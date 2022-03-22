Прем'єр Японії засудив РФ за вихід із консультацій щодо мирного договору

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда розкритикував рішення міністерства закордонних справ Росії припинити консультації щодо мирного договору. Позиція офіційної Москви є "вкрай необґрунтованою" та "абсолютно неприйнятною", заявив глава японського уряду в вівторок, 22 березня.

Дії РФ "силою та в односторонньому порядку змінюють статус-кво", наводить слова Кісіди агентство AFP. Водночас очільник японського уряду, наголосив, позиція Японії "щодо врегулювання питання про Північні території задля підписання мирного договору залишається незмінною".

МЗС РФ оголосило про вихід із переговорів з Японією 21 березня. На думку російського зовнішньополітичного відомства, Токіо займає "відверто недружні позиції" та прагне завдати шкоди інтересам РФ. Крім того, Росія виходить з діалогу з Японією про налагодження спільної господарської діяльності на південних Курилах, а також скасовує безвізові поїздки японців на південні Курили.

Таке рішення в Росії прийняли у відповідь на санкції, запроваджені Токіо. Японія запровадила санкції щодо РФ слідом за Європейським Союзом, США та низкою інших країн у відповідь на військове вторгнення Росії в Україну.

Південні Курили - територіальна суперечка Японії та Росії

Острови Південнокурильської гряди Ітуруп, Кунашир, Шикотан та архіпелаг Хабомаї були включені до складу СРСР за підсумками Другої світової війни, проте Токіо заперечує це, посилаючись на Симодський трактат 1855 року.

У радянсько-японській спільній декларації 1956 року зазначалося, що СРСР "як жест доброї волі" готовий передати Японії Шикотан і Хабомаї, але тільки після підписання мирного договору. Проте у Токіо мирний договір підписати відмовилися.

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