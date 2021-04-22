Зеленський кличе Путіна на зустріч у Ватикан

Президент України Володимир Зеленський вважає, що його зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним "обов'язково відбудеться" і може пройти у Ватикані.

"Зустріч обов'язково відбудеться. Вона потрібна для того, щоб припинити війну на Донбасі та пройти увесь шлях до чесного й тривалого миру", - сказав Зеленський в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica, переклад якого був опублікований на офіційному сайті українського президента у середу, 28 квітня.

Він нагадав, що вже віддав всі відповідні розпорядження керівникові Офісу президента Андрію Єрмаку щодо організації консультацій з адміністрацією президента РФ щодо майбутньої зустрічі двох президентів.

Зеленський пропонує Ватикан як місце для зустрічі з Путіним

"Зрозуміло, що справжнього прямого спілкування між Україною та Росією давно не було. Це, безумовно, не сприяє конструктивним перемовинам. Тож мені здається, що зустріч, для початку, має відбутися на території, яка уособлює мир та діалог", - зауважив Зеленський.

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І таким "оптимальним з усіх точок зору" місцем для зустрічі з Путіним, на його думку, цілком може бути Ватикан.

"Ватикан - справді ідеальне місце для діалогу про мир. Святий Престол - це ж глобальний моральний авторитет, який завжди ефективно виконує роль посередника, оскільки є неупередженим і викликає довіру всіх учасників конфлікту", - переконаний український президент.

Зеленський наголосив, що Папа Римський "за своїм покликанням є пророком миру", а Ватикан "залишається виключно моральною силою і завжди діє незацікавленим чином, не маючи військово-політичних або економічних інтересів".

"Посередник з таким авторитетом може надати тієї впевненості, якої не вистачає нашим спробам домовитись. Звичайно, місце зустрічі має викликати довіру обох сторін. Тоді це буде ефективно, і ми дійсно зможемо говорити по суті", - додав Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський у відеозверненні запропонував Володимиру Путіну зустрітися у "будь-якій точці Донбасу, де йде війна". Це він оголосив на тлі того, що Росія перекидала своїх військових і техніку на кордон з Україною і до анексованого нею Криму. У відповідь, Путін заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Зеленським "у будь-який час у Москві для обговороення двосторонніх відносин".

При цьому він додав, що "якщо мова йде про обговорення проблем Донбасу, то тоді в першу чергу керівництво України повинно зустрічатися з керівниками республік ЛНР і ДНР, а вже потім обговорювати ці проблеми з представниками третіх країн, якої в даному випадку є Росія".

Згодом у Кремлі додали, що схвалюють ініціативу Зеленського про зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним, але наголосили, що цей діалог має зачіпати винятково питання двосторонніх відносин, а не Донбас.

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