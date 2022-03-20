Війна в Україні: 650 будинків знищені, майже чотири тисячі пошкоджені

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте хроніку війни в Україні 24 лютого - 21 березня.

DW стежить за подіями вівторка, 22 березня (час київський).

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В Україні з початку російського вторгнення частково пошкоджені близько 3780 житлових будинків, а 651 будинок повністю знищений. Про це повідомив заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Роман Примуш під час брифінгу в державному інформаційному агентстві "Укрінформ". За його словами, ця статистика містить лише ті об'єкти, де рятувальники можуть оцінити обсяг завданої шкоди, не наражаючи на небезпеку своє життя, і вона не стосується окупованих територій, тож масштаби руйнувань є значно більшими.

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Евакуація жителів Ірпеня

Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Петер Маурер заявив, що Україна - це найбільша операція організації. "75 мільйонів на рік десь був приблизно наш бюджет на Україну. Ми його збільшили, попросили у наших донорів 150 мільйонів. У результаті наш бюджет на Україну зараз 250 мільйонів швейцарських франків", - сказав Маурер.

Президент МКЧХ зазначив, що раніше найбільші операції були в Сирії та Афганістані. Їхній бюджет становив 180-190 мільйонів швейцарських франків (192-203 мільйони доларів США).

В Україні МКЧХ задіяний у роботі гуманітарних коридорів, доставці гуманітарної допомоги. Крім того, через цю організацію Україна намагається домовитися з Росією щодо вивезення понад 14 тисяч тіл загиблих російських військових.

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Російські спецслужби на інформаційних ресурсах поширюють дезінформацію про бажання угорської громади відокремитися від України, попередив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита. "Фіксуємо підривну діяльність спецслужб РФ у вигляді інформаційних операцій, спрямованих на внутрішню дестабілізацію на території Закарпаття (...) Російські інформаційні ресурси поширюють дезінформацію про так зване бажання угорської громади регіону відокремитися від України", - написав губернатор у Facebook.

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Профспілка німецьких поліцейських (GdP) вимагає створення на вокзалах безпечних зон для українських біженців, оскільки часто під час переміщення країною молоді жінки та діти стають об'єктами уваги злочинців. Ті вступають з жінками в контакт раніше, ніж це встигають робити поліцейські.

З початку війни в Україні дедалі частіше з'являються повідомлення про те, що жінки та діти, що тікають від війни, отримують у Берліні підозрілі пропозиції житла та ночівлі. Щоб унеможливити злочини сексуального характеру, проституцію та торгівлю людьми, федеральна поліція забороняє всім підозрілим особам перебувати на території вокзалів.

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Глава Генасамблеї ООН Абдулла Шахід підтвердив, що спеціальна екстрена сесія щодо України відновить роботу 23 березня. Проєкт резолюції, який планується винести на її розгляд, присвячено гуманітарній ситуації в Україні та питанням надання екстреної допомоги цивільному населенню. На початку березня Генасамблея схвалила резолюцію, яка закликає Росію зупинити проведення "спецоперації в Україні".

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Мер Борисполя Володимир Борисенко у відеозверненні на Facebook закликав мешканців виїхати з міста. "Як свідчить практика місць, де зараз йдуть бої, чим менше цивільного населення перебуває у місті, тим легше працювати Збройним силам. Тому давайте так. Необхідності перебувати зараз у місті немає. Бої йдуть уже довкола", - звернувся мер до тих, хто перебуває у місті.

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Міністр оборони України Олексій Резніков назвав ситуацію "дуже складною". З одного боку, російська сторона "зазнає суттєвих втрат", з іншого - "існує загроза наземного вторгнення білоруської армії", цитує міністра AFP.

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"У ході бойових дій ворог тимчасово утримує сухопутний коридор з окупованим Кримом та блокує вихід до Азовського моря", - повідомляє міністерство оборони України в оперативному зведенні у мережі Facebook.

