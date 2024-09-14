Зеленський: Трамп під час розмови пообіцяв підтримку Україні

Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN поділився подробицями телефонної розмови з Дональдом Трампом, яка відбулася два місяці тому.

Кандидат в президенти США Дональд Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським пообіцяв підтримати Україну у разі перемоги на виборах в листопаді. Про це президент України заявив в інтерв'ю CNN, фрагмент якого був оприлюднений у суботу, 14 вересня.

"У нас відбулася хороша розмова (...) Це було, я думаю, два місяці тому, - розповів зеленський. - Він сказав, що надасть нам велику підтримку, що він розуміє, як важко вижити під час війни, і він зробить усе, щоб посилити Україну (...) Саме тому я хочу поділитися цим планом ("планом перемоги" у війні - Ред.), щоб почути його реакцію".

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Зеленський досі не розуміє, як Трамп закінчить війну за декілька днів

За словами Зеленського, він досі не знає, що має на увазі Трамп, коли заявляє, що готовий завершити війну РФ в Україні протягом кількох днів, ще до того, як вступить на посаду президента в разі перемоги.

"Я не можу зрозуміти це на сьогодні, бо не знаю, що саме він має на увазі та що це означає. Моя позиція: передвиборчі послання - це передвиборчі послання, іноді вони не дуже реальні. Тому я вважаю, що ці послання можуть змушувати нас нервуватися", - сказав президент України.

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"План перемоги" спочатку побачать Байден, Гарріс, Трамп та Конгрес

Також Зеленський зазначив, що спочатку презентує свій "план перемоги" у війні чинному президенту США Джо Байдену, а потім - обом кандидатам в президенти та Конгресу США.

"Я готовий поділитися (планом - Ред.) з президентом Джо Байденом. Тоді, звичайно, думаю, було б чесно й правильно поділитися і з двома кандидатами - з Дональдом Трампом та Камалою Гарріс. Оскільки багато речей залежать від рішень Конгресу США, то його слід представити і йому. Після цих кроків ми готові поділитися ним із людьми", - сказав він.

Повну версію інтерв'ю із Зеленським CNN опублікує у неділю, 15 вересня.