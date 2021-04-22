Зеленський доручив Єрмаку домовитися про зустріч з Путіним

Володимир Зеленський заявив, що дав завдання Андрію Єрмаку, щоб він зв'язався з адміністрацією президента Путіна, щоб вони "знайшли терміни та місце", де президенти можуть зустрітися.
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 26 квітня, заявив про підготовку до зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Відповідне доручення дано керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку.
"Мені здається, все йде до того, що ця зустріч відбудеться. Я справді запропонував (Путіну - Ред.) і це чули - зустрітися на Донбасі. Президент Російської Федерації підтвердив намір зустрітися. Він запропонував це зробити у Москві", - сказав Зеленський, передає агентство "Інтерфакс-Україна".
Президент України додав, що вже поручив відповідне завдання керівнику свого офісу. "Я вже дав завдання керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, щоб він зв'язувався з адміністрацією президента Путіна, щоб вони знайшли порозуміння, знайшли терміни та місце, де ми можемо зустрітися", - зазначив Зеленський.
Раніше Володимир Зеленський у відеозверненні запропонував Володимиру Путіну зустрітися у "будь-якій точці Донбасу, де йде війна". Це він оголосив на тлі того, що Росія перекидала своїх військових і техніку на кордон з Україною і до анексованого нею Криму. У відповідь, Путін заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Зеленським "у будь-який час у Москві для обговороення двосторонніх відносин".
При цьому він додав, що "якщо мова йде про обговорення проблем Донбасу, то тоді в першу чергу керівництво України повинно зустрічатися з керівниками республік ЛНР і ДНР, а вже потім обговорювати ці проблеми з представниками третіх країн, якої в даному випадку є Росія".
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Крім того, Зеленський стверджує, що Тристороння контактна група (ТКГ) майже завершила узгодження "великоднього перемир'я" на Донбасі.
"Я вважаю, що ми вже на фініші цього узгодження. Засідання ТКГ, насамперед підгрупи з безпеки, буде ще завтра, буде продовження. Мені здається, усі сторони вже все узгодили. Не погодили лише документальне формулювання цієї угоди", - повідомив Зеленський на брифінгу у понеділок.
Президент України наголосив, що українська сторона робить все можливе для встановлення перемир'я. "Ми дуже цього хочемо, ми дуже до цього прагнемо, і дуже хочеться, щоб на Великдень не було пострілів, не було смертей. Для цього все робиться, українська сторона вже все для цього зробила", - додав він.
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