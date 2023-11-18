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Росія запустила по Україні 38 дронів: ППО знищила 29

Віолетта Чайковська
18 листопада 2023 р.

"Шахеди" атакували різні українські регіони групами в кілька хвиль.

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Повітряна тривога
У ніч на 18 листопада українська ППО збила 29 з 38 російських безпілотниківФото: SoundMedia/Pond5 Images/IMAGO

Російські війська з вечора 17 листопада по ранок 18-го атакували Україну 38 ударними дронами типу Shahed-136/131 з північного та південно-східного напрямків (з Курської області та Приморсько-Ахтарська в РФ).

Безпілотники атакували різні регіони в зонах відповідальності усіх командувань Повітряних Сил Збройних сил України - кільком хвилями та групами.

Напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська та мобільні вогневі групи. "В результаті протиповітряного бою знищено 29 ударних безпілотників", - повідомило командування Повітряних сил.

Куди влучили дрони, які не вдалося збити, - не уточнюється. Так само в повідомленні не зазначається, чи є руйнування та постраждалі внаслідок падання уламків. 

Київська влада відзвітувала, що на підльотах до столиці знищили близько десятка "шахедів". Постраждалих і руйнувань у місті немає. Відомо, що протиповітряна оборона (ППО) працювала в Хмельницькій області. За даними місцевої влади, постраждалих чи пошкоджень інфраструктури не було.

Минулої ночі РФ атакувала Україну 10 ударними дронами, ППО збила дев'ять.

Що українська ППО протиставить обстрілам РФ цієї зими?

 