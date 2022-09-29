Німецька розвідка надає Україні дані про війська РФ - ЗМІ

Німецька федеральна розвідувальна служба (BND) надає Україні дані з супутників, що показують позиції та пересування російської армії, а також проводить аналізи боєздатності та морального духу російських солдатів. Про це повідомило німецьке видання Die Zeit 28 вересня за підсумками дослідження, проведеного спільно з телекомпанією ARD.
За їхніми даними, з травня BND передала українській розвідці понад 100 текстових звітів і супутникових знімків, зроблених за допомогою розвідувальної системи SAR-Lupe Бундесверу (німецьких збройних сил. - Ред.), яку ФРН свого часу вивела на орбіту разом із Росією. Ці дані містили знімки, які дозволяють визначити розташування складів боєприпасів військ РФ на окупованій території України та "аеродрому з точним місцем розташування і кількістю російських літаків".
Крім того, BND перехоплювала радіоповідомлення російських солдатів та їхні дзвінки мобільними телефонами, а також аналізувала боєздатність та моральний дух у відправлених в Україну підрозділах військ РФ.
Автори дослідження зазначають, що німецька розвідка не порушує норм міжнародного права, оскільки передає дані з затримкою до тижня, а зйомку зі супутників проводить лише над територією України.