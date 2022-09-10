Україна закликає партнерів створити графік поставок зброї

199-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події суботи, 10 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 9 вересня. На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події суботи, 10 вересня (час київський).

++22:50++

Українські військові звільнили ще два села на Харківщині, повідомив президент України Володимир Зеленський. "Крок за кроком наші бійці деокуповують українську землю. Воїни 113-ї окремої бригади територіальної оборони звільнили Василенкове та Артемівку, що на Харківщині", - написав він у Telegram.

++22:40++

Україна закликає партнерів створити графік у постачанні зброї: щодня в Україну мають надходити нові види озброєнь та амуніція до них, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції з очільницею німецького зовнішньополітичного відомства Анналеною Бербок.

"Зараз я хочу трохи змінити наголос і сказати, що заклик України сьогодні звучить: графік, графік і графік у постачанні зброї. Щодня в Україну мають надходити нові види озброєнь і амуніція до них. Це запорука перемоги, а перемога України - це припинення війни, а припинення війни - це вирішення величезної кількості проблем, з якими зараз стикається Європа", - сказав Кулеба.

Він підкреслив, що Україна розраховує на допомогу Німеччини у цьому питанні.

++21:51++

Російські війська мають бути виведені з Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), наголосили президент Франції Еммануель Макрон та президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови у суботу, повідомляє Єлисейський палац. Вони також висловили підтримку діяльності Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Крім того, Зеленський розповів Макрону про перебіг протистояння повномасштабній агресії Росії, а президент Франції поцікавився про потреби України, у задоволенні яких його країна могла б сприяти.

Як зазначив своєю чергою Зеленський, лідери також обговорили питання щодо заборони віз для громадян РФ.

++21:05++

Правоохоронці затримали у Куп'янську Харківської області так званого начальника окупаційної "поліції" Балаклії. Співробітникам Державного бюро розслідувань спільно із військовою контррозвідкою Служби безпеки України та поліцією вдалося оперативно знайти чоловіка, який намагався втекти до самопроголошеної "ЛНР", повідомило ДБР у Facebook.

Раніше чоловік був одним з керівників балаклійської поліції, а коли місто окупували війська РФ - добровільно погодився співпрацювати з росіянами, за що отримав посаду "начальника відділку". Наразі првоохоронці вирішують питання щодо повідомлення йому про підозру, а також обрання міри запобіжного заходу.

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++21:00++

Чарльз III був офіційно оголошений монархом Канади. Він автоматично став королем після смерті королеви Єлизавети II, але так само, як і в Великобританії, церемонія вступу на престол у Канаді є ключовим конституційним і церемоніальним кроком у представленні нового монарха країні, повідомляє агенція AP.

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++20:53++

Управління цивільної авіації Молдови заборонило авіакомпанії Air Moldova та іншим національним перевізникам відновлювати рейси до Москви. Air Moldova планувала зробити це з 1 жовтня.

На сайті регулятора вказано, що оскільки Європейська агенція з авіаційної безпеки призупинила всі сертифікати, видані авіаційним агентам РФ, молдовським авіаоператорам забороняється здійснення повітряних операцій у повітряному просторі Росії.

Окрім того, у повідомленні зазначається, що це рішення ухвалене з метою забезпечення аеронавігаційної безпеки.

++19:57++

Російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню Холодногірський район Харкова, повідомив в Telegram голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще дві – зазнали поранень.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, було зафіксовано два "прильоти" - у житловий будинок та адміністративно-виробниче приміщення. Станом на 19:22 обстріл міста продовжувався, був зафіксований "приліт" ще в один приватний будинок, на місці почалася пожежа, повідомив Терехов.

++19:48++

Королеву Великобританії Єлизавету ІІ поховають у Вестмінстерському абатстві в Лондоні 19 вересня. До того, протягом чотирьох днів, труна з тілом королеви знаходитиметься у Вестмінстер-холі, щоб всі бажаючі мали змогу віддати їй шану, повідомив Букінгемський палац у Twitter.

