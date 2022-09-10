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Війна Росії проти України
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Глава МЗС ФРН Анналена Бербок прибула до Києва
Глава МЗС ФРН Анналена Бербок прибула до КиєваФото: Michael Fischer/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Бербок у Києві: Українці можуть далі покладатися на ФРН

Максим Сидоржевський
3 год. тому

Глава МЗС ФРН Анналена Бербок своїм візитом до Києва хоче показати, що у ФРН готова й далі допомагати Україні, а Путіну не вдасться домогтися "втоми" від України в Європі.

https://www.dw.com/uk/berbok-znovu-u-kievi-ukrainci-mozut-dali-pokladatisa-na-frn/a-63076499

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) у суботу, 10 вересня, прибула з візитом до Києва.

Цим візитом, який є вже другим з початку повномасштабної війни РФ проти України, вона хоче продемонструвати, що ФРН "й надалі допомагатиме Україні, допоки це буде необхідним - постачанням зброї, гуманітарною та фінансовою підтримкою", заявила Бербок після прибуття до Києва, цитує агенція dpa. "Я прибула сьогодні до Києва, щоб показати, що вони (українці. - Ред.) можуть і надалі покладатися на нас", - сказала німецька міністерка.

Також вона наголосила, що хоче надіслати своїм візитом сигнал і запобігти "втомі" в Європі від України. "Мені зрозуміло, що (президент РФ Володимир) Путін робить ставку на те, що ми втомимося співчувати стражданням України, - сказала вона. - Він гадає, що може розділити наші суспільства брехнею та шантажувати нас поставками енергоносіїв. А також у те, що може позбавити нас енергії, яка потрібна для захисту від цього брутального нападу на всі наші цінності".

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Ці розрахунки глави Кремля не повинні й не будуть втілені у життя, пообіцяла глава МЗС ФРН. "Бо вся Європа знає, що Україна захищає наш мирний порядок", - пояснила Бербок.

Під час візиту німецької політикині до Києва заплановано, зокрема, її зустріч з главою МЗС України Дмитром Кулебою. Подальша програма візиту не оприлюднювалася з міркувань безпеки, зауважує dpa. За словами Бербок, дві теми під час її візиту будуть особливо важливими: розмінування території України, а також підтримка Києва в розслідуванні воєнних злочинів російських військових.

Нагадаємо, 2 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що розраховує на отримання від Німеччини танків "Леопард-2". Утім, як повідомило 6 вересня німецьке видання Die Welt, канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) відмовив Шмигалю у цьому проханні. Раніше Німеччина вже поставила Україні важке озброєння, зокрема, самохідні гаубиці PzH 2000, реактивні системи залпового вогню Mars II та самохідні зенітні установки Gepard.

Бербок про зброю для України і газову залежність від РФ

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