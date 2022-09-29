Визнання Росії спонсором тероризму: ОПУ проаналізував ризики

218-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 29 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 28 вересня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події четверга, 29 вересня (час київський).

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СБУ встановила особу генерала РФ, який наказав захопити Маріуполь і штурмувати "Азовсталь"

Служба безпеки України заявляє, що встановила особу російського військовослужбовця, який віддав наказ захопити Маріуполь та штурмувати одне з найбільших промислових підприємств міста "Азовсталь".

"Воєнним злочинцем є командир 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенант Андрій Мордвічев", - ідеться у повідомленні.

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++11.28++

"Північний потік": Швеція виявила нове місце витоку газу

Берегова охорона Швеції виявила ще одне - четверте місце витоку газу з трубопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

Фото: Hannibal Hanschke/REUTERS

"Два з чотирьох витоків знаходяться у виключній економічній зоні Швеції", - цитує представницю берегової охорони Дженні Ларссон місцеве видання Svenska Dagbladet. Інші два місця витоків виявили у виключній економічній зоні Данії. Четверте місце Швеція знайшда на газогоні "Північний потік-2". Воно знаходиться біля більшої діри, яку раніше виявили на лінії газопроводу "Північний потік-1".

Пошкодження на газогонах завтра обговорить Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй на вимогу Росії.

Читайте докладніше: Швеція виявила четверте місце витоку газу з "Північного потоку"

++11.03++

Україна підготувала стратегію пом'якшення ризиків від визнання РФ спонсоркою тероризму

В Офісі президента України повідомили, що міжнародна робоча група з питань санкцій щодо Росії розробила п'ятий документ на тему "Справа про визнання РФ державою-спонсором тероризму". У ньому пропонуються стратегії пом'якшення ризиків, які можуть виникнути внаслідок надання Росії такого статусу. "Закони, які дозволяють присвоєння такого статусу у Сполучених Штатах, передбачають достатню гнучкість для розробки ефективних стратегій пом'якшення більшості з цих проблем", - ідеться у повідомленні.

Зокрема, законодавство передбачає можливість співпраці з російськими суб'єктами щодо спільних гуманітарних зусиль. "Можна додати виняток, що дало б змогу підтримувати зв'язок з російськими дипломатами при просуванні американських національних інтересів. Наприклад, навіть коли Іран було визнано державою-спонсором тероризму, проводилися прямі переговори з іранськими дипломатами щодо укладення спільного всеосяжного плану дій", - йдеться у повідомленні.

Також в Офісі президента України пропонують звільнити російські державні активи, які зараз зберігаються в американських та інших західних банках, від потенційних судових позовів, щоби вони не вичерпались і їх можна було використати для відбудови України.

Крім того, Київ пропонує передбачити умову, що якщо російські збройні сили покинуть територію України, то статус держави-спонсора тероризму скасують. "Якщо це зробити заздалегідь, у Росії може з'явитись більше стимулів припинити війну", - сказано в повідомленні.

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++10.34++

Розвідка: З РФ від мобілізації втекло більше людей, ніж було залучено до вторгнення в Україну

Протягом тижня від оголошення президентом РФ Володимиром Путіним мобілізації з Росії втекло вже більше людей, ніж було залучено до повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого, пише військова розвідка міністерства оборони Великобританії в щоденному огляді. Серед тих, хто покидає країну, щоб уникнути мобілізації, переважають люди з хорошою освітою, що може мати негативний вплив на російській ринок праці, йдеться у повідомленні.

++10.00++

За минулу добу на Донеччині внаслідок обстрілів з боку РФ загинули шестеро мирних жителів. Ще четверо людей отримали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.

На Харківщині протягом доби з пораненнями госпіталізували сімох людей у Куп'янському районі. В Ізюмському районі підірвався на міні та отримав поранення 26-річний чоловік, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

++09.46++

У Празі пройшов великий мітинг проти санкцій щодо РФ

Декілька десятків тисяч людей зібралися ввечері в середу, 28 вересня, на антиурядовий мітинг у Празі, організований націоналістичними та євроскептичними опозиційними партіями.

Фото: Ondrej Deml/CTK/dpa/picture alliance

Головною вимогою демонстрантів була відставка чеського уряду на чолі з прем'єр-міністром Петром Фіалою, оскільки він підтримує санкції Європейського Союзу щодо Росії. На думку організаторів, такі дії шкодять країні, оскільки через санкції РФ не постачає їй газ за низькою ціною.

Серед вимог демонстрантів також були припинення підтримки України у війні та постачання їй озброєння. Крім того, організатори висловилися за "військовий нейтралітет" Чехії, попри те, що країна є членом НАТО.

Читайте детальніше: У Празі пройшов великий мітинг проти санкцій щодо РФ

++09.35++

РФ ударила забороненими касетними снарядами по Криворізькому району: 13 поранених

Війська РФ ударили по Криворізькому району забороненими касетними снарядами з реактивних систем залпового вогню "Ураган". Поцілили по промисловій інфраструктурі в Зеленодольській громаді. За даними голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, пошкоджена адміністративна будівля. 13 працівників підприємства отримали поранення.

