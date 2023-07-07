Чи має Трамп насправді план кінця війни в Україні?

7 січня 2025 р.
Реклама
Питання, як саме Трамп збирається закінчити війну в Україні, бурхливо обговорюється від моменту його перемоги на президентських виборах у США на початку листопада. Чимало спекуляцій з'явилося також після того, як стало відомо, що спецпредставником США з питань України та Росії у новій адміністрації США стане генерал у відставці Кіт Келлог.
Ще у квітні він виклав свої думки щодо війни в Україні у статті для Американського політичного інституту під назвою "Америка перш за все, Росія та Україна". ЗМІ охрестили це "мирним планом Келлога". У чому полягають його головні пункти?