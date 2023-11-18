Атака РФ: влучили в енергооб'єкт, пошкодили інфраструктуру

На Одещині російський дрон влучив в енергетичний об'єкт і поранив працівника. У Запорізькій та Чернігівській області є пошкодження інфраструктури.

Внаслідок російської атаки ударними дронами в ніч на суботу, 18 листопада, пошкодження зафіксовані щонайменше у трьох областях.

В Одеському районі безпілотник влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури. Пошкоджена адміністративна будівля. Спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували. Один цивільний співробітник отримав поранення та був госпіталізований. Про це повідомили сили оборни Півдня та голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер у Telegram.

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Судячи з допису керівника Запорізької ОВА Юрія Малашка, в регіоні знищили чотири дрона, тоді як ще чотири збити не вдалося. Внаслідок атаки зайнялась пожежа на об'єктах інфраструктури. Секретар Запорізької обласної ради Анатолій Куртєв повідомив, що вибуховою хвилею пошкодило вікна у кількох житлових будинках. Люди не постраждали.

За інформацією оперативного командування "Північ", у Чернігівській області відбили атаку, але внаслідок наземних вибухів були пошкоджені інфраструктурні будівлі. Інформація про постраждалих не надходила.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що дрони атакували Нікополь та додав, що наразі наслідки уточнюються.