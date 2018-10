Airbus: Die Sorgen mit dem A321

O'Learys Rache? Verlässt Ryanair den Flughafen Hahn im Hunsrück?

Der Flughafen Frankfurt Hahn hängt am seidenen Faden - genauer: am irischen Billigflieger Ryanair. Der sorgt für 90 Prozent des Passagieraufkommens. Von Gerüchten über einen Rückzug will man in Hahn daher nichts wissen.