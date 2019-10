5G ohne Anti-Huawei-Klausel

In der Bundesregierung wird einem Medienbericht widersprochen, dass die Entscheidung über eine Beteiligung des chinesischen Netzwerkausrüsters Huawei am deutschen 5G-Mobilfunknetz gefallen sei.

Zwar werde die Regierung in Kürze einen Sicherheitskatalog verabschieden, in dem Kriterien für die Beteiligung von Firmen an dem 5G-Netz festgelegt werden. "Aber der deutsche Ansatz bestand und besteht gerade darin, kein Ausschlussklausel gegen einzelne Firmen aufzustellen", erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters aus Regierungskreisen.

Huawei müsse also nun wie alle anderen Konkurrenten nachweisen, dass es die Sicherheitskriterien erfülle. Erst dann könne man über eine Beteiligung Huaweis am Aufbau des besonders leistungsfähigen 5G-Netzes entscheiden.

Das "Handelsblatt" hatte zuvor mit dem Hinweis auf die von der Bundesnetzagentur und dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) entwickelten Sicherheitsanforderungen gemeldet, dass dort keine Anti-Huawei-Klausel enthalten sei. Dies war von der Zeitung als Entscheidung für einen Einsatz von Huawei-Technik interpretiert worden.

Nichts Neues seit März

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte bereits im März angekündigt, dass es keine Ausschlussklausel gegen Huawei geben werde. Innenminister Horst Seehofer hatte sich ebenfalls gegen einen Ausschluss des chinesischen Unternehmens ausgesprochen und vor wirtschaftlichem Schaden in den Beziehungen mit China gewarnt.

Video ansehen 02:31 Teilen Nach US-Verbot: Huawei geht eigenen Weg Versenden Facebook google+ Tumblr VZ Xing Newsvine Digg Permalink https://p.dw.com/p/3Pj48 Nach US-Verbot: Huawei geht eigenen Weg

Vor vielen Wochen sei es "einhelliges Ergebnis eines Ministergesprächs" gewesen, an dieser Position festzuhalten, hieß es in Regierungskreisen weiter. In der Koalition sind vor allem die Außenpolitiker sowie Sicherheitsbehörden gegen eine Beteiligung des chinesischen Konzerns.

Die USA drängen ihre Verbündeten, beim Aufbau ihrer 5G-Netze auf chinesische Technik zu verzichten. Japan, Australien, Neuseeland und Taiwan haben entsprechende Sperrklauseln für die Firmen Huawei und ZTE eingeführt.

Die deutsche Linie, die die Regierung auch in Washington vertreten hatte, lautet dagegen, Sicherheitsregeln aufzustellen, die alle sich bewerbenden Unternehmen erfüllen müssten. Für diese Position plädieren auch Netzwerkbetreiber wie die Deutsche Telekom.

Die Bundesregierung will ihren Entwurf für die Sicherheitsregeln in den kommenden Tagen vorstellen und mit Unternehmen und Verbänden besprechen.

USA mit schwarzer Liste

Huawei steht seit Mai in den USA wegen Sicherheitsbedenken auf einer schwarzen Liste. Die Regierung in Washington fürchtet, dass Huawei-Technik der Volksrepublik zur Spionage dienen könnte. Huawei weist dies zurück.

Der Fall gilt als eines der größten Streitthemen im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Zuletzt hatte die "New York Times" berichtet, dass die US-Regierung aber das Embargo gegen Huawei in Teilen aufheben wolle.

bea/as (Reuters, Handelsblatt)