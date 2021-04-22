Ексгенерал США: Ескалація між РФ і Україною "неминуча"

Ескалація протистояння між Росією і Україною на Донбасі є "невідворотною", вважає колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес. Про це він заявив у інтерв'ю DW у четвер, 22 квітня.

"Я більше не вважаю, що це просто бряцання зброєю. Коли я дивлюся на масштаб перекидання (військ. - Ред.) (…) - це щось більше, ніж просто навчання", - зазначив Ходжес, який зараз працює аналітиком Центру аналізу європейської політики (CEPA) - незалежної дослідницької організації, робота якої сфокусована на політиці США щодо Центральної Європи та сусідніх держав.

Читайте також: Чи готує Росія наступ на Україну - на що вказують нові дані

Кремль готує населення до війни - Ходжес

Ще одним аргументом на підтвердження своєї точки зору ексгенерал називає те, що російська влада, на його думку, "готує населення Росії до ескалації конфлікту" з Україною.

При цьому головною метою такої ескалації, каже Ходжес, є блокування євроатлантичної інтеграції України. "Я думаю, що вони намагаються досягти того, аби дестабілізувати Україну і зробити неможливим для України приєднання до ЄС чи НАТО", - заявив ексгенерал.

Нарощування сил РФ на кордоні з Україною та у Криму

Нагадаємо, наприкінці березня почали з'являтися повідомлення про додаткові війська РФ біля кордонів України та в окупованому нею Криму. Київ звинуватив Москву в розміщенні на українських кордонах і в анексованому Криму понад 80 тисяч військовослужбовців.

У Білому домі також підтвердили, що нинішня концентрація російських військ у регіоні є максимальною з 2014 року, утім ще тиждень тому заявляли, що Росія перекинула до 25 тисяч військових, і тільки в Криму оцінили кількість військових у 31,5 тисячі.

Міністр оборони України Андрій Таран під час засідання підкомітету Європарламенту з питань безпеки і оборони 14 квітня заявив про нібито плани Росії довести чисельність військового контингенту біля кордонів України до 110 тисяч військових. 19 квітня верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики заявив, що Росія зосередила на кордонах України і в Криму понад 100 тисяч військових.