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Прессекретар Пентагону Джон Кірб повідомив, що продовжуються переговори щодо забезпечення України засобами протиповітряної оборони. "Це тривалі переговори, які ми ведемо не лише з цією країною (Словаччиною), але з багатьма іншими про те, як надати Україні типи захисного озброєння, у тому числі засоби протиповітряної оборони дальньої дії, про які ми знаємо, що їм буде зручно їх використовувати, на яких вони вчилися і вже мають на озброєнні, і як це можна посилити", - сказав Кірбі. За словами Кірбі, зараз у Пентагону немає конкретних рішень, але США "активно залучені" до переговорів, що тривають.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про жорстку позицію МЗС щодо компаній, які не хочуть залишати ринок Росії, і Україна називатиме їх імена публічно. "Не всі вони, скажу чесно, добровільно покидають російський ринок. Кого активно стимулюємо, кого змушуємо залишити. Це один із пріоритетів і моєї особистої роботи, і міністерства закордонних справ. Зараз у нас найпроблемніші компанії - це Nestle, Unilever, побутова хімія до якої ми також усі звикли. Ми зараз ще працюватимемо з компанією TetraPack - усім відомі пакети, в принципі все, що виробляється, зберігається в пакетах TetraPack, з продуктів харчування", - сказав Кулеба.

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Президент США Джо Байден посилює звинувачення на адресу Росії щодо її готовності застосувати хімічну та біологічну зброю в Україні. "Це знак того, що Путін притиснутий до стіни", - заявив Байден. Сигналом слабкості Росії він назвав застосування гіперзвукової ракети "Кинжал". "Вони запустили гіперзвукову ракету, тому що вона єдина, що вони можуть зробити абсолютно безпечно", - наголосив Байден.

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Єврокомісар з питань довкілля Віргініюс Сінкевичус

Єврокомісар з питань довкілля Віргініюс Сінкевичус вимагає накладення суттєвих обмежень на імпорт з Росії. "Для таких диктаторів, як Путін, зброєю є все, від чого ми в ЄС залежні або можемо бути залежні", - сказав він мережі RedaktionsNetzwerk Deutschland. Це можуть бути викопне паливо, інша сировина або специфічні товари, як-от добрива. 15

відсотків штучних добрив у всьому світі виробляються в Росії. "Щороку мільярди євро надходять до бюджету країни", - пояснив єврокомісар. Тож Путін таким чином наповнює свої воєнні каси.

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Національний банк України дозволив без обмежень перераховувати кошти на оплату навчання на рахунки навчальних закладів за кордоном, розширивши перелік винятків із заборони на транскордонні операції, до якого також належать витрати, пов'язані зі смертю громадян, лікуванням у медичних закладах та транспортуванням хворих.

Відповідні зміни Нацбанк затвердив постановою № 58 від 21 березня, яка оприлюднена на його сайті і вже набула чинності.

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США мають намір спростити в'їзд у країну для українських біженців. Як заявила прессекретарка президента США Джен Псакі, розглядається можливість прийняття українців, які рятуються від війни і зараз перебувають у Європі і для кого еміграція до США була б найкращою опцією. Влада США веде спільну роботу з цього питання з УВКБ ООН.

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Міністерство оборони США виходить із того, що російські війська в Україні навмисно роблять своєю метою цивільні об'єкти. "Ми, як і раніше, бачимо довільні атаки на мирне населення і вважаємо, що у багатьох випадках вони є навмисними", - заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу. "Такі дії ведуть до зростання кількості жертв серед мирних жителів, і цьому немає виправдання", - додав він. Крім того, у Пентагоні звинуватили російську сторону у воєнних злочинах.

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У Росії заблоковано сайт телеканалу Euronews, повідомляє "Інтерфакс", посилаючись на Роскомнагляд. Згідно з універсальним сервісом РКН з перевірки блокувань до сторінок та сайтів, у Росії обмежений доступ до сайту euronews.com та його російської версії ru.euronews.com на вимогу генпрокуратури від 21 березня.

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Як повідомляє The Insider, швейцарська влада наклала арешт на розкішні апартаменти на гольф-курорті в кантоні Берн. Імовірно, ця нерухомість належить 67-річному російському мільярдеру Петру Авену, повідомляє Reuters. Авен та інші російські олігархи після російського вторгнення в Україну опинилися під санкціями. До 2011 року Петро Авен обіймав посаду президента "Альфа-банку", а до 1 березня 2022 року був головою ради директорів "Альфа-банку".

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Угорщина не підтримує створення безпольотної зони над Україною, оскільки це може призвести до бойових дій у повітрі. Також Будапешт виступає проти запровадження миротворців до України через ризики початку сухопутної війни. Про це заявив глава МЗС країни Петер Сіярто, пише Hirado. "Нам потрібно чітко говорити про ці питання. Це новий воєнний ризик", - стверджує угорський міністр. Він також запевнив, що країна не блокуватиме постачання зброї в Україну іншими членами ЄС, однак сама цього не робитиме.