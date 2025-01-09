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Зеленський прибув до Мелоні в Італію, куди Байден не зміг

Дмитро Шварц | Віолетта Чайковська
9 січня 2025 р.

Володимир Зеленський прибув до Італії, де зустрічається з прем'єркою Джорджею Мелоні. Але зустріч президента України з Джо Байденом там не відбудеться, бо президенту США довелося скасувати свій останній візит на посаді.

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Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні в Римі 13 травня 2023 року
Зеленський та Мелоні (архівне фото)Фото: Alberto Pizzoli/AFP/Getty Images

Президент України Володимир Зеленський прибув увечері четверга, 9 січня, в Італію, де проводить зустріч з прем'єр-міністеркою Джорджою Мелоні. Про це він повідомив у соціальних мережах.

Як розповів журналістам речник Зеленського Сергій Никифоров, 10 січня запланована зустріч президента з італійським колегою Серджо Матареллою.

За його словами, на цих зустрічах обговорюватиметься оборонна підтримка України, координація міжнародних зусиль для досягнення миру, євроатлантична інтеграція, санкції проти Росії та організація міжнародної конференції з питань відновлення України, яку планують провести в Італії влітку цього року.

Байден скасував візит в Італію, де мав зустрітися з Зеленським

Цього ж дня в Італії мав перебувати президент США Джо Байден із останнім закордонним візитом на посаді. За даними ЗМІ, там планувалася його зустріч із Зеленським.

Однак Байден скасував візит через масштабні лісові пожежі в Каліфорнії.

Мелоні: Трамп не покине Україну

Напередодні візиту Зеленського італійська прем'єрка, яка минулими вихідними відвідала у Флориді Дональда Трампа, з яким має приязні стосунки, заявила, що не вірить, що той покине Україну після вступу на посаду президента США 20 січня.

Вона зауважила, що Трамп раніше сам "казав, що саме тому, що ми хочемо миру, ми не залишимо Україну".

Вона також запевнила, що підтримуватиме ті варіанти досягнення миру з Росією, які підтримає сама Україна.

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