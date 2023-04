Amanda Gorman: Dichterin

Fasziniert verfolgte die Welt am Tag der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden den Vortrag einer jungen Frau: Amanda Gorman. Die Dichterin und Aktivistin trug ihr Poem "The Hill we Climb" vor und wurde über Nacht berühmt. Mittlerweile hat sie einen Buch- und einen Modelvertrag. Im Mai 2021 präsentiert die Modezeitschrift Vogue die damals 23-Jährige als erste Dichterin auf dem Cover.