Вночі російські солдати обстрілювали з реактивних систем залпового вогню "Град" і важкої артилерії Нікопольський район області. У Нікополі пошкодили промислову інфраструктуру. В Червоногригорівській громаді понівечили 10 приватних будинків, господарські споруди та автівки. Минулося без постраждалих.

++09.19++

Сьогодні вранці в російському Новосибірську чоловік намагався підпалити військовий комісаріат. Він кинув пляшки з запальною сумішшю у два вікна. Як повідомила місцева влада з посиланням на військового комісара області, пожежу оперативно загасили, а чоловіка затримали.

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++08.56++

Вночі російська армія нанесла ракетний удар по Миколаєву. Як повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, постраждали цивільні об'єкти.

За даними голови обласної військової адміністрації Віталія Кіма, Миколаїв зазнав удару ракетою С-300. "Відомо про влучання по відкритій території. Внаслідок чого пошкоджено цивільні об'єкти, зокрема музей та навчальний заклад. Постраждалих немає", - написав він у Telegram.

++08.22++

Німецька розвідка надає Україні дані про війська РФ - ЗМІ

Німецька федеральна розвідувальна служба (BND) надає Україні дані з супутників, що показують позиції та пересування російської армії, повідомило видання Die Zeit за підсумками дослідження, проведеного спільно з телекомпанією ARD.

Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

За їхніми даними, з травня німецька розвідка передала українській понад 100 текстових звітів і супутникових знімків, зроблених за допомогою розвідувальної системи SAR-Lupe, яку ФРН свого часу вивела на орбіту разом із Росією.

Ці дані містили знімки, які дозволяють визначити розташування складів боєприпасів військ РФ на окупованій території України та "аеродрому з точним місцем розташування і кількістю російських літаків".

Читайте детальніше: Німецька розвідка надає Україні дані про війська РФ - ЗМІ

++08.00++

РФ ударила по житлових кварталах Дніпра: є загиблі

Вночі російські солдати вдарили ракетами по житлових кварталах Дніпра, внаслідок чого загинули троє людей, серед яких - дитина, п'ятеро отримали поранення, в тому числі 12-річна дівчинка. Як повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей. "Є вірогідність, що там ще можуть бути й діти", - пише Резніченко у Telegram. У місті пошкоджені понад 60 приватних будинків і кілька багатоповерхових. Понівечений ринок і лінії електропередач.

Вчора ввечері росіяни атакували ракетами Х-59 Криворізький район області. Більшість з них знищили сили протиповітряної оборони, але одна влучила в підприємство з переробки зернових. Минулося без жертв і постраждалих. Масштаби руйнувань уточнюються.

++07.48++

РФ продовжує направляти в Україну щойно мобілізованих - генштаб ЗСУ

Росія продовжує направляти до районів ведення бойових дій в Україні щойно мобілізованих, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ). За його даними, 27 вересня з Севастополя до Херсонської області відправили дві тисячі мобілізованих з Криму. В першу чергу призивають кримських татар, пише генштаб у ранковому зведенні. Також повідомляється, що РФ продовжує комплектувати свої підрозділи за рахунок ув'язнених. За інформацією генштабу, до навчального центру на території Ростовської області РФ прибули близько 400 таких осіб, підготовка яких триватиме до 30 вересня. "До Лиману Донецької області вибуло сім одиниць танків, два з яких потрапили у ДТП під час слідування", - ідеться у повідомленні.

РФ продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій ЗСУ на окремих напрямках. Минулої доби російська армія завдала трьох ракетних і восьми авіаційних ударів по військових і цивільних об'єктах на території України, а також здійснила 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Під вогнем опинилися 28 населених пунктів, зокрема, Сіверськ, Білогорівка, Юр'ївка, Мар'їнка, Кривий Ріг, Вищетарасівка, Миколаїв та Тернові Поди.

Українські військові вчора відбили атаки армії РФ біля 12 населених пунктів: Зайцеве, Майорськ, Залізне, Бахмутське, Одрадівка, Миколаївка Друга, Озерянівка, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Безіменне. ЗСУ вразили два російських командних пункти, три - опорних пункти, 17 місць скупчення сил і техніки, два склади з боєприпасами та один - з паливно-мастильними матеріалами, а також знищили три російські зенітні ракетні комплекси С-300, збили чотири керовані авіаракети Х-59 і чотири безпілотники.

++07.27++

Фінляндія сьогодні заборонить в'їзд російським туристам

Уряд Фінляндії повідомив, що прийме у четвер, 29 вересня, постанову, яка істотно обмежить право громадян Росії на в'їзд до країни в якості туристів і використання її як транзитної країни для поїздок в інші частини Шенгенської зони.

Пізніше цього тижня фінський уряд збереться, щоб обговорити шляхи посилення контролю на кордоні з Росією, в тому числі за допомогою прикордонного паркану.