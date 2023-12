Afghanistan: "Frauen leiden unter Geschlechterapartheid"

Seit der Übernahme der Macht durch die Taliban in Afghanistan setzt sich die pakistanische Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai aktiv für die Frauenrechte im benachbarten Afghanistan ein. "Millionen von Frauen und Mädchen werden systematisch aus dem öffentlichen Leben in Afghanistan verdrängt. Wir alle müssen mehr tun, um die Taliban zur Verantwortung zu ziehen", schreibt sie auf Anfrage der DW. Dabei betont sie: "Vor allem rufe ich alle Regierungen dazu auf, Geschlechterapartheid als Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu erklären."

Am Mittwoch, den 20. Dezember, wird sich der UN-Sicherheitsrat mit der Lage in Afghanistan befassen. Die Unterstützungsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan (UNAMA) hatte Anfang Dezember ihren neuesten Bericht zur Situation in Afghanistan veröffentlicht. Diese Mission wurde 2002 vom Sicherheitsrat ins Leben gerufen, um afghanische Institutionen in Bereichen wie Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Gleichberechtigung zu unterstützen. Mehr als zwanzig Jahre später ist alles, was diese Mission zwischenzeitlich erreicht hatte, wieder zunichte gemacht.

Der Bericht, der die herrschende Taliban-Regierung mangels internationaler Anerkennung nur als "de-facto Behörden" bezeichnet, stellt fest: "Die de facto-Behörden setzen ihre Restriktionen gegenüber Frauen und Mädchen fort." Seit der Machtübernahme der Taliban werden Frauen in Afghanistan systematisch entrechtet. Frauen haben keinen Zugang zu Hochschulbildung und Mädchen können die Schule nicht über die sechste Klassen hinaus besuchen. In einigen Regionen, wie in den Provinzen Khost und Zabul, ist es Frauen ohne männlichem Begleiter sogar untersagt, lokale Märkte oder Geschäfte zu besuchen, so der Bericht der UNAMA.

Viele Berichte, keine Besserung

Die Weltgemeinschaft sei seit Langem über die Situation informiert, betont Niloufar Nikseyar aus dem westafghanischen Herat im Gespräch mit der DW. Die 35-jährige Schriftstellerin und ehemalige Dozentin an der Universität Herat fügt hinzu: "Bei jeder Gelegenheit wird ein neuer Bericht über die Situation von Frauen und Mädchen in Afghanistan verfasst. Jedes Mal wird uns versichert, dass die Welt unsere Stimme hört und sich die Situation zum Besseren wenden wird. Trotzdem haben wir in den letzten zwei Jahren keine Verbesserungen gesehen. Dennoch bemühe ich mich stets, als Frau die Stimme der Opfer in Afghanistan zu sein. Wir wollen unsere Hoffnung nicht aufgeben."

Niloufar Nikseyar gehört einer Gruppe von Frauen an, die zu Hause Lesungen von Büchern für Frauen und Mädchen organisieren. Selbst für solche Treffen unter Frauen müssen sie die Taliban informieren und um Erlaubnis bitten.

Gebrochene Versprechen der Taliban

Millionen von Frauen in Afghanistan leiden unter den Regelungen und Einschränkungen, die die Taliban erlassen haben. Trotz anfänglicher Versprechen, Frauenrechte im Rahmen der Scharia zu respektieren, haben die Taliban seit ihrer Machtübernahme im August 2021 Gesetze und politische Maßnahmen eingeführt, die Frauen und Mädchen im ganzen Land ihre Grundrechte verweigern – allein aufgrund ihres Geschlechts. Frauen wurde sogar der Zugang zu Parks, Sporteinrichtungen und Cafés verwehrt. Von Frauen geführte Schönheitssalons für Frauen wurden ebenfalls geschlossen.

Die afghanische Regisseurin Sahraa Karimi spricht gegenüber der DW deshalb von einer "Geschlechterapartheid", die "ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit" sei. Bis zu ihrer Flucht aus Afghanistan war Karimi die Präsidentin der staatlichen afghanischen Filmorganisation. Die 38-jährige Regisseurin hat aus Angst um ihr Leben Afghanistan verlassen und lebt heute in den USA. Sie unterstreicht: "In den letzten zwei Jahren haben wir durch aktuelle Berichte aus Afghanistan und die tägliche Einschränkung der Rechte afghanischer Frauen erkannt, dass die Taliban keinerlei Änderungen an ihrer Haltung vorgenommen haben. Bedauerlicherweise hat die internationale Gemeinschaft, insbesondere Länder, die an wichtigen Entscheidungen beteiligt sind, durch ihr Schweigen die Taliban unterstützt und ihnen ermöglicht, die Grundrechte der Frauen weiter zu unterdrücken."

Weltgemeinschaft am Zug

Karimi ist besorgt um die Zukunft Afghanistans. Sie fürchtet, unter den Taliban könne sich Afghanistan zu einem rückständigen Land entwickeln. Das wiederum könne radikalen Kräften als Basis dienen und am Ende eine ernsthafte Gefahr für die Welt darstellen. Es sei an der Zeit, dass die Weltgemeinschaft sich aktiv für die Abschaffung der Geschlechtertrennung in Afghanistan einsetzt und sicherstellt, dass die Taliban für ihre Handlungen verantwortlich gemacht werden.

"Die westlichen Länder und die Länder der Region können diese Situation ändern, aber ich sehe keinen politischen Willen dafür", sagt Shaharzad Akbar. Die 33-jährige afghanische Menschenrechtsaktivistin war von 2019 bis 2021 Chefin der Unabhängigen Afghanischen Menschenrechtskommission. Heute lebt sie in Deutschland. Im November hat sie den diesjährigen Menschenrechtspreis der Friedrich-Ebert-Stiftung erhalten. Bei der Preisverleihung forderte sie im Gespräch mit der DW: "Afghanistan darf nicht in Vergessenheit geraten. Es ist unsere Aufgabe, die Stimme der Frauen in Afghanistan zu sein. Menschenrechtsaktivisten und Medien dürfen nicht zulassen, dass die Lügen der Taliban die Wahrheit über Afghanistan werden."

Neue Wege finden um Frauen und Mädchen zu unterstützen

"Wir müssen den Frauen und Mädchen in Afghanistan ein deutliches Signal senden, dass wir sie wahrnehmen, ihren Appell zur Aktion vernehmen und bereit sind, unsere Solidarität anzubieten", betont auch die Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai. Sie fügt hinzu: "Es ist sehr wichtig , Mädchen dabei zu unterstützen, ihre Studien fortzusetzen, solange das Schulverbot besteht. Unterstützer und Investoren können ihre finanzielle Hilfe für afghanische und internationale Organisationen erhöhen, die kreative alternative und digitale Lernprogramme entwickeln, um afghanische Mädchen in ihren eigenen Häusern zu erreichen."