++18:59++

Збройні сили України продовжують контрнаступ, проте деталей генеральний штаб ЗСУ поки не наводить. "Продовжується звільнення населених пунктів, що були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області та на Південнобузькому напрямку. З міркувань безпеки наших військовослужбовців, офіційну інформацію буде надано згодом", - йдеться у вечірньому зведенні генштабу ЗСУ.

Водночас, у повідомленні зазначається, що російські війська і далі зосереджують зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві наступу ЗСУ на окремих напрямках.

"Ворог веде повітряну розвідку, продовжує здійснювати вогневе ураження позицій наших підрозділів, вживає заходів щодо відновлення втраченого положення, з цією метою переміщує свої війська. Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України", - повідомляє генштаб.

Окрім того, у зв'язку з наближення ЗСУ, війська РФ намагаються посилити місто Херсон за рахунок переміщення резервів. В генштабі зафіксували, що у місті з'явилися російські підрозділи, військовослужбовці яких погано орієнтуються у місті. Також війська РФ намагаються відновити рух через міст Каховської ГЕС, ділянка якого знаходиться під вогневим контролем ЗСУ.

"У Новій Каховці загарбники посилили фільтраційні заходи за участі співробітників ФСБ Росії - перевіряють мобільні пристрої, шукають громадян, які допомагають Збройним силам України. Схожа ситуація і в Енергодарі Запорізької області", - повідомляє генштаб ЗСУ.

++17:42++

Мешканці Лисичанська на Луганщині "вже побачили ЗСУ на околиці міста". Про це у ефірі телеканалу Freedom заявив очільник Луганської ОДА Сергій Гайдай. За його словами, також вночі партизани підняли український прапор у місті Кремінна поблизу Сєвєродонецька.

Гайдай підкреслив, що наразі необхідно дочекатися офіційної інформації від генштабу ЗСУ, проте "те, що окупанти тікають з усіх окупованих міст, це вже факт".

"За певною інформацією, наші війська знаходяться на порозі міста Ізюм та міста Лиман, і можу вас запевнити, що це лише початок", - додав він у публікації в Telegram.

++17:07++

За даними української розвідки, російські війська витратили понад 57 відсотків свого ракетного потенціалу. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю "РБК-Україна". Він додав, що на відновлення ракетного потенціалу до довоєнного рівня навіть без санкцій РФ знадобилося б не менше п'яти років. Через це Росія наразі звела до мінімуму використання "дорогих" ракет "Кинджал" та "Іскандер" і застосовує старі ракети.

"Чому це важливо мати на увазі? Тому що за стандартами вони мають тримати стратегічний запас мінімум 25-30 відсотків на випадок, що на них нападуть. Тому якщо 57 відсотків витратили, додайте ще 25 відсотків і ви побачите, скільки залишається", - сказав Резніков.

++16:16++

Україна готова розглянути можливість відкриття квот на експорт вугілля до Польщі і вже у вересні поставити сусідній країні 100 тисяч тонн вугілля. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. "Запаси вугілля на наших складах - майже два мільйони тонн, це в 2,5 рази більше, ніж на цю дату минулого року. Тому готові підставити плече підтримки нашим польським друзям", - зазначив він у Telegram.

Як повідомив Шмигаль, для того, щоб збільшити експорт електроенергії до Польщі, активно ведуться роботи з реконструкції лінії електропередачі від Хмельницької атомної електростанції до польської підстанції Жешув. "Планували закінчити до 14 грудня, але завдяки пришвидшенню робіт можемо завершити на тиждень раніше. Це дозволить експортувати до Польщі додатково до 1000 МВт", - заявив прем'єр.

Зі свого боку Київ просить Варшаву сприяти розширенню квот на експорт української електроенергії в інші країни Європи. "Наразі ми експортуємо до європейської енергомережі лише 300 МВт. Робимо все можливе, аби до кінця 2022 року величина доступної пропускної спроможності в напрямку Словаччини, Румунії та Угорщини збільшилася ще на 200-300 МВт, а в напрямку Польщі — на понад 1000 МВт", - повідомив Шмигаль.

