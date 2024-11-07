Віцеканцлер Габек: "Зелені" залишаються в німецькому уряді

Роберт Габек назвав рішення канцлера Шольца звільнити Крістіана Лінднера з посади міністра фінансів ФРН "логічним", але разом з тим "зайвим".

Представники партії "Союз-90/Зелені" продовжують працювати в діючому уряді Німеччини до нових парламентських виборах, які, ймовірно, пройдуть на початку 2025 року. Про це заявив ввечері в середу, 6 листопада, віцеканцлер - міністр економіки Роберт Габек (Robert Habeck) на тлі повідомлення про звільнення голови Вільної демократичної партії (ВДП) Крістіана Лінднера (Christian Lindner) з посади міністра фінансів Німеччини.

Під час виступу перед відомством федерального канцлера в Берліні Габек наголосив, що ситуація із розпадом коаліції відчувається як щось помилкове.

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Одним з ключових пунктів розбіжностей партнерів в уряді було питання формування федерального бюджету на 2025 рік і в наступні роки. За словами Габека, можливість знайти компроміси щодо цих питань була, проте "ВДП відмовилася йти цим шляхом". При цьому міністр економіки висловив думку, що звільнення Крістіана Лінднера з посади міністра фінансів "було зрештою настільки ж логічним, як і зайвим".

Заява Лінднера з приводу звільнення

Сам Крістіан Лінднер, коментуючи раніше свою відставку, заявив, що канцлер Шольц "відмовився від співпраці" з ним і з ВДП. У той же час Лінднер дорікнув партнерам його партії з правлячої, "світлофорної", коаліції в тому, що ті "навіть не прийняли пропозицій" лібералів щодо реорганізації економіки як основу для дискусій.

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Увечері 6 листопада у відомстві федерального канцлера на засіданні коаліційного комітету, до складу якого входять голови поданих у правлячій коаліції партій та глави їхніх парламентських фракцій, Лінднер запропонував партнерам по коаліції погодитися на проведення в країні дострокових парламентських виборів. У такому разі, як пишуть ЗМІ, він був би готовий піти на ухвалення додаткового бюджету Німеччини на 2024 рік і залишитись у складі перехідного кабінету міністрів до проведення парламентських виборів та формування нового федерального уряду Німеччини.

У відповідь канцлер Шольц оголосив про звільнення Лінднера.

Міністри із ВДП виходять зі складу уряду

Члени ВДП, які очолюють федеральні міністерства у "світлофорній" коаліції, вже найближчим часом подадуть прохання про відставку. Про це повідомив журналістам у ніч на 7 листопада голова фракції ВДП у Бундестазі Крістіан Дюрр (Christian Dürr).

"Інші міністри з ВДП у будь-якому випадку надішлють федеральному президенту Німеччини прохання про відставку (…) Це те, що вже було оголошено на засіданні коаліційного комітету", - наголосив Дюрр.

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ВДП, окрім голови Мінфіну Крістіана Лінднера, представляють у нинішньому уряді ФРН міністр транспорту Фолькер Віссінґ (Volker Wissing), міністр юстиції Марко Бушман (Marco Buschmann) та міністерка освіти Беттіна Штарк-Ватцінґер (Bettina Stark-Watzinger). Вихід вільних демократів зі складу правлячої коаліції де-факто позначив розвал останньої.