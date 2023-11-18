Зеленський: З наближенням зими РФ посилить повітряні удари

Президент України наголосив, що за таких умов всім мешканцям країни "важливо бути ефективними на сто відсотків".

Російські війська посилюватимуть повітряні удари по території України з наближенням зими, переконаний президент Володимир Зеленський. "Усім нам в Україні важливо бути ефективними на сто відсотків. Попри всі складнощі. Попри всю втому. Попри будь-які намагання послабити Україну", - сказав він у традиційному вечірньому зверненні у суботу, 18 листопада.

Зеленський подякував військовим з усіх підрозділів, які у ніч на 18 листопада знищили над Україною 29 з 38 ударних дронів типу "Shahed-136/131". "Ваша влучність, хлопці, - це буквально життя для України", - зауважив президент.

Він також висловив вдячність міжнародним партнерам, зокрема Німеччині, Фінляндії і Литві, котрі протягом тижня оголосили про нову військову допомогу Україні. "Естонія - протягом наступних років буде збільшувати безпекові інвестиції у виробництво боєприпасів. І це важливо. Норвегія та Британія - є рішення про нові гуманітарні пакети для України й українців. Дякую", - додав він.

Зеленський анонсував нові "безпекові кроки" протягом наступних тижнів. "Зокрема, це стосується посилення ППО", - зазначив він.

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На Одещині вночі була пошкоджена нафтобаза

Перед цим міністерство енергетики України уточнило, що енергетичний об'єкт на Одещині, про пошкодження якого внаслідок нічної атаки РФ повідомлялося раніше, - це нафтобаза.

Також в регіоні ударами дронів були пошкоджені електромережі. Без електроенергії тоді залишились 1550 споживачів. А у Запорізькій області через падіння безпілотника вночі було відключено повітряну лінію електропередачі, втім споживачі не знеструмлювалися.

Загалом по Україні станом на 18 листопада внаслідок бойових дій та технологічних порушень були знеструмлені 416 населених пунктів.