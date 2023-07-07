Чи має Трамп насправді план кінця війни в Україні?

Майбутній спецпредставник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог раптово відклав заплановану на початок січня поїздку до Києва. Головною темою візиту мав бути кінець війни в Україні. Що про це відомо? І як це оцінюють українські та закордонні експерти?

Питання, як саме Трамп збирається закінчити війну в Україні, бурхливо обговорюється від моменту його перемоги на президентських виборах у США на початку листопада. Чимало спекуляцій з'явилося також після того, як стало відомо, що спецпредставником США з питань України та Росії у новій адміністрації США стане генерал у відставці Кіт Келлог.

Ще у квітні він виклав свої думки щодо війни в Україні у статті для Американського політичного інституту під назвою "Америка перш за все, Росія та Україна". ЗМІ охрестили це "мирним планом Келлога". У чому полягають його головні пункти?