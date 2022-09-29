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Німецька федеральна розвідувальна служба (BND)
Німецька федеральна розвідувальна служба (BND)Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance
КонфліктиНімеччина

Німецька розвідка надає Україні дані про війська РФ - ЗМІ

Анатолій Арні | Тетяна Кирилюк
3 год. тому

Розвідка ФРН передає Україні інформацію про пересування російських військ і перехоплені переговори солдатів РФ, повідомляють видання Die Zeit та ARD.

https://www.dw.com/uk/nimecka-rozvidka-nadae-ukraini-dani-pro-vijska-rf-zmi/a-63274840

Німецька федеральна розвідувальна служба (BND) надає Україні дані з супутників, що показують позиції та пересування російської армії, а також проводить аналізи боєздатності та морального духу російських солдатів. Про це повідомило німецьке видання Die Zeit 28 вересня за підсумками дослідження, проведеного спільно з телекомпанією ARD.

За їхніми даними, з травня BND передала українській розвідці понад 100 текстових звітів і супутникових знімків, зроблених за допомогою розвідувальної системи SAR-Lupe Бундесверу (німецьких збройних сил. - Ред.), яку ФРН свого часу вивела на орбіту разом із Росією. Ці дані містили знімки, які дозволяють визначити розташування складів боєприпасів військ РФ на окупованій території України та "аеродрому з точним місцем розташування і кількістю російських літаків".

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Крім того, BND перехоплювала радіоповідомлення російських солдатів та їхні дзвінки мобільними телефонами, а також аналізувала боєздатність та моральний дух у відправлених в Україну підрозділах військ РФ.

Автори дослідження зазначають, що німецька розвідка не порушує норм міжнародного права, оскільки передає дані з затримкою до тижня, а зйомку зі супутників проводить лише над територією України. 

Нагадаємо, раніше видання The New York Times повідомляло, що розвідка США допомагала Україні готувати контрнаступ.

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