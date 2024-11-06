Через Україну: в Саксонії не домовились про коаліцію

Християнські демократи, соціал-демократи та лівопопулістський "Союз Сари Ваґенкнехт" не змогли домовитись про можливість співпраці в уряді Саксонії через різні позиції щодо України.

У Саксонії зазнали невдачі попередні консультації щодо можливості створення урядової коаліції в складі "Християнсько-демократичного союзу" (ХДС), Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) і лівопопулістського "Союзу Сари Ваґенкнехт" (ССВ). Переговори, що тривали близько двох тижнів, перервали без досягнення будь-якого результату, заявили в ССВ у середу, 6 листопада.

Партії мають різні погляди на політику щодо України

Як зазначається, партіям не вдалося домовитись про стратегію з досягнення миру в Україні, міграційну та фінансову політику. Після третьої зустрічі, на якій йшлося про війну та мир, глава земельного відділення ССВ Сабіне Циммерман (Sabine Zimmermann) звинуватила консерваторів і соціал-демократів у небажанні заявити про прихильність до мирного врегулювання в Україні.

За її словами, війна Росії проти України непокоїть багатьох жителів Саксонії, тому "новий земельний уряд має взятися за вирішення цих страхів і проблем". ССВ вимагає початку переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним, який розв'язав війну, і разом із правими популістами з "Альтернативи для Німеччини" (АдН) намагається чинити тиск на позицію Німеччини з цього питання.

Можливий уряд меншості

Після провалу попередніх консультацій неясно, які сили могли б утворити коаліційний уряд у східнонімецькій федеральній землі.

ХДС виключає партнерство з АдН і "Лівою партією", тому у християнського демократа та чинного прем'єр-міністра Саксонії Міхаеля Кречмера (Michael Kretschmer) залишається лише можливість створити уряд меншості, зазначає німецьке інформаційне агентство dpa. Досі Кречмер висловлювався проти такого сценарію.

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Відповідно до земельної конституції, прем'єр Саксонії має бути обраний протягом чотирьох місяців після установчих зборів ландтагу (земельного парламенту). Цей термін спливає на початку лютого. Якщо прем'єра не оберуть, ландтаг необхідно розпустити та провести нові вибори.

На виборах у ландтаг Саксонії, що пройшли 1 вересня, перемогу здобув ХДС - 31,9 відсотка голосів. На другому місці - АдН із 30,6 відсотка. ССВ заручився підтримкою 11,8 відсотка виборців, СДПН - 7,3%, "Ліва партія" - 4,5, а "Союз-90/Зелені" - 5,1.