++15:36++

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка наразі перебуває в Україні, відвідала селище міського типу Велика Димерка на Київщині, де досі триває розмінування території після російської окупації.

Очільниця німецького зовнішньополітичного відомства підкреслила, що війська РФ навмисно використовували протипіхотні міни у передмістях Києва для того, щоб вбивати мирних жителів, наводить її слова агенція dpa.Такі міни знаходили навіть у дитячих іграшках в приватних будинках, зазначила вона.

Під час цього візиту Бербок пообіцяла Україні допомогу з розмінуванням території. "Там, де вже не їдуть танки, ще відчуваються сліди війни. Тому ми також надаємо конкретну підтримку, наприклад, у розмінуванні. Відновлення країни на замінованій території неможливе", - також зазначила вона у Twitter.

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++15:12++

Україна отримає близько 530 мільйонів доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР). Кошти, зокрема, будуть спрямовані на оплату праці рятувальників, освітян, медиків, а також на пенсійні виплати та соціальну допомогу.

Розпорядження, яке дозволить залучити ці кошти до державного бюджету, було ухвалене на засіданні українського уряду в суботу, повідомив в Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

++15:03++

Збройні сили України на різних ділянках фронту на півдні країни просунулись на відстань від двох до кількох десятків кілометрів. "В скорому часі ми обов’язково повідомимо ті населені пункти, які радо зустрічають наших бійців", - повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

Вона додала, що протягом доби на півдні ЗСУ знищили понад 70 російських військових, дев'ять танків, дві гаубиці великокаліберної артилерії.

++14.19++

10 вересня над Балаклією Харківської області, звільненою ЗСУ від російських загарбників, офіційно піднято український прапор, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. "Балаклія - це Україна! Сьогодні спільно з військовими на чолі з командуванням Сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським підняли український прапор", - написав Синєгубов у Telegram-каналі. "Хлопці та дівчата Збройних сил, ви сьогодні створюєте нову історію вільної України, пишаємося. Далі буде..." - додав посадовець.

++14.05++

Главу МЗС ФРН Анналену Бербок (Annalena Baerbock) шокувала та кількість мін, які лишили по собі в Україні російські окупанти. "Те, що я тут бачу, є більш ніж жахливо", - констатувала вона під час відвідин району Київщини, де досі триває розмінування території після російської окупації у лютому-березні цього року, повідомляє Reuters. За її словами, чітко зрозуміло, що тут "абсолютно свідомо закладалися не лише протитанкові міни, але й міни протипіхотні, тобто міни, цілеспрямовано закладені російською армією, щоб вбивати цивільних". Тому, за словами Бербок, важливо надавати Україні не лише військову допомогу, але й підтримку у захисті цивільного населення.

++13.51++

У Києві заблоковано ботоферму, яку використовували проти України представники російських PR-компаній, повідомив Офіс генпрокурора. Повідомляється, що за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва "ліквідовано ботоферму з потужністю понад три тисячі акаунтів, які використовували представники РФ в інтересах чорного піару та ведення інформаційної війни проти України". За даними слідства, двоє мешканців столиці - працівники ІТ-галузі - у власних приміщеннях організували процес масової реєстрації та адміністрування фейкових акаунтів у соціальних мережах Instagram та Facebook. Створені ними понад три тисячі фейкових акаунтів передавали в "оренду", зокрема представникам PR-компаній РФ для поширення антиукраїнського контенту та дискредитації державних органів України - Конституційного Суду України, міністерств, відомств, правоохоронних структур, військкоматів.

Для анонімізації "облікових записів" та уникнення їхнього блокування зловмисники розробили спеціалізований програмно-апаратний комплекс. Обладнання давало змогу змінювати IP-адресу під час створення кожного наступного акаунта, імітуючи реєстрацію в соцмережі щоразу іншого реального абонента українських операторів мобільного зв'язку. Під час обшуку вилучено комп'ютерну техніку з програмним забезпеченням, серверне обладнання, модеми, сім-картки операторів мобільного зв'язку. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру одному з організаторів протиправної діяльності за фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних, інформаційно-комунікаційних систем, повідомляється в Telegram-каналі відомства .

