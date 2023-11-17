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Фінляндія передає Україні військову допомогу на 100 млн євро

Олександр Куницький
17 листопада 2023 р.

Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги вартістю 100 мільйонів євро, повідомили в Гельсінкі. Загалом Фінляндія вже виділила Україні допомогу на близько 1,5 мільярда євро.

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Прапор Фінляндії
Фінляндія передає Україні 20-й пакет військової допомогиФото: CSP_laks/imago images

 Фінляндія направить в Україну вже 20-й пакет військової допомоги. Згідно з поширеною заявою пресслужбиміністерства оборони Фінляндії, відповідне рішення президент країни Саулі Нііністе ухвалив у п'ятницю, 17 листопада. Вартість допомоги в цьому пакеті становить приблизно 100 мільйонів євро.

"В боротьбі України на карту поставлені перспективи безпекового середовища Європи та Фінляндії в поточному десятилітті. Разом із нашими союзниками ми залишаємося непохитними у своїй відданості підтримці українців", - наводить пресслужба слова міністра оборони країни Антті Хякканена.

Утім, вміст пакета допомоги й графік постачань не розголошуються з безпекових міркувань. Разом із новим пакетом загальна вартість усієї наданої Фінляндією допомоги становитиме 1,5 мільярда євро, наголосив міністр оборони Фінляндії.

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Зеленський: Ціную принципову позицію Фінляндії

Президент України Володимир Зеленський подякував Гельсінкі за підтримку. "Ціную виконання наших домовленостей і принципову позицію Фінляндії на шляху до справедливого й сталого миру в Україні та в усій Європі", - написав він у соцмережі X.

За словами Зеленського, ця підтримка зміцнює не лише Україну, але й безпеку Фінляндії та решти нашої Європи.

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