der Deutschen Welle Bild: Nina Haase/DW

Mit Blick auf Russland erklärte er: "Wir haben es mit einem großen Staat zu tun, einem Atomstaat, und alle inneren Unruhen haben unweigerlich Konsequenzen für die Sicherheit der umliegenden Staaten." Er habe bislang keine Informationen, wonach sich der Wagner-Chef bereits in Belarus aufhalte. Nauseda kündigte an, dass Litauen künftig mehr Geheimdienstkapazitäten einsetzen werde, um die "politischen und sicherheitspolitischen Aspekte" der Lage in Belarus beurteilen zu können.

Weitere 3,5 Milliarden Euro für die Ukraine

In Luxemburg haben die Außenministerinnen und -minister der Europäischen Union über die Entwicklung nach der Wagner-Revolte in Russland beraten und weitere Unterstützung für die Ukraine beschlossen. Damit stellt die EU weitere 3,5 Milliarden Euro für die militärische Unterstützung der Ukraine und anderer Partnerländer zur Verfügung. Ungarn blockierte zuletzt die Freigabe einer Tranche von 500 Millionen Euro aus dem Fonds, mit denen Waffenlieferungen an die Ukraine finanziert werden sollen.

Für Deutschland nimmt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock an dem Treffen teil Bild: Marijan Murat/dpa/picture alliance

Außerdem ging es um die Frage, wie Russland für den Angriffskrieg zur Verantwortung gezogen werden kann. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba nahm per Video an der Debatte teil.

Baerbock sieht tiefe Zerwürfnisse

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sagte am Rande der EU-Beratungen, sie sehe hinter dem gescheiterten Aufstand der russischen Söldnergruppe Wagner tiefe Zerwürfnisse: "Es geht um einen innenpolitischen Machtkampf in Russland, und wir mischen uns nicht ein". Die Revolte erzeuge "massive Risse in der russischen Propaganda". Mit dem brutalen Angriffskrieg auf die Ukraine zerstöre der russische Präsident Wladimir Putin sein eigenes Land, sagte Baerbock weiter. Es sei aber noch "unklar, welche weiteren Akte in diesem Schauspiel folgen werden".

Neues Video von Verteidigungsminister Schoigu

Nach dem bewaffneten Aufstand der Söldnergruppe Wagner am vergangenen Wochenende hat Russlands Regierung erstmals Aufnahmen von Verteidigungsminister Sergej Schoigu veröffentlicht. Das 47 Sekunden lange Video ohne Ton, das Schoigu etwa in Beratungen mit anderen Militärs zeigt, soll bei einem Besuch im Kampfgebiet in der Ukraine aufgenommen worden sein, teilte das russische Verteidigungsministerium auf Telegram mit. Der Minister habe dort einen der vorderen Kommandopunkte besucht, hieß es. Unabhängig überprüfen ließ sich das zunächst nicht. Es wurden keine Angaben gemacht, von wann die Aufnahmen stammen.

Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu Bild: Russian Defence Ministry/dpa/picture-alliance

Von Schoigu hatte am Wochenende in der Öffentlichkeit jede Spur gefehlt, nachdem Söldnerchef Jewgeni Prigoschin in der Nacht zum Samstag einen Aufstand begonnen und unter anderem die südrussische Stadt Rostow am Don zwischenzeitlich besetzt hatte. Auch Russlands Generalstabschef Waleri Gerassimow äußerte sich in diesen chaotischen Stunden nicht. Sowohl gegen Schoigu als auch gegen Gerassimow hatte Prigoschin schwere Vorwürfe erhoben und ihre angeblichen militärischen Verfehlungen als Grund genannt, warum er seine Kämpfer auf Moskau marschieren lassen wollte.

Wagner-Kämpfer beschädigten Häuser und Straßen

Beim Vormarsch aufständischer Wagner-Söldner in Russland sind nach Angaben der Behörden Häuser und Straßen beschädigt worden. In der Region Woronesch seien 19 Häuser in dem Dorf Elisawetowka durch ein Feuergefecht beschädigt worden, teilte der Chef der Bezirksverwaltung, Maxim Jantsow, im Messengerdienst Telegram mit. Demnach kam es in der Nähe des Dorfes "während des Durchzugs einer Wagner-Kolonne zu Zusammenstößen" mit der regulären russischen Armee.

Wagner-Panzer am Samstag in Rostow am Don Bild: REUTERS

In der südlichen Stadt Rostow am Don, in der Wagner-Kämpfer am Samstag ein Militär-Hauptquartier besetzt hatten, beschädigten Panzer Fahrbahnen auf einer Fläche von mehr als 10.000 Quadratmetern, wie Bürgermeister Alexej Logwinenko in Online-Netzwerken mitteilte. Auf Fotos, die er im Internet veröffentlichte, waren Panzerspuren auf den Straßen zu sehen. Die Reparaturarbeiten sollten umgehend beginnen und es sei geplant, dass sie in zwei Tagen abgeschlossen seien, sagte er.

Weder die russischen Behörden noch die Wagner-Gruppe machten zunächst Angaben zu möglichen Opfern, obwohl die Söldner erklärt hatten, mehrere Flugzeuge abgeschossen zu haben.

Nach dem Söldner-Aufstand rief der russische Ministerpräsident Michail Mischustin das Land zu Geschlossenheit auf. Russlands Stabilität sei herausgefordert worden, sagt Mischustin in einer im Fernsehen übertragenen Regierungssitzung. Das Land müsse weiter geschlossen hinter Präsident Wladimir Putin stehen.

Selenskyj warnt vor russischer AKW-Sabotage

Mit seinem Angriffskrieg schadet Russland nach Meinung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zunehmend dem eigenen Land. Inzwischen sei erkennbar, "dass der Krieg in seinen Heimathafen zurückkehrt", sagte er in seiner allabendlichen Videobotschaft. Es blieb unklar, ob Selenskyj damit die wirtschaftlichen Probleme Russlands oder den kurzfristigen Aufstand der Wagner-Söldner vom Wochenende meinte. "Je länger die russische Aggression anhält, desto mehr Schaden richtet sie in Russland selbst an", meinte er.

Europas größtes Atomkraftwerk im ukrainischen Saporischschja Bild: Alexander Ermochenko/REUTERS

Der ukrainische Staatschef beklagte zudem die Lage rund um das von Russen kontrollierte größte Kernkraftwerk Europas. "Leider ist die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit für die bestehende russische Bedrohung im Kernkraftwerk Saporischschja immer noch unzureichend", sagte er. Die westlichen Partner der Ukraine hätten alle verfügbaren Geheimdienstinformationen über die russischen Pläne für das AKW erhalten. "Wir müssen ganz konkrete Maßnahmen ergreifen, und zwar alle gemeinsam in der Welt, um jegliche Strahlungsvorfälle zu verhindern", warnte er mit Blick auf eine mögliche Sabotage der Anlage durch die russischen Besatzer.

Ukraine: Dinge entwickeln sich "in die richtige Richtung"

Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow hat die russischen Behörden nach dem Aufstand der Wagner-Söldner als schwach bezeichnet und erklärt, die Dinge entwickelten sich "in die richtige Richtung". Dies geht aus einer Mitteilung zu einem Telefonat Resnikows mit seinem US-Kollegen Lloyd Austin hervor. Themen des Gesprächs seien auch die aktuelle Gegenoffensive der Ukraine sowie eine weitere Stärkung der Armee gewesen, hieß es.

as/br/gri/fab/haz/bri (dpa, afp, rtr)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.