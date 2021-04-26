Кремль: Путін не обговорюватиме з Зеленським Донбас

У Кремлі схвалюють ініціативу президента України Володимира Зеленського про проведення зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним, але наголошують, що цей діалог має зачіпати винятково питання двосторонніх відносин, заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у вівторок, 27 квітня. "Бажання розмовляти завжди можна тільки схвалювати", - сказав Пєсков.

Читайте також: Коментар: Чому Зеленський і Путін ніколи не зустрінуться на Донбасі

За його словами, заступник керівника адміністрації президента Дмитро Козак "перебуває у постійному контакті з Офісом президента України". Пєсков стверджує, що "абсолютно чітко було викладено президентом (Росії - Ред.) його ставлення до ініціативи поговорити, до можливого наповнення такого діалогу".

"Такий діалог може стосуватися лише проблематики двосторонніх відносин. Тобто цей діалог не може здійснюватися виходячи з цілей пошуків урегулювання на південному сході України", - заявив прессекретар президента, передає агенція "Інтерфакс".

Ініціатива Зеленського щодо зустрічі з Путіним

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку до зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. За його словами, він дав відповідне доручення керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку.

"Я вже дав завдання керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, щоб він зв'язувався з Адміністрацією президента Путіна, щоб вони знайшли порозуміння, знайшли терміни та місце, де ми можемо зустрітися", - сказав Зеленський. Він зазначив, що "головне - у суті розмови, а місце та час є деталями".

Раніше Володимир Зеленський у відеозверненні запропонував Володимиру Путіну зустрітися у "будь-якій точці Донбасу, де йде війна". Це він оголосив на тлі того, що Росія перекидала своїх військових і техніку на кордон з Україною і до анексованого нею Криму. У відповідь, Путін заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Зеленським "у будь-який час у Москві для обговороення двосторонніх відносин".

При цьому він додав, що "якщо мова йде про обговорення проблем Донбасу, то тоді в першу чергу керівництво України повинно зустрічатися з керівниками республік ЛНР і ДНР, а вже потім обговорювати ці проблеми з представниками третіх країн, якої в даному випадку є Росія".

Читайте також: Зеленський може зустрітися з Путіним лише в нейтральній країні - Кравчук