++13.22++

У селі Гракове Харківської області правоохоронці ексгумували тіла двох чоловіків зі слідами катувань. Як повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, після звільнення населеного пункту українськими військовими до правоохоронців звернувся місцевий житель, який розповів, що під час окупації в березні росіяни змусили його поховати двох чоловіків із вогнепальними пораненнями та відрізаними вухами.

"Слідчі Чугуївського РУП, експерти-криміналісти слідчого управління... під процесуальним керівництвом Чугуївської окружної прокуратури провели слідчі дії на території населеного пункту... За словами начальника слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергія Болвінова, під час огляду інформація про вогнепальні поранення і відсутність вух на тілах похованих людей підтвердилася", - йдеться в повідомленні. Особи вбитих не встановлено. Тіла направлено на судово-медичну експертизу. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, ідеться в повідомленні.

++12.58++

У МЗС України вкотре наголосили на важливості подальшого постачання зброї в Україну. На це зокрема вказав речник відомства Олег Ніколенко в дописі в соцмережі Twitter. "Українські війська роблять успіхи на сході України, звільняючи нові міста і села. Їхня мужність у поєднанні з військовою підтримкою Заходу дає дивовижні результати. Украй важливо продовжувати постачання зброї в Україну. Перемогти Росію на полі бою - значить здобути мир в Україні", - написав Ніколенко.

До цього допису Ніколенко додав фотодоказ того, що українські військові звільнили місто Куп'янськ Харківської області.

++12.33++

Українські військові зайшли до Куп'янська Харківської області та підняли жовто-блакитний прапор над міськрадою. Про це повідомила радниця голови Харківської обласної ради Наталія Попова на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook . "Куп'янськ - це Україна! Слава ЗСУ!", - написала Попова під прикріпленим до допису фото, на якому зображені військові з 92-ї окремої механізованої бригади, які стоять з бойовим прапором біля будівлі міськради. Інші Telegram-канали також повідомляють, що ЗСУ вже у Куп'янську, розповсюджуючи відповідні фотознімки. "Наші у Куп'янську. Хлопці з 1 батальйону 92-ї бригади підняли наш прапор над міськрадою", - йдеться в одному з них, передають "Українськi Новини".

++12.07++

Станом на 9 вересня українські сили звільнили близько 2,5 тисячі квадратних кілометрів у Харківській області під час контрнаступу, повідомляє сайт американського аналітичного центру "Інститут вивчення війни" (ISW). Аналітики центру зазначають, що українські сили досягли околиць Куп'янська і станом на 9 вересня наступають на Ізюм із північного заходу, півночі, північного сходу та південного сходу і, ймовірно, найближчими днями переріжуть російські наземні комунікації з Ізюмом. В інституті прогнозують, що ЗСУ можуть розбити російські позиції навколо Ізюму, якщо переріжуть російські наземні комунікації на північ і південь від населеного пункту. Зокрема, 9 вересня українські війська продовжували наступ на Куп'янськ та Ізюм і чинили дії задля ізоляції російського ізюмського угруповання військ. "Якщо українцям вдасться відрізати російські наземні комунікації, то вони матимуть змогу створити котел навколо Ізюму й знищити більшість російських позицій", - йдеться в повідомленні. Українські сили, можливо, просунулися на північ від Грушівки у напрямку російського логістичного вузла у Великому Бурлуку на північному сході Харківської області. За інформацією ISW, Кремль кидає ресурси на Харківщину у відповідь на ефективні українські операції. Також ЗСУ продовжують контрнаступальні дії на півдні України, зокрема блокують російські наземні комунікації, підриваючи бойовий дух росіян.

++11.19++

Російські окупаційні війська вночі обстріляли Миколаїв, попередньо, без жертв і постраждалих, повідомляє обласна військова адміністрація. "Уночі, 10 вересня, близько 1:10 Миколаїв зазнав обстрілів. Попередньо, без жертв і постраждалих. Інформація про пошкодження уточнюється", - йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці відомства .

