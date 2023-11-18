Росія запустила по Україні 38 дронів: ППО знищила 29

Російські війська з вечора 17 листопада по ранок 18-го атакували Україну 38 ударними дронами типу Shahed-136/131 з північного та південно-східного напрямків (з Курської області та Приморсько-Ахтарська в РФ).

Безпілотники атакували різні регіони в зонах відповідальності усіх командувань Повітряних Сил Збройних сил України - кільком хвилями та групами.

Напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська та мобільні вогневі групи. "В результаті протиповітряного бою знищено 29 ударних безпілотників", - повідомило командування Повітряних сил.

Куди влучили дрони, які не вдалося збити, - не уточнюється. Так само в повідомленні не зазначається, чи є руйнування та постраждалі внаслідок падання уламків.

Київська влада відзвітувала, що на підльотах до столиці знищили близько десятка "шахедів". Постраждалих і руйнувань у місті немає. Відомо, що протиповітряна оборона (ППО) працювала в Хмельницькій області. За даними місцевої влади, постраждалих чи пошкоджень інфраструктури не було.

Минулої ночі РФ атакувала Україну 10 ударними дронами, ППО збила дев'ять.