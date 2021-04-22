 Зеленський доручив Єрмаку домовитися про зустріч з Путіним | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.04.2021

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Новини

Зеленський доручив Єрмаку домовитися про зустріч з Путіним

Володимир Зеленський заявив, що дав завдання Андрію Єрмаку, щоб він зв'язався з адміністрацією президента Путіна, щоб вони "знайшли терміни та місце", де президенти можуть зустрітися.

Володимир Зеленський і Володимир Путін у Парижі в 2019 році

Володимир Зеленський і Володимир Путін у Парижі в 2019 році

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 26 квітня, заявив про підготовку до зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Відповідне доручення дано керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку.

"Мені здається, все йде до того, що ця зустріч відбудеться. Я справді запропонував (Путіну - Ред.) і це чули - зустрітися на Донбасі. Президент Російської Федерації підтвердив намір зустрітися. Він запропонував це зробити у Москві", - сказав Зеленський, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

Президент України додав, що вже поручив відповідне завдання керівнику свого офісу. "Я вже дав завдання керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, щоб він зв'язувався з адміністрацією президента Путіна, щоб вони знайшли порозуміння, знайшли терміни та місце, де ми можемо зустрітися", - зазначив Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський у відеозверненні запропонував Володимиру Путіну зустрітися у "будь-якій точці Донбасу, де йде війна". Це він оголосив на тлі того, що Росія перекидала своїх військових і техніку на кордон з Україною і до анексованого нею Криму. У відповідь, Путін заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Зеленським "у будь-який час у Москві для обговороення двосторонніх відносин". 

При цьому він додав, що "якщо мова йде про обговорення проблем Донбасу, то тоді в першу чергу керівництво України повинно зустрічатися з керівниками республік ЛНР і ДНР, а вже потім обговорювати ці проблеми з представниками третіх країн, якої в даному випадку є Росія".

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Зеленський: ТКГ майже завершила узгодження "великоднього перемир'я" на Донбасі

Крім того, Зеленський стверджує, що Тристороння контактна група (ТКГ) майже завершила узгодження "великоднього перемир'я" на Донбасі.

"Я вважаю, що ми вже на фініші цього узгодження. Засідання ТКГ, насамперед підгрупи з безпеки, буде ще завтра, буде продовження. Мені здається, усі сторони вже все узгодили. Не погодили лише документальне формулювання цієї угоди", - повідомив Зеленський на брифінгу у понеділок.

Президент України наголосив, що українська сторона робить все можливе для встановлення перемир'я. "Ми дуже цього хочемо, ми дуже до цього прагнемо, і дуже хочеться, щоб на Великдень не було пострілів, не було смертей. Для цього все робиться, українська сторона вже все для цього зробила", - додав він.

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