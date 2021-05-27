Зеленський і фон дер Ляєн обговорили вакцини для України, подорожі та реформи

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і президент України Володимир Зеленський провели в четвер, 27 травня, телефонну розмову. У спільній заяві фон дер Ляєн та Зеленського, оприлюдненій на сайті Єврокомісії, вказується, що головними темами розмови стали боротьба з пандемією COVID-19 та її наслідками, реалізація реформ в Україні, а також співпраця задля протидії дестабілізаційним крокам Росії.

Співрозмовники погодилися щодо необхідності активізувати зусилля із забезпечення України необхідною кількістю вакцин від коронавірусу, "обговорили перспективи створення механізму ЄС щодо розподілу вакцин та відзначили роль ініціативи COVAX, у роботу якої Євросоюз робить значний внесок".

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"Лідери також домовилися продовжувати співпрацю з метою забезпечення взаємного визнання цифрових сертифікатів, аби відновити можливість непріоритетних подорожей для громадян України та ЄС", - йдеться в спільній заяві.

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Мінські домовленості та Кримська платформа

При обміні думками щодо ситуації на Донбасі сторони підтвердили свою прихильність повному виконанню мінських домовленостей і роботі в рамках "нормандського формату".

"ЄС запевнив у своїй рішучій підтримці незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України. Євросоюз залишається повністю відданим своїй політиці невизнання незаконної анексії Криму та міста Севастополя Російською Федерацією", - наголошується в заяві.

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Фон дер Ляєн та Зеленський обговорили також створення Кримської платформи і домовилися про співпрацю в рамках цього формату.

Реформи та "відкрите небо"

Іншою важливою темою розмови стала реалізація реформ в Україні. Співрозмовниками було визнано, що "протягом останніх місяців Україна досягла значного прогресу на шляху реформ попри дестабілізаційні дії Росії та серйозні економічні й соціальні наслідки пандемії COVID-19", зазначається в заяві. Вказано також і на прогрес в імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також висловлено сподівання щодо початку консультацій з питань перегляду лібералізації торгівлі товарами в рамках поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі.

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Фон дер Ляєн та Зеленський привітали прогрес, досягнутий у рамках виконання умов другого траншу макрофінансової допомоги, "відзначивши необхідність подальшої роботи, зокрема у сфері судової реформи та боротьби з корупцією".

Співрозмовники також підтвердили готовність якомога швидше завершити технічні процедури з підписання Угоди про Спільний авіаційний простір - так зване "відкрите небо". Йшлося у розмові й про підготовку Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (ACAA).

"Сторони також обговорили зацікавленість України у долученні до Європейської зеленої угоди та допомозі ЄС у цьому питанні. Президенти домовились активізувати співпрацю, аби сприяти економічному відновленню та залучити інвестиції", - наголошується в спільній заяві.