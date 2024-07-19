Літій зблизить Сербію з ЄС і віддалить від КНР та РФ

Видобуток літію може стати для Сербії вхідним квитком до Європейського Союзу. Белград ухвалив стратегічне рішення освоювати найбільше в Європі родовище літію спільно із Німеччиною та Євросоюзом, а не з Китаєм, і пов'язує з цим проєктом, переглянутим з урахуванням вимог населення щодо захисту довкілля, великі надії як на розвиток сербської економіки, так і на прискорення процесу вступу до ЄС.

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Перед підписанням у Белграді 19 липня меморандуму про наміри з Єврокомісією в присутності канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) президент Сербії Александар Вучич дав велике інтерв'ю двом кореспондентам німецької економічної газети Handelsblatt , опубліковане на сайті видання ввечері 17 липня. У ньому йдеться про видобуток літію, необхідного для виробництва ключового елемента електромобілів - акумуляторних батарей, про взаємини з Євросоюзом і про війну в Україні. Сербський лідер порадив Заходу увійти в становище президента РФ Володимира Путіна, закликав до негайного перемир'я і відповів на запитання про постачання сербських боєприпасів українській армії.

Протести місцевого населення проти оновленого проєкту освоєння родовища літію на заході Сербії, Лозниця, 28 червня 2024 року Фото: VLADIMIR ZIVOJINOVIC/AFP via Getty Images

Характеризуючи проєкт літієвого рудника, який збирається реалізовувати міжнародний гірничовидобувний велетень Rio Tinto, Александар Вучич повідомив: "Ми зможемо щорічно видобувати 58 тисяч тонн літію. Цього досить для виробництва 1,1 мільйона електромобілів. Тож ми будемо в змозі забезпечувати приблизно 17 відсотків європейського ринку".

Сербський лідер також наголосив: "Ми хочемо, наскільки це можливо, зберегти процес створення доданої вартості в нашій країні. Хочемо налагодити у нас виробництво акумуляторних батарей і тільки частину літію експортувати у вигляді сировини". У перспективі це могло б, за його словами, сприяти розвитку автобудування в Сербії.

На запитання журналістів, чи запрошуватимуть до виробництва батарей інвесторів з усього світу, чи переваги отримають європейські компанії, Александар Вучич відповів, що вже тривають переговори з представниками європейського автопрому, і згадав концерни Mercedes-Benz, Volkswagen і Stellantis. Але зацікавленість проявляє і Південна Корея.

"Чи вели ви переговори і з виробниками з Китаю?", - запитали кореспонденти Handelsblatt. "Вони дуже чітко висловили свою зацікавленість в отриманні доступу до цього родовища літію. Однак ми їм повідомили, що обговорюємо цю тему з європейцями. Ми лояльні Європі", - наголосив Александар Вучич. З китайцями переговори не ведуться, тільки з європейцями, запевнив він.

Покинуті будинки в селі, поблизу якого планують розробляти велике родовище літію Фото: Jelena Djukic Pejic/DW

Александар Вучич: "Ми хочемо стати частиною ЄС"

Після цього німецькі журналісти напряму запитали, чи розглядає Сербія родовище літію як вхідний квиток до ЄС. Зазначивши, що цей проєкт матиме надзвичайне значення для його країни та що в перспективі бізнес, пов'язаний із літієм, зможе забезпечувати до 16 відсотків ВВП, сербський президент запевнив: "Повірте мені, членство в ЄС для наших громадян набагато важливіше. Доступ до спільного ринку і свобода пересування, спрощений прикордонний контроль значать для нас більше, ніж гроші".

Александар Вучич повідомив, що він "палкий шанувальник Урсули фон дер Ляєн(Ursula von der Leyen)", яка і в новому складі Єврокомісії залишилася її головою, оскільки в неї, за його словами, "дуже раціональний підхід до країн Західних Балкан" і вона "частіше, ніж багато інших у Брюсселі, приїздила в Белград".

Сербський президент не погодився із зауваженням журналістів, що населення його країни дедалі скептичніше ставиться до інтеграції в Євросоюз: "Я вважаю, що більшість сербів - за вступ до ЄС. Ви маєте зрозуміти, що заперечення тих, хто проти, пов'язані не з самим ЄС. Їх хвилюють теми, які ЄС порушив у зв'язку з Косовом і з якими вони не згодні". На запитання, наскільки важлива для нього особисто інтеграція Сербії в ЄС, Александар Вучич відповів: "Це важливо для нас. Наша мета полягає в тому, щоб стати частиною Європейського Союзу".

Переговори глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і президента Сербії Александара Вучича, Белград, 31 жовтня 2023 року. Фото: Darko Vojinovic/AP/picture alliance

Але не можна обговорювати вступ до ЄС і одночасно зближуватися з Росією та Китаєм, не можна сидіти на двох стільцях, заперечили німецькі кореспонденти. "Я сиджу тільки на одному стільці: сербському. І в чому це ми зближуємося з Росією? Я два з половиною роки не розмовляв більше з Володимиром Путіним", - заперечив Вучич, наголошуючи тим самим, що від часу початку повномасштабної російської агресії проти України не вів офіційних перемовин з російським президентом.