Згодом там же повідомили, що внаслідок обстрілів було зруйновано й пошкоджено "сім приватних житлових будинків, приватні підприємства, транспортний засіб та інші об'єкти інфраструктури".

Крім того, у Баштанському районі вранці 10 вересня близько 5:30 були обстріли за межами сіл Червона Долина та Широке Широківської громади. Також обійшлося без постраждалих, кажуть у відомстві.

++10.34++

В Україні зросла кількість дітей, поранених унаслідок збройної агресії РФ - 746 малолітніх, повідомляє Офіс генерального прокурора. "Станом на ранок 10 вересня 2022 року понад 1129 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 383 дитини загинули та понад 746 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 389, Харківській - 209, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській - 26", - сказано у повідомленні, опублікованому у Telegram-каналі. Ці цифри є не остаточними, оскільки триває робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. 9 вересня в результаті обстрілу російськими військами міста Харків поранено трьох дітей віком від 3 до 15 років. Унаслідок бомбардування та обстрілів збройними силами РФ пошкоджено 2480 навчальних закладів, 289 з них зруйновано повністю, йдеться в повідомленні.

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++10.21++

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час прибуття в Київ Фото: Michael Fischer/dpa/picture alliance

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) у суботу прибула з візитом до Києва. Цим візитом, який є став уже другим з початку повномасштабної війни РФ проти України, глава МЗС ФРН хоче продемонструвати, що Німеччина "і надалі допомагатиме Україні, допоки це буде необхідним - постачанням зброї, гуманітарною та фінансовою підтримкою", заявила Бербок після прибуття до Києва, цитує агенція dpa. Також вона наголосила, що хоче надіслати своїм візитом сигнал і запобігти "втомі" в Європі від війни в Україні. "Мені зрозуміло, що Путін робить ставку на те, що ми втомимося співчувати стражданням України, - сказала вона. - Він гадає, що може розділити наші суспільства брехнею та шантажувати нас поставками енергоносіїв. А також, що він зможе забрати в нас енергію, яка потрібна для захисту від цього брутального нападу на всі наші цінності". Ці розрахунки глави Кремля не повинні й не будуть втілені у життя, пообіцяла глава МЗС ФРН. "Бо вся Європа знає, що Україна захищає наш мирний порядок", - пояснила Бербок.

++10.08++

У військовій розвідці Великобританії припускають, що вдалий наступ Збройних сил України на півдні Харківської області, де їм вдалося на вузькій ділянці фронту просунутися на 50 кілометрів вглиб контрольованої Росією території, пояснюється несподіваністю цього контрнападу. "Російські війська, ймовірно, були заскочені зненацька. Цей сектор утримувався незначними силами, тож українські підрозділи захопили або оточили кілька населених пунктів. Російські сили навколо Ізюма, ймовірно, опиняються у дедалі більшій ізоляції. Тепер українські з'єднання загрожують місту Куп'янську: його захоплення було б значним ударом для Росії, оскільки місто розташоване на шляхах постачання до лінії фронту на Донбасі", - зазначає британська розвідка. Оскільки військові операції ЗСУ також тривають у Херсонській області, фронт російської оборони відчуває тиск як на північному, так і на південному флангах, виснували аналітики британської спецслужби.

++09.49++

Минулої доби російські окупаційні війська завдавали масованих ударів по Харкову та населеним пунктам Ізюмського, Чугуївського та Богодухівського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. "Вчора вдень масовано обстрілювали мирних людей у Харкові та звільненій Балаклії. У Харкові поранення отримали 14 цивільних, 3 з яких - діти. В Ізюмському районі госпіталізували 5 осіб. Крім того, 1 особа поранена в Харківському районі", - написав Синєгубов у Telegram-каналі . За його інформацією, в результаті обстрілу було також пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, сталися пожежі. Минулої ночі обстрілів Харкова не зафіксовано. Проте близько першої години ночі було обстріляно Харківський район, унаслідок чого в Новій Водолазі було зруйновано приватний будинок, сталася пожежа. Загинула 62-річна жінка, додав посадовець.

