 ЄС критикує вимоги Мінська щодо Польщі та Литви | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.10.2020

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ЄС критикує вимоги Мінська щодо Польщі та Литви

Вимога Мінська до Польщі та Литви відкликати послів і скоротити їхні дипломатичні представництва в Білорусі "необґрунтована й викликає жаль", заявив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель

Вимога МЗС Білорусі відкликати послів і скоротити дипломатичний персонал у посольствах Литви й Польщі в Мінську призведе до подальшої ізоляції білоруського керівництва. Про це йдеться в  заяві верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля, оприлюдненій у неділю, 4 жовтня.

"Вимога білоруської влади до Польщі та Литви відкликати своїх послів і значно скоротити свої дипломатичні представництва в Мінську необґрунтована й гідна жалю. Це суперечить логіці діалогу і призведе до подальшої ізоляції влади в Мінську", - вказано в заяві.

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Очільник європейської дипломатії переконаний, що спроба білоруської влади діяти проти окремих держав-членів ЄС не призведе до послаблення єдності спільнти. Як зазначається у заяві Борреля, це було чітко підтверджено 1 жовтня, коли всі держави-члени ЄС закликали білоруську владу припинити насилля та репресії, звільнити всіх затриманих і політичних в'язнів, поважати свободу ЗМІ і громадянське суспільство і розпочати всебічний національний діалог.

"ЄС продовжує підтримувати демократичне право білоруського народу обирати свого президента шляхом нових вільних і справедливих виборів без зовнішнього втручання", - йдеться в заяві.

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У Мінську заявили, що пропозиції МЗС Білорусі на адресу Литви та Польщі обов'язкові для виконання та "перебувають винятково у сфері суверенних прав Білорусі", передає "Інтерфакс". Прессекретар білоруського МЗС Анатолій Глаз зазначив, що вони "не спрямовані на погіршення відносин", "мають вимушений характер відповіді" й мотивовані "особливою деструктивною роллю, яку вирішило відігравати керівництво Польщі й Литви в нинішній ситуації".

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У Білорусі вже майже два місяці не вщухають масштабні акції протесту проти офіційних результатів виборів президента, згідно з якими переможцем оголошено Олександра Лукашенка, який перебував на посаді глави держави з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів і вважає їх сфальсифікованими.

Білоруські силовики жорстко поводяться з протестувальниками, затримують сотні мітингарів.

2 жовтня Рада ЄС запровадила санкції проти 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. Серед них глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. Раніше санкції проти білоруських посадовців запровадили Литва, Латвія, Естонія, Канада й Великобританія. Санкції також запровадили США.

Білорусь запровадила санкції проти ЄС у відповідь.

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  • Білоруські силовики тягнуть до автозаку учасника протестів у Мінську

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    Автозаки, бронетехніка, військові вантажівки

    Зупинити "Марш героїв" силовики намагалися за допомогою техніки: до центру Мінська в неділю стягнули бронетехніку та військові вантажівки. Бійці ОМОНу та невідомі в балаклавах силою затягували людей до автозаків ще до початку акції.

  • Учасник протестів у Мінську з плакатом: Не забудемо, не пробачимо!

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Закрите метро, відключений інтернет

    Влада наказала операторам мобільного зв'язку відключити мобільний інтернет, також були закриті деякі станції метро та підземні переходи. А силовики заздалегідь перекрили площу Незалежності та околиці, звідки мав вирушити "Марш героїв". Утім, мітингувальників ці заходи не зупинили - вони зібралися в колони й рушили до президенської резиденції.

  • Центр Мінська огородили колючим дротом, щоб завадити Маршу героїв

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    У Мінську зводили барикади

    У Мінську ввечері 13 вересня з'явилися перші барикади: протестувальники зводили їх із водоналивних блоків та інших підручних матеріалів на проїжджій частині. У Слідчому комітеті Білорусі попередили, що за ці дії мітингарям загрожує не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність.

  • Силовики намагаються затримати учасницю Найгучнішого маршу жінок у Мінську, 12 вересня 2020 року

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Жінки Білорусі - серце протесту

    Субота - "жіночий" день для білоруських протестувальників. 12 вересня тисячі жінок вимагали звільнити одну з лідерів опозиції - Марію Колесникову. Скандували "Поверніть нашу Машу". Влада заявила, що акція - несанкціонована, й невдовзі після початку розпочала затримувати учасниць.

  • Учасниця маршу жінок у Мінську 12 вересня

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Найгучніший марш жінок

    Ходу 12 вересня називають однією з найемоційніших і найголосніших. Із біло-черво-білими прапорами на плечах, близько десяти тисяч жінок зверталися до чоловіків-силовиків. В анонсі акції вони заявили, що мета акції - "нагадати чоловікам в силових структурах про те, що кров невинних з погон не відмиє жодна домогосподарка".

  • Жінки намагаються врятувати від затримання учасницю протесту 12 вересня 2020 року

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Гуртом і ОМОН бити можна

    Деякі жінки намагалися блокувати мікроавтобуси із затриманими, зривати балаклави із силовиків і чіплялися руками за руки інших учасниць, щоби таким чином захистити інших протестувальниць від затримань. Під час сутичок із силовиками, до автозаків потрапили й журналісти, зокрема, телеканалу "Белсат".

    Автор: Ганна Бєднова


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