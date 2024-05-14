США підвищили мита на електромобілі та інші товари з Китаю

США оголосили про різке підвищення мит на низку товарів з КНР, включаючи електромобілі, мікросхеми та медичні вироби, загальна вартість яких складає 18 мільярдів доларів.

Сполучені Штати Америки у вівторок, 14 травня, оголосили про запровадження різких підвищень мит на низку китайських товарів, включаючи акумулятори для електромобілів, комп'ютерні мікросхеми та медичні вироби на загальну вартість 18 мільярдів доларів.

"Нечесна торгова практика Китаю щодо передачі технологій, інтелектуальної власності та інновацій загрожує американському бізнесу та працівникам. Китай також наповнює світові ринки експортом зі штучно заниженими цінами", - йдеться у офіційній заяві Білого дому.

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Торгова представниця США Кетрін Тай заявила, що переглянуті тарифи виправдані, оскільки Китай краде інтелектуальну власність США.

Китай негайно пообіцяв вжити заходів у відповідь, передає Reuters. Міністерство торгівлі країни заявило, що Пекін виступає проти підвищення тарифів США і вживатиме заходів для захисту своїх інтересів, та закликало Сполучені Штати скасувати ці заходи.

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Електромобілі, сонячні батареї, акумулятори

Як йдеться у заяві Білого дому, США вже цього року підвищить ставку мита на певну китайську продукцію зі сталі та алюмінію (з 0-7,5 до 25 відсотків), на причальні крани (з 0 до 25 відсотків), на електромобілі (з 25 до 100 відсотків), на деякі важливі корисні копалини (з 0 до 25 відсотків).

Крім того, цього року зростуть ставки мита на китайські шприци та голки (0 до 50 відсотків), а також деякі засоби індивідуального захисту, включаючи респіратори та маски для обличчя (з 0-7,5 до 25 відсотків). У 2026 році тарифи на гумові медичні та хірургічні рукавички з Китаю зростуть з 7,5 до 25 відсотків.

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Вже цього року Вашингтон підвищить мита на ввезення з Китаю літій-іонних акумуляторів для електромобілів та деталей для таких акумуляторів (з 7,5 до 25 відсотків), і на сонячні батареї та деталі для них - з 25 до 50 відсотків.

До 2025 року ставка мита на напівпровідники зросте з 25 до 50 відсотків. Крім того, до 2026 року мито на літій-іонні акумулятори, не призначені для електромобілів, збільшиться з 7,5 до 25 відсотків. Ставка мита на природний графіт і постійні магніти зросте з нуля до 25 відсотків у 2026 році.