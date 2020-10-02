ЄС критикує вимоги Мінська щодо Польщі та Литви

Вимога МЗС Білорусі відкликати послів і скоротити дипломатичний персонал у посольствах Литви й Польщі в Мінську призведе до подальшої ізоляції білоруського керівництва. Про це йдеться в заяві верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля, оприлюдненій у неділю, 4 жовтня.

"Вимога білоруської влади до Польщі та Литви відкликати своїх послів і значно скоротити свої дипломатичні представництва в Мінську необґрунтована й гідна жалю. Це суперечить логіці діалогу і призведе до подальшої ізоляції влади в Мінську", - вказано в заяві.

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Очільник європейської дипломатії переконаний, що спроба білоруської влади діяти проти окремих держав-членів ЄС не призведе до послаблення єдності спільнти. Як зазначається у заяві Борреля, це було чітко підтверджено 1 жовтня, коли всі держави-члени ЄС закликали білоруську владу припинити насилля та репресії, звільнити всіх затриманих і політичних в'язнів, поважати свободу ЗМІ і громадянське суспільство і розпочати всебічний національний діалог.

"ЄС продовжує підтримувати демократичне право білоруського народу обирати свого президента шляхом нових вільних і справедливих виборів без зовнішнього втручання", - йдеться в заяві.

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У Мінську заявили, що пропозиції МЗС Білорусі на адресу Литви та Польщі обов'язкові для виконання та "перебувають винятково у сфері суверенних прав Білорусі", передає "Інтерфакс". Прессекретар білоруського МЗС Анатолій Глаз зазначив, що вони "не спрямовані на погіршення відносин", "мають вимушений характер відповіді" й мотивовані "особливою деструктивною роллю, яку вирішило відігравати керівництво Польщі й Литви в нинішній ситуації".

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У Білорусі вже майже два місяці не вщухають масштабні акції протесту проти офіційних результатів виборів президента, згідно з якими переможцем оголошено Олександра Лукашенка, який перебував на посаді глави держави з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів і вважає їх сфальсифікованими.

Білоруські силовики жорстко поводяться з протестувальниками, затримують сотні мітингарів.

2 жовтня Рада ЄС запровадила санкції проти 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. Серед них глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. Раніше санкції проти білоруських посадовців запровадили Литва, Латвія, Естонія, Канада й Великобританія. Санкції також запровадили США.

Білорусь запровадила санкції проти ЄС у відповідь.