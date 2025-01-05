ЗМІ: Мелоні зустрілася з Трампом в його резиденції у Флориді

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні відвідала резиденцію обраного президента США з неофіційним візитом. Трамп назвав її "фантастичною жінкою", яка "взяла Європу штурмом".

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у суботу, 4 січня, провела неформальну зустріч з новообраним президентом США Дональдом Трампом в його резиденції Мар-а-Лаго у Флориді, повідомляє The New York Times.

Зустріч включала вечерю та перегляд фільму "Дилема Істмена: правовійна чи правосуддя". На зустрічі також були присутні інші імовірні члени майбутньої команди Трампа, зокрема, кандидат на посаду держсекретаря Марко Рубіо та можливий майбутній міністр фінансів США Скотт Бессент.

Як пише видання посилаючись на повідомлення пулу, Трамп назвав Мелоні "фантастичною жінкою", яка "взяла Європу штурмом".

Офіс Мелоні оприлюднив її фото з Трампом, але сам візит прем'єрки не прокоментував.

Днями Мелоні зустрінеться з Байденом

Поїздка Мелоні до Трампа стала одним з перших візитів іноземних лідерів до маєтку новообраного президента у Флориді з моменту його перемоги на виборах. До того з Трампом зустрічалися канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та президент Аргентини Хав'єр Мілей.

"Зустріч зміцнює надії прихильників Мелоні на те, що консервативна прем'єр-міністерка Італії стане головним союзником Трампа в Європі", - пише видання. Значна частина такої ролі передбачатиме те, що вона може стати посередницею між Трампом й іншими європейськими лідерами на тлі його погроз щодо торговельної війни і скорочення підтримки деяких країн НАТО та України, наголошує The New York Times.

Зустріч Мелоні з Трампом відбулася напередодні візиту в Італію і Ватикан чинного президента США Джо Байдена, який запланований на 9-12 січня. Байден, як очікується, зустрінеться з прем'єркою і, окремо, з Папою Римським Франциском.

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