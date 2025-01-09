Через нові пожежі евакуюють центр Голлівуда

На Голлівудських пагорбах у Каліфорнії спалахнула нова пожежа. У районі Лос-Анджелеса від вогню загинули п'ятеро людей, є побоювання, що жертв буде більше. Близько 130 тисяч людей залишили свої домівки.

Через нові пожежі в районі Лос-Анджелеса місцева влада оголосила евакуацію центру Голлівуда. "Ми розгортаємо всі наявні ресурси для боротьби з пожежами", - цитують губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома агенції вранці у четвер, 9 січня. За його словами, з пожежами у Лос-Анджелесі борються понад 7500 пожежників та рятувальників.

У Голлівуді, за даними пожежної служби, "існує небезпека для життя". Мерка міста Карен Басс закликає дотримуватися наказу про евакуацію.

За даними влади, пожежа спалахнула поблизу кінотеатру під відкритим небом Hollywood Bowl та інших відомих пам'яток на пагорбах. Наказ про евакуацію стосується історичних частин району Лос-Анджелеса, відомого в усьому світі як "фабрика кіномрій". Нова пожежа спалахнула всього за кілька сотень метрів від знаменитого Голлівудського бульвару, уточнює dpa.

Пожежники борються з вогнем у Лос-Анджелесі Фото: David Swanson/REUTERS

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130 тисяч людей змушені залишити свої домівки

Кілька пожеж, які поки не вдалося взяти під контроль вогнеборцям, вирують навколо каліфорнійського мегаполіса Лос-Анджелес. За даними влади, близько 130 тисяч людей у регіоні навколо Лос-Анджелеса були змушені залишити свої домівки.

У престижному передмісті Пасифік-Палісейдс в горах Санта-Моніки вже вигоріли близько 6 500 гектарів землі, знищені близько тисячі будівель. Лісові пожежі також спалахнули в Санта-Клариті, долині Сан-Фернандо і північному передмісті Альтадена.

У районі Лос-Анджелеса пожежи знищили вже тисячу будинків Фото: David Swanson/REUTERS

П'ятеро людей загинули, жертв може бути більше

Влада повідомляє про п'ятьох загиблих внаслідок пожеж. Губернатор Каліфорнії висловив побоювання, що кількість жертв зростатиме.

Пожежі поширюються через сильний вітер. За даними ЗМІ, пожежним бригадам бракує води для гасіння пожеж через посуху в регіоні.