Спецпредставник Трампа по Україні відклав візит до Києва

Спеціальний посланник США з питань України та Росії у майбутній адміністрації новообраного президента Дональда Трампа, генерал у відставці Кіт Келлог, відклав ознайомчу поїздку до Києва, заплановану раніше. Про це ввечері у понеділок, 6 січня, повідомила агенція Reuters з посиланням на чотири джерела з оточення Трампа.

Зазначається, що візит Келлога не лише до Києва, а й до Рима та Парижа перенесений на час "після інавгурації" обраного президента. Причин відтермінування поїздки до Європи джерела агенції не назвали. "Ні Келлог, ні представник посольства України у Вашингтоні не відреагували на прохання прокоментувати ситуацію", - йдеться у повідомленні Reuters.

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Візит Келлога планували на початок січня

Як повідомляв 17 грудня Reuters з посиланням на джерела, Келлог на початку січня планував відвідати кілька європейських столиць, також Київ. За їхніми словами, відвідання Москви до планів Келлога поки не входить. Зазначалося також, що план європейського турне Келлога наразі перебуває на етапі складання, і його ключові пункти можуть змінитися.

У Києві Келлог мав намір зустрітися з українським керівництвом. Крім того, його команда займалася підготовкою зустрічей із високопоставленими політиками у Парижі та Римі. Метою є не так активні переговори щодо завершення війни в Україні, як збір інформації для нової адміністрації США, уточнили джерела Reuters.

Інавгурацію нового президента США призначено на 20 січня 2025 року. Як зазначали співрозмовники Reuters, намір Келлога відвідати Європу до цього свідчить про те, що Трамп надає великого значення врегулюванню війни в Україні.

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ЗМІ: Келлог пропонує натиснути і на Київ, і на Москву

Про ймовірне призначення Кіта Келлога на посаду свого спецпосланця з мирного врегулювання війни в Україні Дональд Трамп заявив 27 листопада. Кандидатуру 80-річного відставного генерала ще має затвердити Сенат США, але після того, як республіканці забезпечили собі більшість у верхній палаті Конгресу, перешкод не має бути.

Келлог працював ще у перехідній адміністрації США після першого обрання Трампа на пост президента. На той час він займався питаннями оборонної політики, пізніше - з січня 2017 року до квітеня 2018 року - був відповідальним секретарем Ради нацбезпеки США, а згодом- радником з національної безпеки при віцепрезидентові Майку Пенсі.

За даними ЗМІ, Келлог - співавтор одного із запропонованих Трампу планів швидкого завершення війни РФ проти України. Ініціатива припускає, що Вашингтон погрожує Києву відмовою у військовій допомозі, якщо той не розпочне мирних переговорів із Москвою. Водночас президента РФ Володимира Путіна, як повідомлялося, нібито мають схилити до миру погрози США посилити підтримку України.

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