++09.12++

Унаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинули двоє мирних жителів, ще п'ятеро людей поранено, повідомив голова ОВА Павло Кириленко. "За 9 вересня росіяни вбили 2 мирних мешканців Донбасу: у Бахмуті та Ягідному. Ще 5 людей отримали поранення", - написав Кириленко у Telegram-каналі . Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

++08.50++

Унаслідок нічної атаки на Дніпровський район було пошкоджено об'єкти промислової інфраструктури, серед людей постраждалих немає, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. "На Дніпровський направили дві крилаті ракети. Одну наша ППО збила. Інша влучила до об'єктів промислової інфраструктури. Там спалахнули виробничі будівлі, склади та обладнання. Пожежні полум'я вже приборкали. Люди не постраждали", - написав Резніченко в Telegram-каналі . Крім того, за ніч російські окупаційні війська двічі накрили вогнем Нікопольський район. Нікополь і Марганецьку громаду обстріляли з важкої артилерії, постраждалих немає. Також кілька російських ракет влучили в Синельниківській район. "Люди неушкоджені. Понівечено місцеве фермерське господарство. Інформація щодо наслідків уточнюється", - зазначив голова ОВА.

++08.16++

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів про те, що, на його думку, може стати переломним моментом у війні проти РФ. В ефірі телеканалу FREEДом Подоляк зазначив, що таким моментом стане навіть не деокупація Криму, а звільнення Донецька й Луганська. Тільки після того можна буде прогнозувати, коли закінчиться війна, припустив він. Щодо нинішніх контрнаступальних дій ЗСУ на Харківському напрямку і на півдні, Подоляк сказав, що "сьогодні відбувається не перелом". "Україна показує, як вона буде воювати, як вона буде звільняти території, включаючи Крим. Це будуть абсолютно продумані й стратегічно, і тактично заходи на різних напрямках", - переконаний Подоляк.

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++07.50++

Національні директори з озброєнь із Контактної групи з підтримки України проведуть 28 вересня зустріч, під час якої планується обговорити подальшу оборонно-промислову підтримку України, повідомила пресслужба Пентагону з посиланням на заступника з питань закупівель міністра оборони США Вільяма Лапланта. "Лаплант заявив, що він зустрінеться 28 вересня з національними директорами з озброєнь з інших країн контактної групи, щоб обговорити, як глобальна оборонно-промислова база може й надалі підтримувати Україну як зараз, так і в майбутньому", - йдеться у повідомленні.

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++07.33++

Українські військові успішно відбили атаки російських окупаційних сил у районах населених пунктів Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут та Первомайське, повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ. "Загалом, за останні дні, понад тисячу квадратних кілометрів української території звільнено від окупантів. На окремих напрямках підрозділи Сил оборони вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Звільнено або взято під контроль понад тридцять населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області," - йдеться у зведенні.

Також повідомляється, що минулої доби російські сили завдали 13 ракетних та 23 авіаційних удари по об'єктах на території України. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Великі Проходи, Авдіївка, Невельське, Мар’їнка, Велика Новосілка, Нескучне, Вільне Поле, Полтавка, Малі Щербаки, Білогір’я, Тернові Поди, Благодатне, Сухий Ставок, Костромка та Безіменне, повідомили в Генштабі ЗСУ.

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У Миколаєві, Харкові та Дніпрі в ніч на 10 вересня лунали вибухи, у містах було оголошено повітряну тривогу, повідомило "Суспільне" в Telegram-каналі. Згодом Повітряне Командування "Схід" доповіло про збиття однієї ракети в Дніпрі. "Підтверджуємо роботу ППО в Дніпрі. Збито одну крилату ракету", - сказано в повідомленні .

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В ООН підтвердили щонайменше 14 059 жертв серед цивільного населення внаслідок повномасштабної війни Росії проти України. Такі дані оприлюднила голова Моніторингової місії ООН із прав людини в Україні Матільда Богнер. "Унаслідок бойових дій загинули 5767 цивільних осіб, 8292 - зазнали поранень. Ми неодноразово зазначали, що фактичні цифри, ймовірно, є значно вищими", - визнала Богнер.