"Але Сербія - єдина країна в Європі, яка не підтримує санкції Заходу проти Росії", - наполягали журналісти. "Так, а що ще?", - відповів сербський президент. Кореспонденти вказали на його зустрічі з представниками російського уряду, а також нагадали про візит китайського лідера Сі Цзіньпіна до Белграду в травні й про угоду про зону вільної торгівлі з Китаєм, яка набрала чинності 1 липня, що не свідчить про прагнення синхронізувати торговельну і зовнішню політику з Євросоюзом.

"Але ж канцлер Шольц теж зустрічався зі Сі Цзіньпіном. Німеччина теж посилає членів уряду до Китаю, нещодавно там був міністр Габек, якщо не помиляюся, - нагадав, зі свого боку, Александар Вучич, указавши на проведений у червні візит до КНР віце-канцлера і міністра економіки Німеччини Роберта Габека (Robert Habeck). - Це абсолютно нормально і розумно. Кожен повинен відстоювати свої інтереси - саме це ми й робимо".

Китайський і сербський лідери, Сі Цзіньпін і Александар Вучич, після підписання чергових угод про співпрацю, Белград, 8 травня 2024 року Фото: Marko Djurica/REUTERS

Сербія за негайне перемир'я в Україні

Кореспонденти Handelsblatt попросили співрозмовника пояснити, що він мав на увазі, коли в одному з недавніх інтерв'ю попередив, що в Україні насувається катастрофа. Він не став це уточнювати, обмежившись фразою, що "ситуація буде погіршуватися". А потім Александар Вучич порадив Заходу "увійти в становище" Путіна.

"Знаєте, коли я розмовляю зі своїми друзями на Заході, вони кажуть, що не можуть програти війну, адже якщо вони програють, Росія продовжить свою агресію і свої напади на інші країни. Проблема, однак, у тому, що вони ніколи не намагалися увійти в становище Путіна. Якщо він програє, то не тільки сам особисто це не перенесе, а й втратить усе, що становить його спадщину", - попередив Вучич.

"Ви маєте на увазі, що Путін може більше втратити, ніж Україна?", - перепитали журналісти. "Я сказав, що він може втратити не менше, ніж Захід. Увійдіть у становище іншої людини. Поставте запитання, хто в цьому конфлікті готовий пожертвувати більшою кількістю людей. Тоді у вас буде чітке уявлення про майбутнє".

Президент Росії Володимир Путін під час переговорів із президентом Сербії Александаром Вучичем, Белград, 17 січня 2019 Фото: picture-alliance/TASS/M. Metzel

На запитання німецьких журналістів, що б він порадив канцлеру Німеччини Шольцу, якщо той запитає, як найкраще домогтися миру, президент Сербії спочатку скромно відповів, що не йому давати поради, але потім додав: "Але якщо він справді захоче почути, що я думаю, я б так відповів: добийтеся якнайшвидшого припинення вогню. Неважливо, на яких умовах. Потім можна буде обговорювати умови, чи то вступ до НАТО, чи то вступ до ЄС, чи то територіальні питання. Обговорюйте це згодом".

"І ви думаєте, що Путін дотримуватиметься перемир'я?", - засумнівалися журналісти. "Вважаю, що Путін точно так само запитає: а чи буде Україна дотримуватися перемир'я? Мені здається, в обох сторін поганий досвід один з одним. Але зупинити війну - це найвищий пріоритет". За словами Вучича, нестерпно, що "щодня гинуть сотні людей".

Боєприпаси для України: нічого особистого, тільки бізнес

Водночас сербський президент недвозначно дав зрозуміти, що його країна готова і далі провадити постачання боєприпасів, які зрештою опиняються в розпорядженні української армії. Handelsblatt посилається на дані з оборонної галузі, згідно з якими Сербія з початку повномасштабної російської агресії продала союзникам України боєприпаси на суму приблизно 800 млн євро, які потім перепродали або передали Києву.

Проросійська демонстрація в столиці Сербії через тиждень після початку повномасштабної агресії Росії проти України, Белград, 4 березня 2022 року Фото: Stefan Stojanovic/REUTERS

"У Сербії є військова промисловість. Ми продаємо виключно боєприпаси надійним кінцевим споживачам, але не зброю. Росія й Україна не є надійними кінцевими споживачами. Тому туди ми, природно, не поставляємо. За те, що інші країни роблять із нашими боєприпасами, ми відповідальності не несемо", - відповів Александар Вучич.

Чи означає це, що Сербія продовжить продавати боєприпаси надійним країнам, навіть якщо ті потім передаватимуть їх Україні, поставили уточнювальне запитання кореспонденти Handelsblatt. "Наше завдання полягає в тому, щоб забезпечити функціонування сербської економіки незалежно від того, яка це галузь. Я не збираюся обговорювати те, як ми ведемо бізнес. Я впевнений, що ви це зрозумієте", - заявив наприкінці інтерв'ю Александар Вучич.