 Прем′єр Японії засудив РФ за вихід із консультацій щодо мирного договору | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.03.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Прем'єр Японії засудив РФ за вихід із консультацій щодо мирного договору

МЗС РФ припинило консультації щодо мирного договору з Японією у відповідь на санкції, запроваджені Токіо за вторгнення Росії в Україну. Японський прем'єр Фуміо Кісіда назвав позицію Москви неприйнятною.

Фуміо Кісіда (фото з архіву)

Фуміо Кісіда (фото з архіву)

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда розкритикував рішення міністерства закордонних справ Росії припинити консультації щодо мирного договору. Позиція офіційної Москви є "вкрай необґрунтованою" та "абсолютно неприйнятною", заявив глава японського уряду в вівторок, 22 березня.

Дії РФ "силою та в односторонньому порядку змінюють статус-кво", наводить слова Кісіди агентство AFP. Водночас очільник японського уряду, наголосив, позиція Японії "щодо врегулювання питання про Північні території задля підписання мирного договору залишається незмінною".

МЗС РФ оголосило про вихід із переговорів з Японією 21 березня. На думку російського зовнішньополітичного відомства, Токіо займає "відверто недружні позиції" та прагне завдати шкоди інтересам РФ. Крім того, Росія виходить з діалогу з Японією про налагодження спільної господарської діяльності на південних Курилах, а також скасовує безвізові поїздки японців на південні Курили.

Таке рішення в Росії прийняли у відповідь на санкції, запроваджені Токіо. Японія запровадила санкції щодо РФ слідом за Європейським Союзом, США та низкою інших країн у відповідь на військове вторгнення Росії в Україну.

Південні Курили - територіальна суперечка Японії та Росії

Острови Південнокурильської гряди Ітуруп, Кунашир, Шикотан та архіпелаг Хабомаї були включені до складу СРСР за підсумками Другої світової війни, проте Токіо заперечує це, посилаючись на Симодський трактат 1855 року.

У радянсько-японській спільній декларації 1956 року зазначалося, що СРСР "як жест доброї волі" готовий передати Японії Шикотан і Хабомаї, але тільки після підписання мирного договору. Проте у Токіо мирний договір підписати відмовилися.

Читайте також: Японія має визнати, що Курильські острови належать Росії - Лавров

Дивитись відео 04:51

Чи можуть санкції Заходу переконати Росію припинити війну? (13.03.2022)

DW.COM

Путін та Абе не досягли прориву щодо мирного договору

Російський президент Володимир Путін та глава японського уряду Сіндзо Абе не досягли прориву в питанні укладення мирного договору між Росією та Японією.  

Реклама

Докладно

Ukrainische Geflüchtete erreichen Berlin

Сумки, собаки, сльози: вокзал Берліна перейшов на українську

Столиця ФРН переживає наплив біженців з України. Впоратися з ним місто може лише завдяки солідарності серед містян.  

Роман Ващук

Ващук: Війна докорінно змінила відносини бізнесу й держави

Бізнес-омбудсмен Роман Ващук в інтерв'ю DW про економіку під час війни.  