Німецький міністр попередив КНР про наслідки дружби з РФ

Глава мінекономіки ФРН Габек вказав, що інтереси Європи у сфері безпеки безпосередньо порушені війною в Україні. Він знову розкритикував субсидування електромобілів у Китаї.

Міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) попередив уряд Китаю про економічні наслідки підтримки Росії в її війні проти України. Німецькі та європейські інтереси у сфері безпеки безпосередньо пов'язані з війною в Україні, заявив він під час зустрічі в суботу, 22 червня, в Пекіні з главою Держкомітету КНР у справах розвитку і реформ Чжен Шаньцзе.

"Ми по-іншому і, безумовно, не настільки жорстко підходили б до аналізу наших залежностей від сировини, від технічних продуктів, якби не було цієї війни і якби Росії не надавалася підтримка. Ці питання не розділити. Це вже зараз чинить негативний вплив на наші прямі відносини", - зазначив Габек.

Субсидування китайських електромобілів

У торговому конфлікті навколо китайських електромобілів німецький міністр закликав китайську сторону серйозно поставитися до висновків Єврокомісії, яка звинуватила Пекін у несправедливому субсидуванні електромобілів і пригрозила йому високими митами.

Китай у відповідь оголосив про антидемпінгове розслідування щодо імпортованої з ЄС продукції, зокрема свинини і субпродуктів. Китай 20 червня також звинуватив Брюссель у тому, що він висуває надто детальні й об'ємні питання в рамках розслідування субсидування китайських електромобілів.

Роберт Габек наголосив на неприпустимості ізоляції ринків, але вказав і на неприйнятність несправедливої конкуренції, коли держава надає переваги своїм підприємствам. У цьому не можуть бути зацікавлені ні Німеччина, ні Китай, констатував міністр.

Габек: Заплановані мита - не штрафні

При цьому він наголосив, що заплановані Євросоюзом митні збори не є штрафними, як у випадку з митами від США, Бразилії або Туреччини. "Це компенсація за надані пільги і тому важливо серйозно поставитися до висновків Єврокомісії та вступити в переговори. Тоді можна буде дійти інших висновків або змінити курс. Інакше набрання чинності цими компенсаторними митами з метою збереження спільного ринку не уникнути", - пояснив Габек.

Чжен Шаньцзе, однак, назвав дії ЄС неприйнятними, попередивши, що в довгостроковій перспективі вони негативно позначаться на добробуті європейських споживачів і розвитку європейського автопрому. Ці дії також несумісні із зусиллями зі скорочення обсягу викиду парникових газів, додав він.

Різка реакція китайської влади

"Технічна перевага китайських автовиробників зароблена важкою працею і не є результатом субсидій. Китай експортує лише 12,5 відсотка своїх електромобілів і продає їх за кордоном дорожче, ніж удома. Німеччина повинна взяти на себе роль лідера і домогтися коригування помилкових європейських дій", - підкреслив Чжен Шаньцзе.

Міністр економіки КНР Ван Веньтао, присутній на зустрічі з Габеком, також висловився жорстко. "Деякі країни використовують економічне і торгово-політичне співробітництво як зброю", - сказав він, коментуючи намір ЄС збільшити мита на китайські електромобілі.

Водночас міністр підкреслив зацікавленість у переговорах. "Якщо Єврокомісія готова, то Китай сподівається на якнайшвидший початок переговорів, але якщо європейська сторона наполягатиме на власному шляху, то Китай вживатиме всіх необхідних заходів", - додав Ван Веньтао.